Hnis minulosti: Konečná odpověděla herci Přeučilovi

„Vždycky je mi líto, když mravokárci typu pana Přeučila zapomenou na svou minulost a s komunisty bojují 35 let po převratu. Já jen nechápu, když komunisty pan Přeučil tak nenávidí, proč vstupoval do KSČ, ba dokonce rád posloužil v propagandistickém filmu proti Havlovi. Panu Přeučilovi zcela jistě nechybí umělecký talent. Co mu ale chybí, je páteř,“ napsala na síti X Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu a šéfka Komunistické strany Čech a Moravy.

Otce mu odsoudili, ale on vstoupil do KSČ

Mladý Jan Přeučil se po monstrprocesu s poslankyní Horákovou, v němž byl komunistickou justicí odsouzen také jeho otec – nakladatel a redaktor František Přeučil, v 50. letech vyučil dřevomodelářem, později vystudoval DAMU. V Divadle Na Zábradlí působil 33 let, v 80. letech byl šéfem činohry. Tři desítky let učil na DAMU. Již za totality běžně účinkoval také v televizi a ve filmech. Vstoupil i do KSČ. V roce 1977 účinkoval v propagandistickém filmu Kdo je Václav Havel, který vznikl na zakázku a na základě dokumentů dodaných StB. Pomlouváním disidenta a jeho rodiny komunistická moc reagovala na zrod Charty 77.

„To, co udělali komunisté s lidmi a co provedli naší zemi, by mělo být pro nás všechny varováním,“ uvedl Přeučil před několika dny pro server PrahaIN.cz.

Ve zveřejněném rozhovoru vzpomíná na to, jak komunisté poznamenali jeho rodinu. Přeučilův otec na rozdíl od Milady Horákové nebyl odsouzen k trestu smrti, ale k doživotí. Ve vězení strávil 19 let, pak byl propuštěn na podmínku. „Nerozumím tomu, že i dnes ještě vůbec někdo uvažuje o tom, že by eventuálně znovu mohli komunisté vstoupit do parlamentu. Je to absurdní,“ vyjádřil se herec. A dodal, že pevně věří tomu, že zvítězí rozumní lidé.

Podporuje režim, který je zrovna u moci

Příspěvek komunistky Konečné na síti X vyvolal řadu reakcí. „Přeučil vždy podporuje režim, který je zrovna u moci. Byl to husákovec, jakešovec, teď je z něj fialovec. Je konzistentní, není proto divu, že se vymezuje proti opozičním, prodemokratickým silám, třeba proti pí Konečné,“ napsal jeden z komentátorů.

Skvělý a čestný člověk

Další se podivuje tomu, že komunistka vyčítá někomu členství v KSČ. „Skvělý a čestný člověk. Na rozdíl tady od paní Konečné. Obdivuji ty herce, kteří se v dnešní nenávistné době dokážou veřejně postavit zlu. Je to nesmírná odvaha,“ píše o herci jiný přispěvatel.

„Víte, ještě jsou tu lidé, kteří si pamatují, a pan Přeučil byl členem KSČ. Nikdy jsem ho za to neodsuzoval, ale je vidět, že to byla chyba. Čestný vzhledem ke své minulosti ani náhodou. Je to ubožák, který jde s každým režimem,“ vyjádřil se další.

