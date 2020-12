Hospodský: Nemáte zaplaceno, řekl mi úřad. Toto jsem odpověděl

reklama

Čím stát ponižuje podle Martinkoviče provozovatele restaurací? „To ponížení vidím vlastně v nekoncepčnosti celé té metodiky, protože na jaře jsme si něco vyzkoušeli, všichni jsme se báli. Na jaře jsem nosil dvě roušky, opravdu jsme nevěděli, jestli je tady ebola nebo jak to vlastně všechno vypadá, a aby se přes léto stalo něco a připravilo se na druhou vlnu, tak to se nestalo,“ poznamenal Martinkovič.

Podle jeho slov se nedá ustát takové to „otevíráme, zavíráme, otevíráme, zavíráme“. „Ono to není jako, že ‚tak třeba příští týden otevřeme‘, ale k tomu, aby se ta restaurace, ten provoz otevřel, tak je zapotřebí nákupu, je zapotřebí prostě navařit ty věci, pokud máte měsíc a tři čtvrtě zavřeno. Je to prostě jako kdybyste úplně znovu dělala takřka celou tu restauraci. A toto už se nedá akceptovat s nějakou delší vizí, aby prostě se řeklo: Tak dobře, tak do února zavřeno,“ sdělil.

„Tady to skákání zleva doprava už vidím prostě úplně nenormální a už se to nedá akceptovat, jako sorry,“ dodal s tím, že se obává, že jde opravdu o konec Koishi. Podle něj šlo o ojedinělý projekt, který dělal na základě svých životních zkušeností. Někdy v budoucnu by rád otevřel něco obdobného, ale jen za předpokladu, že se v oboru vyčistí legislativa stát versus restauratéři.

Vadí mu zejména to, že všechny státní instituce chtějí veškeré platby. A to přesto, že stát zavřel podnikání. „Prostě volá paní ze sociálky: A vy nemáte, pane Martinkovič, zaplaceny odvody. – A já říkám: No, já to vím. Nemám na ně peníze. Jak to mám udělat, když jste mi zamkli dveře?“ dodal muž, jenž musel propustit 19 lidí, kteří byli mnozí v Koishi od začátku – to znamená 12 let.

„Já třeba jsem strávil hodně let ve Francii, kde jsem viděl vlastně systém francouzské gastronomie a ta gastronomie francouzská, nejenom to, že je tradiční, ale je taky dobrá, protože tam mají úžasný státní systém licencí. Asi nemáme prostor na to, abych to tady celé vysvětloval, ale vlastně je tam jakási fér hra, že vlastně na jednu obec, která se buď jmenuje Praha, Paříž nebo Jihlava, tak vlastně je tak zhruba spočítáno, kolik těch restaurací, kaváren, barů by se tam mohlo uživit. A tenhleten systém mě vždycky vlastně fascinoval v tom, že potom je to fér hra. Přece nemáme v Brně 68 nemocnic, nemáme 20 tisíc taxikářů. Proč máme vlastně takové procento těch restaurací? Protože to je možné,“ nechal se slyšet Martinkovič s tím, že jistá regulace by možná byla namístě.

„Já tím nechci říkat, že... Nechci tady citovat pana Dufka, který nás prostě odsoudil, že bude nejlepší, když polovina prostě pomine, tak to v žádném případě. Myslím si, že to množství gastropodniků je tak nějak správně, ale volám po trošičku lepších legislativních podmínkách... To gastro bylo vždycky takový... Po revoluci to bylo ‚však oni si nakradou, však oni toto.‘... Ježíšmarjá, proč? Proč zrovna něco tak úžasnýho jako gastronomie je takhle pořád takovým otloukánkem. Proč neotloukají instalatéry, proč neotloukají prostě truhláře,“ sdělil.

Při srovnání kompenzací v Česku, Německu a Rakousku Martinkoviče zaujalo, že u našich sousedů si stát vzal daňová přiznání gastropodniků, podělil je dvanácti a zjistil průměrnou cenu tržby a výši kompenzace. „Ta by mohla být vlastně adekvátní k těm měsícům, kdy bylo zavřeno. To si myslím, že by celkem mohlo být fér,“ poznamenal. Jemu státní pomoc příliš nepomohla. „Ta metodika, která se vykřikovala do těch médií a vlastně ti lidé, kteří nejsou v tom oboru, tak neustále se utrhovali na ty restauratéry a říkali: Vy máte 80 procent! – Ale 80 procent z čeho? Když se na jaře vlastně žádalo tady o ty dotadce, o ten Antivirus, tak bylo rečeno 80 procent,“ vypočítal Martinkovič s tím, že předpoklad byl, že podnikatel vše zaplatí.

„Když máte v restauraci 20 zaměstnanců a k tomu adekvátní odvody, tak je to zhruba 750 tisíc. 80 % z toho je nějaká částka. Ta metodika toho státu byla ještě tak vlastně drsná, že z pracáku si vyžádali vlastně výkazy zaměstnanců, ale proto, že vlastně bylo zavřeno a pak mírně otevřeno okénko, tak když jste otevřela okénko, které absolutně neřešilo tu situaci, tak už jste neměla 80, ale jenom šedesát procent. A potom ten pracák vám to ještě spočítal a přepočítal na hodinovou mzdu těch lidí, kteří tam pracovali. Takže vlastně to obstarávané okýnko, když ten zaměstnanec měl třeba odkroucených 30 hodin za měsíc, tak dostal vlastně naprosté minimum, takže já třeba za březen, když jsem žádal o těch zhruba 750 tisíc, tak na konci května přišlo 129 tisíc a bylo mně řečeno, že toto je ta metodika, jak se to vypočítávalo,“ podotkl.

Závěrem pak uzavřel, že pro něj bylo zkrátka neřešitelné a neakceptovatelné, aby v této šaškárně pokračoval.

