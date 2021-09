Hnízdil a Šmucler ve studiu proti Flegrovi. Rozhodně prý není pravda, že by někoho strašil...

V covidové pandemii byli považováni za mediální hvězdy „covidového protiproudu“, nyní v pořadu Co Čech, to politik! spolu v jednom studiu proberou nejen průběh pandemie, ale také syna Andreje Babiše. Hosty pořadu byli lékař Jan Hnízdil, prezident České stomatologické komory Roman Šmucler a biolog Jaroslav Flegr.

Hnízdil, Šmucler i Flegr – často skloňovaná jména covidové pandemie, kteří spolu také často nesouhlasili. Jeden z nejznámějších sporů panoval právě mezi hosty pořadu Co Čech, to politik! mezi Flegrem a Šmuclerem.

Celým pořadem provázel moderátor Petr Suchoň, kterého hned v úvodu zajímalo, zda hosty při zpětném hodnocení pandemie něco překvapilo. Stomatolog Roman Šmucler k tomu uvedl, že pro něj byla překvapením nakažlivost viru a debaty o kolektivní imunitě, kdy se dříve tradovalo, že 20 procent ve společnosti je dostatek. „Dlouho jsem tomu věřil,“ uvedl s tím, že ten samý americký profesor pak přišel s tvrzením, že kolektivní imunita je dostatečná v 90 procentech. Věda je podle něj proces, kdy se hledá pravda. Informace se mění a vyvíjejí.

Doktora Hnízdila zase zarážely jiné věci. „Mě překvapil ten mediální doprovod,“ řekl a podivoval se, jak osobnosti, které nepřijdou do kontaktu s pacienty, včetně Jaroslava Flegra, se pak stanou hlavním strašákem lidí a poslem katastrofických scénářů. Měl na mysli hlášky okolo plných mrazáků mrtvol, plných pohřebních služeb a umírajících lidí na ulicích. Současně dodal, že Jaroslava Flegra velmi dobře osobně zná, nesmírně si ho váží a tyká si s ním. S jeho tendencí šířit strach v době koronaviru ale zásadně nesouhlasil. „Bombardování lidí těmito katastrofálními scénáři má zničující vliv na psychiku lidí,“ zdůraznil velmi vážně. Naopak lidé by se měli uklidňovat, situaci vysvětlovat a dávat jim typy, jak se starat o své zdraví a posílit imunitu.

Na to vzápětí Flegr reagoval. „Má slova byla myšlena novinářům a přes ně politikům,“ vysvětlil, proč měl tendenci veřejnost strašit. Zdůvodnil, že bylo potřeba dotlačit politiky, aby situaci brali opravdu vážně. „Já jsem se ale snažil na konci vždy uklidňovat,“ hájil se často přezdívaný Kočičí vědec.

U mediálního prostoru se zastavil i docent Roman Šmucler. Jakožto bývalý moderátor komerční televize uvedl, že chápe, že soukromé televize se tématem hodně zabývaly. „Komerční televize, to tak je jasné, že to jede pořád dokola,“ dodal. „Možná to trošku nemusela dělat Česká televize a Český rozhlas,“ postěžoval si na adresu veřejnoprávních médií. „Strach je strašná věc,“ souhlasil. Současně zdůraznil, že lidé také mají mít v určité osoby důvěru. Z hlediska pravidel zdravotníků pak připomněl, že jako lékaři nesmějí být závislí a musejí říkat pravdu.

Podle Hnízdila pak covid není jen otázkou zdravotnickou, ale také politicko-ekonomickým problémem. „Myslel jsem, že to nevěděli, byli nepřipravení,“ řekl k prvním krokům vlády při počátku pandemie. „Ale takhle to nelze rok a půl,“ vytkl vládě a přešel k tématu konce pandemie. Ta by podle něho mohla skončit v momentě, kdy by se přestalo testovat.

„Pozitivně testovaný ještě neznamená, že je nakažlivý, nebo nemocný,“ zdůraznil lékař a jeden z průkopníků celostní medicíny Hnízdil s tím, že až na základě pozitivity má být pacient vyšetřen. „Pokud by se takovým masovým způsobem testovalo na rýmu, tak máme pandemii na rýmu,“ přirovnal.

Proti tomu ostře vystoupil biolog a vysokoškolský pedagog Flegr. „Honzo, to jsou přece obrovské nesmysly,“ reagoval na slova Hnízdila. „To není rýma,“ uvedl rázně a odkázal na smrtnost způsobenou respiračním onemocněním. Flegr by naopak dál testoval. Zasadil by se pro co nejjednodušší model testování. To by podle něj mohlo pomoci před dalšími lockdowny, například v zimě. Záběr byl v ten okamžik směřován na Hnízdila a Šmuclera, kteří se ve studiu pousmáli. Flegr totiž evidentně přišel s další negativní předpovědí na zimu.

Podle stomatologa Šmuclera zase pandemie skončí v momentě, kdy se na tom většinově usnese Parlament. Připomněl také, že covid je záležitost soukromá, nikoliv veřejná. „V tuhle chvíli máme léky a očkování,“ připomněl s tím, že celou skupinu nelze někde zavírat v podobě lockdownu. „My přece víme, že to roznášejí i ti očkovaní. Ty netestujeme, proto ta incidence mezi očkovanými není,“ zdůraznil.

Od očkování a pandemie se plynule přešlo k dalšímu ožehavému tématu, a to setkání Andreje Babiše se svým synem Andrejem Babišem juniorem na zahájení kampaně v Ústí nad Labem. Tam mu totiž syn vmetl do tváře za doprovodu silných emocí, že má psychologický posudek, který tvrdí, že je v pořádku. Ptal se svého otce, proč mu ubližuje.

Podle Hnízdila šlo o projev rodinné patologie. „Jsem proti medializaci diagnóz,“ dodal s tím, že to je Babiš, který o jeho zdraví jako první sám začal mluvit. „Vykopl ten míč a teď se to vrací,“ dodal s tím, že se na něho obrátila jistá média, zda by udělal posudek A. Babišovi mladšímu. „Kategoricky jsem odmítl,“ řekl s tím, že to je citlivá záležitost. Současně připustil, že dva posudky mohou být diametrálně odlišné.

Šmucler souhlasil a přikláněl se k tomu, že se jedná o rodinnou patologii. „Jestli je ten chlapec nemocný, tak je to smutný od všech,“ dodal. „Všechny hry kolem nejsou eticky namístě,“ pokračoval s tím, že duševní nemoc je také nemoc. „Jestli mě to ale šokovalo, to ne,“ odpověděl moderátorovi, že je zvyklý. „U schizofrenie opatrně našlapujeme,“ připustil s tím, že je hrozné neštěstí, že se celá záležitost dostala na veřejnost.

Flegr pak k tématu dodal, že si vzpomíná na výrok Babiše, kdy při jedné z debat přísahal na zdraví svých dětí. „Někdy asi lhal,“ řekl a dodal, že intenzivně studuje schizofrenii. Podle něj s největší pravděpodobností neexistuje jedna schizofrenie. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pokud nedojdou k vyrovnání, tak se zřejmě máme na co těšit,“ řekl s tím, že bohužel budeme koukat do „kuchyně domácnosti“.

