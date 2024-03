Hradní Kolář přišel do ČT: „Putin blafuje. Za nás vzkazuje Macron.“ Ale pak otočil

reklama

Je na místě obava z jaderného konfliktu? Z jaderného konfliktu máme mít obavu pořád, reagoval diplomat Kolář na šéfa Kremlu varujícího před jaderným konfliktem. Připomněl, že jaderné zbraně tu nejsou proto, aby byly použity, ale aby odstrašovaly.

Ruský vůdce podle jeho slov cílí na strach a obavy lidí prorůstající společností. „Ten, kdo jaderné zbraně má, tak ví, že v případě jejich použití, se to týká i jeho. O tom Putin mluví. Je si velmi dobře vědom, jaké jsou nálady v naší společnosti. Ví, jaké jsou jsou emoce, že ten strach funguje velmi dobře.

Není to poprvé, kdy ruský prezident Vladimir Putin naznačuje, co by se v souvislosti s jaderným konfliktem stalo. Říkal nedávno: „Co by ten svět byl bez Ruska, to ať raději není.“

Hovořil o Putinově taktice: „Musíme to brát na jednu stranu vážně, na jednu straně je to jeho taktika, jak nás zadržet. On si opravdu myslí, že Ukrajina je Rusko, v tom projevu před ruskou Dumou zaznělo, pokud vstoupí ‚na naše území‘,“ pokračoval poradce Petr Kolář.

Putinův vzkaz pro západní politiky je jasný: „Vzkaz je: Neopovažujte se sem přijít, protože jdete na naše území, my se tu bráníme. Mimochodem ruská invaze na Ukrajinu byla zdůvodněna článkem 54 charty OSN, právem na sebeobranu. Putin to úplně bizarně otočil,“ uvedl Kolář.

„Já to vnímám tak, že Putin blafuje, zastrašuje a odstrašuje nás a snaží se tím oslabit naši pomoc Ukrajině,“ sdělil svůj pohled Kolář, který dodal, že se neuvažovalo nyní o tom, že bychom posílali bojové jednotky na Ukrajinu, je ale třeba jí nadále poskytovat pomoc.

„Nám přece nejde o to útočit na Rusko, válčit s Ruskem. My nechceme válku, chceme pomoc Ukrajině, podpořit ji, aby mohla obnovit územní integritu v mezinárodně uznávaných hranicích, dokonce hranicích garantovaných Ruskou federací,“ doplnil.

Následně se také věnoval spolupráci na úrovni visegrádské čtyřky, kterou by viděl jen na úřednické úrovni. „Nemyslím si, že V4 dokáže pootáčet Evropskou unii. Tím spíš, že tam není jednota, co se týče hlavních evropských témat. Netvrdím, že bychom ji měli zrušit nebo rozbít. Rozbíjet a bořit umí každý hlupák, stavět je mnohem složitější. V dané situaci bych jako východisko viděl ponížit tu spolupráci na úroveň nižší, úřednickou, kde opravdu máme společné zájmy týkající se třeba infrastruktury nebo něčeho, co nás nutí spolupracovat,“ dodal diplomat Petr Kolář.

