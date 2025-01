Honem, než přijde Trump. Ukrajinci čerpají americké zbraně

Ukrajinské síly v současné době kontrolují přibližně 800 km2 Kurské oblasti, přičemž na vrcholu kurské operace to bylo 1400 km2. Podle australského generála Micka Ryana jak ukrajinská operace ze srpna 2024 i její pokračování z ledna 2025 ukazuje, že ani bojiště není tak prošpikované sledovacími prvky, jak by se mohlo zdát. Ukrajinci dokázali své kroky před ruskými drony a dalšími pozorovacími prvky utajit.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17031 lidí napsal generál ve výslužbě. „Putin navíc vyslal do Kurska náměstka ministra obrany Junuse-Beka Jevkurova. To naznačuje, že chce být vnímán jako strůjce rychlé reakce na ukrajinský útok a že má situaci pod kontrolou. Ukazuje to však také, že Putin může být ukrajinskou operací trochu znepokojen,“ pokračoval Ryan.

Podle Ryana teď budou mít Rusové v podstatě dva hlavní cíle, získat kontrolu nad celou Kurskou oblastí a obsadit ukrajinský Pokrovsk jako klíčový logistický uzel na frontě.

Fakt, že Pokrovsk zůstává jedním z klíčových cílů, potvrzuje i fakt, že armáda agresorů začala na Pokrovsk vypouštět klouzavé bomby. Má jít o bomby FAB 250, které Rusové nasadili po sadě dělostřeleckých a raketových útoků.

„Několik úderů mířilo na Pokrovsk, zatímco další dopady byly hlášeny ve městě Rodynske, dále na sever,“ lze se dočíst na serveru AMK Mapping na sociální síti X, který prezentuje informace z otevřených zdrojů.

Russia has begun attacking Pokrovsk with FAB-250 glide bombs once again, after a few days of mostly artillery and MLRS strikes.



Several strikes were recorded in Pokrovsk city, while other impacts were reported in the city of Rodynske, further north. There are reports of… pic.twitter.com/W9eTlxFx1g