Hvězdná síla. Bidena odepsal herec George Clooney

Po nevydařeném výkonu v předvolební debatě čelí americký prezident Joe Biden výzvám, aby vzdal kampaň za znovuzvolení a přenechal místo někomu mladšímu. Přicházejí od médií, kolegů z Demokratické strany a také od sponzorů.

Hollywoodský herec George Clooney, který je hlavní podporovatel demokratického kandidáta Bidena, napsal pro deník The New York Times článek, ve kterém se připojil k rostoucímu počtu hlasů, které vyzývají Joea Bidena, aby odstoupil z pozice demokratického kandidáta na prezidenta v roce 2024.

„Miluji Joea Bidena. Jako senátora. Jako viceprezidenta i jako prezidenta,“ napsal Clooney. „Považuji ho za přítele a věřím mu. Věřím v jeho charakter. Věřím v jeho morálku. V posledních čtyřech letech vyhrál mnoho bitev, kterým čelil. Ale jedinou bitvu, kterou nemůže vyhrát, je boj s časem, nikdo z nás ji nemůže vyhrát,“ uvedl Clooney. „Je to zdrcující, ale Joe Biden, se kterým jsem byl před třemi týdny na dobročinném večírku, nebyl ten úžasný Biden z roku 2010, nebyl to ani Joe Biden z roku 2020. Byl to ten samý člověk, kterého jsme všichni viděli v debatě,“ doplnil v článku pro deník New York Times.

Podle herce jsou demokraté natolik vyděšení vyhlídkou na druhé Trumpovo funkční období, že se rozhodli ignorovat všechna varovná znamení, pokud jde o Bidenovo stárnutí.

Držitel Oscara také poukázal, že Bidenův rozhovor po debatě s ABC News a Georgem Stephanopoulosem „jen posílil“ názor, že Biden by neměl být demokratickým kandidátem. „Jde o věk. Nic víc. S tímto prezidentem v listopadu nevyhrajeme. Navíc nevyhrajeme Sněmovnu reprezentantů a ztratíme Senát. To není jen můj názor, to je názor všech senátorů, kongresmanů a guvernérů, se kterými jsem mluvil mezi čtyřma očima. Každého z nich, bez ohledu na to, co říká veřejně,“ pokračoval americký herec.

„Joe Biden je hrdina, zachránil demokracii v roce 2020. Potřebujeme, aby to udělal znovu v roce 2024,“ uzavřel Clooney.

Clooney je jednou z mnoha hollywoodských osobností, které se nyní vyslovily proti tomu, aby Biden zůstal demokratickým kandidátem včetně Roba Reinera, Stephena Kinga a Michaela Moora. Ten v nedávném díle svého podcastu „Rumble“ prohlásil, že Bidenova katastrofální debata byla „nejkrutější formou zneužívání starších lidí, jakou kdy byl nucen sledovat“. „Tady nejde o to, zda je schopen sloužit další čtyři roky,“ dodal Moore o Bidenovi. „Po tom, co jsme viděli v noci při debatě, jde o to, zda by měl sloužit další čtyři dny v nejtěžší práci na světě. To je otázka, kterou bychom si měli položit. Nechte pana Bidena na pokoji! Nechte ho odpočívat. Nechte ho jít domů. Svou práci už odvedl. Nechte mu jeho důstojnost. Prosím. Prokažte mu tuto laskavost,“ dodal Moore.

V rozhovoru pro televizi ABC News, který následoval po debatě, se Biden ohradil proti svým kritikům a zdůraznil, že v současné době nemá v úmyslu odstoupit z prezidentského klání.