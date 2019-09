Horor. Nenávist. Jako když tleskáš rakvi na pohřbu. Po výstupu Grety v OSN diváci jen těžko hledají slova

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“

Politici slibují, že sníží emise na padesát procent za deset let. „To ale znamená jen padesátiprocentní šanci, že teplota nestoupne o 1,5 stupně a nedojde k nezvratným změnám, které už nedokážeme zvládnout. Padesát procent, to je možná přijatelné pro vás, ale tato čísla nezahrnují bod zvratu a další toxické znečištění. Takže to není žádná klimatická spravedlnost. Vy spoléháte na to, že naše generace vysaje ty tuny CO2,“ obvinila starší generaci v publiku.

Ne všude se však Gretě tleskalo. Svůj kritický názor na sociální síti vyjádřila poslankyně ODS Jana Černochová, která se doteď ke Thunbergové nevyjadřovala, jelikož jí to vůči slečně, která není v politice a nemá vůbec za nic a za nikoho odpovědnost, nepřišlo seriózní a slušné. Po dnešním dnu ale změnila rychle názor. „Dneškem se z aktivistky stala političkou, takže – jako rovná s rovnou – můžu s čistým svědomím napsat, co si o jejím dnešním politickém vystoupení na summitu myslím,“ uvedla poslankyně.

Projevem Thunbergové rozhodně není okouzlená, naopak. „Jsem velmi nemile překvapená, protože to bylo příšerné. Politička Greta je ze všeho nejvíc zamilovaná sama do sebe a do svého hlasu, je fanaticky nenávistná (nebo si to vystoupení špatně natrénovala a ‚přehrála to‘, těžko říct...) a absolutně není ochotná poslouchat někoho jiného než sebe,“ pustila se do aktivistky bojující proti změnám klimatu.

Na summitu kromě hodně dobré angličtiny, výhrůžek, urážek a zamračeného čela a očí plných nenávisti podle Černochové nepředvedla Greta vůbec nic. Neřekla žádná východiska ani nepředstavila „svůj“ plán. „Jenom dokázala všem frackovitě vynadat a obvinit je z plánování konce světa,“ dodala zhrozeně poslankyně, která nikomu jeho nadšení političkou Gretou nebere a nestaví se ani proti opatření, která opravdu reálně pomohou našemu životnímu prostředí. Lídra, který osloví miliony lidí po celém světě, si však představuje jinak než jako „sebestřednou hřímající političku bez vlastní vize a se znepokojující nenávistí ve tváři“.

Pod komentářem Černochové se přispěvatelka do diskuse Lucie Sulovská vyjádřila ve smyslu, že po dnešku si snad nikdo nemůže myslet, že to, co předvádí Thunbergová, je normální. Černochová však připomněla, že jí lidé tleskali, a dodala, že vše je možné, jelikož nedávno prý sama zažila pohřeb, kde příbuzní a přátelé odnášeli rakev a lidé vstali a začali tleskat také.

Stejně nelibě se ke klimatické konferenci, kde vystoupila Thunbergová, vyjádřila i novinářka Barbora Koukalová. I když ji prý máloco vyděsí, z toho, jak aktivistka řekla, že nás sleduje a že jsme zlí a že zaplatíme, a začala se jí hystericky klepat brada a začala brečet, měla stejný pocit, jako když se dívá v noci sama na horor. „Takže ona plula tejden na plachetnici a je měsíc v USA, aby tam přečetla ten stejný papír, který čte už rok?“ podivila se Koukalová.

Podobně procítěný přednes jako Thunbergová měla podle Martina Novotného, bývalého poslance ODS, soudružka Pelikánová. „Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Jsme všichni spolu v jedné straně,“ citoval slova komunistické recitátorky Ludmily Pelikánové. Greta je však podle jeho soudu daleko drsnější.

Se svým hodnocením hereckého výkonu Thunbergové přišel také komentátor Tomáš Vyoral. „Možná by ji do příštího filmu mohl angažovat pan Hřebejk, Marhoul nebo Svěrák,“ navrhl. „Na postiženou záškolačku to nebylo vůbec špatné!“ nebral si servítky.

„Příliš jsem nepochopil, zda vyvrcholením měly být slzy a pláč, nebo... vyvrcholení...,“ doplnil ironicky Vyoral, jenž si s podivem všímá, že takřka žádný z uvědomělých novinářů – hrdinů brojících proti Rusku, Číně, Babišovi, Zemanovi, komunistům – se pokrytecky nepozastaví nad evidentním příkladem totalitní agitky a propagandy spojené se zneužíváním této nemocné Švédky.

Rovnou se pustil i do pražského radního Piráta Šimrala, který nedávno ve svém dopise adresovaném českým školám žádal ředitele a učitele, aby omluvili studenty kvůli účasti na stávce. „Jistě doporučí ředitelům škol, aby portrét prezidenta vyměnili za portrét ‚elitní‘ mesiášky Grety. Alespoň teda v pátky!“ rýpl si komentátor.

Ta scéna v New Yorku snad už ukázala jasně, že to děvče hraje velmi špatné představení, vyjádřil stručně svůj jasný názor šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

