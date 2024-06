Po vpádu ruských agresorů na Ukrajinu v únoru 2022 nebývale poklesl HDP Ukrajiny. O 29,1 procenta. Server Kyiv Independent k tomu poznamenal, že se z tohoto šoku ukrajinská ekonomika vzpamatovala mnohem rychleji, než se čekalo a v roce 2023 se tamní HDP zvýšilo o 5,3 procenta. A ve třetím čtvrtletí roku 2024 prý ukrajinská ekonomika vzrostla o 6,5 procenta.

Kreml se snaží ukázat, že přes snahy Západu ho izolovat posiluje svůj vliv. Rusko a Venezuela podepsaly memorandum o porozumění (MOU) zaměřené na boj proti „donucovacím opatřením“, které pravděpodobně má ukázat Západu, že Kreml má vliv na západní polokouli.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a venezuelský ministr zahraničí Yvan Gil se setkali 11. června během summitu BRICS a podepsali memorandum o porozumění, které ruské ministerstvo zahraničních věcí (MZV) označilo za záměr vyvinout společnou strategii boje proti „jednostranným donucovacím opatřením“ prostřednictvím informačních kanálů a diplomatickými prostředky.

Mezitím dochází na frontě k novým pohybům. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že ukrajinské síly nedávno znovu získaly ztracené pozice ve Vovčansku v severní Charkovské oblasti.

Ukrajinské síly provedly 25. června nálet dronů na ruský muniční sklad ve Voroněžské oblasti a nedávno provedly údery na systémy protivzdušné obrany Pantsir-S1 v Bělgorodské oblasti blíže nespecifikovanými zbraněmi.

Britská BBC naznačuje, kolik ukrajinských homosexuálních vojáků padlo v boji.

Lidé přidávají na různá místa na Ukrajině vlaječky státu za padlé vojáky. V Kyjevě se mezi nimi začaly objevovat i vlajky LGBT, které přidávají aktivisté.

„Začátkem tohoto měsíce se sešla skupina aktivistů, aby do stále rostoucí sbírky přidali jiný typ vlajky. Ve svém středu měli jednorožce, kteří představovali každého gay vojáka, který byl zabit ve válce. Smrt LGBT vojáků na Ukrajině odhalila nerovnost. Nemají stejná práva jako heterosexuální jednotky. Gay sňatky jsou nelegální, to znamená, že když jsou tito vojáci zabiti, jejich partneři nemají právo rozhodovat, co se stane s jejich těly, ani nemají nárok na státní podporu,“ uvedla BBC.

LGBT vojáci si mezitím stěžují, že jsou ve svých jednotkách šikanováni a obtěžováni. „Proč si nemůžeme vytvořit vlastní jednotku?“ ptají se někteří LGBT vojáci.

Legalizace sňatků homosexuálů v současnosti nepřichází v úvahu, protože to vyžaduje změnu ústavy, což není možné, dokud na Ukrajině platí stanné právo.

Viktor Pylypenko, první otevřeně gay voják v ukrajinské armádě, který v roce 2018 zveřejnil informace o své sexualitě, prozradil, že jim ruský vládce Vladimir Putin vlastně pomohl.

„Postoj lidí se mění, protože slyšeli naše příběhy. Například v Kyjevě je mnoho gay vojáků, kteří obsluhují systémy protivzdušné obrany a lidé jsou jim tak vděční,“ řekl.

Viktor uznává, že jeho komunitě podal pomocnou ruku Vladimir Putin, který ve své fixaci na prosazování tradičních rodinných hodnot učinil homofobii součástí své ideologie. Ukrajinci mu chtějí vzdorovat, jak jen mohou.

„Je to válka hodnot a lidé chápou, že pokud chceme pokračovat v integraci do Evropy, vstoupit do EU, vstoupit do NATO, pak bychom měli přijmout liberální hodnoty,“ řekl Viktor.

Ale i tak je podle BBC odpor ke změnám velmi tvrdý.

„Skupina lidí, kteří jsou proti nám, je malá, ale jsou hlasití a jsou stále aktivnější,“ řekl Viktor.