Hon ČT na dezinformace. „Taková sledovanost!“ Ale přišlo nepříjemné srovnání

reklama

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 97% Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 25991 lidí Reportéři ČT se ve svém posledním díle zaměřili na téma dezinformací a na diváky ČT zamířili upozornění, že mohou být již osm let pod záplavou dezinformací, které prý denně proudí na sociálních sítích, alternativních webech a v naší domácí specialitě: řetězových e-mailech.



V pořadu například vystoupil syn jedné z žen, která chodí už několik měsíců na demonstrace a popisoval, že do jejich vztahu zaťal klín ruský útok na Ukrajinu, jelikož prý jeho matka začala oslavovat Putinův režim. „Ruská invaze na Ukrajinu bylo to nejhorší, co náš vztah mohlo potkat, protože maminka zažila osobně jako malá holka sovětskou invazi do Československa. Tak jsem nečekal, že by mohla kdy tleskat takovému režimu, a obzvlášť putinovskému režimu. Dokonce jsme se dva měsíce spolu nebavili, odstřihl jsem se od ní na dva měsíce, protože jsem viděl, že jakákoliv debata s ní končí ve slepé uličce,“ posteskl si syn v pořadu.



Nebyl jediným, komu politická orientace rozbila rodinné vazby. V pořadu se také objeví rozhovor s paní Ivanou, která se rozvedla kvůli politice. „Bohužel je taková doba, že i takováhle politika rozdělí manželství. U nás vznikl problém v době covidu, on byl strašně proti tomu očkování. Já si dneska myslím, že kdyby mu někdo řekl, že jestli půjde bojovat za Rusko, tak půjde,“ vzpomínala Ivana, jak se s manželem dohadovala o zpravodajství, což byl konec pro jejich třicetiletý vztah.

Fotogalerie: - Putin není náš car

V pořadu se objevili také Čeští elfové. „Protesty na Václavském náměstí ukazují určitou věc, která se nám děje v české společnosti, a to, že se dezinformátorům podařilo mobilizovat v podstatě všechny skupiny. Antisystémové, neantisystémové, ti lidé byli vylekaní, nevěděli, co bude – a ti dezinformátoři tady to vědí,“ poznamenal jeden ze skupiny.

Psali jsme: „Měl jsem co dělat, abych si nenazvracel do klávesnice.“ Wollner si pozval Elfy. Přišla reakce

Reportáž podle Wollnera sklízela úspěchy. „Na reportáž o lidech, kteří prohlašují, že lžeme a že se na nás nedá koukat, se dívalo přes 700 tisíc diváků, v tomto pololetí jasný rekord sledovanosti Reportérů ČT. To jsou paradoxy!“ vyjádřil se k vysokým diváckým číslům.

Záběry lidí z Václavského náměstí zaujaly také někdejší poslankyni a charitativní pracovnici Lenku Kohoutovou (ODS). Po zhlédnutí reportáže se jala veřejně poděkovat svému otci, že s demonstrujícími nesouzní.



„Reportéři ČT: Reportáž z demonstrace 28. 10., její účastníci nevěří snad ani sami sobě. Nadávky a zloba. Někteří ve věku mého táty. Jsem ráda, že můj táta žije s normálním náhledem na svět, uvažuje racionálně a i v této nelehké době věří, že bude zase líp, a zvládneme to. Díky tati!“ vyjádřila se k záběrům v reportáži, které například ukázali muže, jenž tvrdil, že „Rusko Ukrajinu nenapadlo“ a že se Rusko brání proti americkým útokům“.

@ReporteriCT reportáž z demonstrace 28. 10., její účastníci nevěří snad ani sami sobě. Nadávky a zloba. Někteří ve věku mého táty. Jsem ráda, že můj táta žije s normálním náhledem na svět, uvažuje racionálně a i v této nelehké době věří, že bude zase líp, a zvládneme to. Díky tati! — Lenka Kohoutová (@lenka_kohoutova) November 8, 2022

Zdaleka ne všichni však reportáži tleskají. Vývojáři a spoluzakladateli Společnosti pro obranu svobody projevu, příběh o matce se synem, které rozhádalo ruské napadení Ukrajiny, něco připomíná.

„V televizi právě dávají pořad, kde syn udal na kameru svoji matku a teď jí před kamerou vyslýchá, proč rozesílá řetězové e-maily. Taky už tam byly dvě paní, co se rozvádějí, protože manžel věří dezinformacím a nutně to potřebovaly sdělit národu. Jedna si k pomlouvání otce vzala před kameru cca osmileté dítě,“ podivoval se nad obsahem reportáže.



„Na závěr pán z úvodu prohlásil, že svoji matku vzal na milost a miluje jí. Což asi chtěl dát najevo tím, že jí šel pomlouvat do televize. Ona ‚překvapivě‘ názor nezměnila,“ dodává s podotknutím, že mu „nepřijde úplně normální“ a připomnělo mu to „jeden takový příběh“, čímž odkázal na ruského chlapce Pavlíka Morozova, kterého sovětská propaganda líčila coby hrdinu za to, že měl úřadům udat svého otce, protože podporoval kulaky.

Psali jsme: Paroubek: Demonstrace chvilkařů? Tisíce Ukrajinců. Koho na Hrad? Babiše, pokud... „Měl jsem co dělat, abych si nenazvracel do klávesnice.“ Wollner si pozval Elfy. Přišla reakce „To se to pak povládne.“ Po Dvořákovi to bude v ČT ještě horší, tuší Štěpán Kotrba Moravec neměl co dodat: Důchodová reforma znamená, že od státu dostanete méně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama