Hnusný. Vyžene Ukrajince a pak to začne. Hlasy, co čeká ČR

Novinář ve svém facebookovém příspěvku nastínil, že je současným ruským cílem především zbytek Evropy, který se bude Putinův režim snažit odrovnat zevnitř skrze starosti s migrační vlnou Ukrajinců utíkajících před válkou. „Jak znám Rusy, velmi detailně modelovali především vývoj nálad v průběhu útoku na Ukrajinu. A to jak doma, tak v Evropě, která je skutečný cíl invaze. Nálada na Ukrajině a mezi Ukrajinci je podle mě nezajímá. Myslím, že vodítkem pro ně byla migrační vlna z roku 2015,“ naznačil s tím, že se nyní Rusko snaží vyhnat ze své země co nejvíce Ukrajinců směrem na západ.



„Předpokládám aspoň pět milionů lidi, aby to Evropa pocítila. Tohle je podle mě pro Putina naprosto klíčové. Vyžene budoucnost Ukrajiny na západ a zahltí Evropu, aby se mu otevřela cesta k jednání s Američany, protože Evropa bude mít úplně jiné věci na starosti,“ ukázal na podle jeho mínění pravý cíl Kremlu.

Právě k ukrajinským uprchlíkům a dřívějšímu odsuzování Čechů z negativních postojů vůči migraci a jejich nálepkování například za xenofoby se vyjádřil rovněž populární facebookový glosátor Honza Paluska.



„Hele, ty sebemrskačský kecy o tom, jak jsou Češi strašný, si strčte za klobouk. K tý migrační vlně uprchlíků z Ukrajiny se stavíme naprosto příkladně,“ odmítl a jmenoval, že spolu s Polskem a Slovenskem jsme hlavní cílovou destinací uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny a „střízlivým odhadem jich tu budeme mít 300 000, možná víc“.



„Přesto pomáháme, ubytováváme, šatíme, živíme, sháníme práci. Nebrečíme, netlačíme na kvóty, nebijme se v prsa, jak ‚wir schaffen das‘. Trpělivě snášíme úděl toho, kdo může pomoct s přístupem ‚když můžeš, tak musíš‘. A to je něco, na co můžeme být právem hrdí!“ poznačil s připomenutím legendárního výroku bývalé německé kancléřky Angely Merkelové. Fotogalerie: - Uzavřete vzdušný prostor

Negativní nálady ve společnosti podle něj míří hlavně na zdražování základních životních potřeb. „Těžko se divit lidem, že se bojí tváří tvář bezprecedentního zdražování. Zvlášť když se zdražují základní životní potřeby – jídlo, bydlení, energie, teplo a ano, i ty pohonné hmoty. Chtít po lidech altruistický přístup, když sami nemaj na chleba, to fakt může napadnout jen debila. Vláda prostě musí na tyhle elementární obavy vlastního obyvatelstva reagovat, jinak nemůže po lidech chtít nějakou solidaritu,“ upozornil.



„Člověk by se rozdal, ale málokdy na úkor svých základních životních jistot. To je naprosto přirozené. Tak si ty morální odsudky nacpěte do brukvovýho latte, pozéři,“ vzkázal lidem, kteří odsuzují některé české postoje v rámci přijímání uprchlíků.

Souhlasil s ním i europoslanec Jan Zahradil, podle něhož se v situaci vyžívají hlavně lidé s averzí vůči vlastní společnosti. „Oikofobové jsou na koni. Švehla v Respektu nebo ten paranoik Gabal už píšou, že odčiňujeme svou vinu za to, jak nepěkně jsme se chovali k Syřanům. Tihle lidi jsou úplně mimo, ale bacha: chystají se tu rozpoutat moralistní peklo. Budou nálepkovat, kádrovat, ukazovat prstem. Kdo denně nepojede povinnou čtvrthodinku nenávisti na Rusáky, je automaticky podezřelej coby proruskej troll,“ varoval se jmenováním části českých komentátorů.

O rozkladu zevnitř přitom mluví i psychiatr Tomáš Rektor, jenž si myslí, že konvečně již Putin nemá válku na Ukrajině jak vyhrát. „Nakonec to skončí nějakým příměřím, nějakými sankcemi. Jenže prohrát nemůže. Nejspíš z přesvědčení. A je tyran. Když dá najevo slabost, ostatní ho sežerou,“ predikuje s tím, že míra bordelu a nekompetence ruské armády „překonala i ta nejsmělejší očekávání“.



Podle něj Putinovi poslouží zejména „proruští trollové“. „Putin má ale ještě jednu armádu, velmi účinnou, proti níž Západ nemá obranu. Armádu trollů. Putin pořád může nechat prostý lid jist brambory a řepu. Čím víc Rus trpí, tím víc je Rusem. Připomene jim, jak všichni bojují za vlast, něco jako obhájci Leningradu. A v mezičase zkusí to, co umí nejlíp. Rozkládát Západ zevnitř. Začne to brzy. A bude to hnusný,“ varuje.



