IQ tykve. Vyorala tento týden zaujaly dvě dámy. Jedna ministryně nám zatopila, bohužel jen obrazně

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Nehorázné, nepochopitelné a neomluvitelné,“ zhodnotil vyjádření ministryně Jany Černochové komentátor Tomáš Vyoral. Měla by se prý snažit vcítit do situace rodiče. Kristýně Horynové z Kopřivnice pak doporučil, ať raději vyhledá lékařskou pomoc, než aby kandidovala. ČSSD může podle něho v komunálních volbách díky zavedeným jménům uspět, ale s Parlamentem by se měla rozloučit.

V Rusku byla zabita bombou nastraženou v autě Darja Duginová, dcera filozofa Alexandra Dugina. A zatímco zbytek světa se nevyjadřuje buď vůbec, nebo terorismus raději odsuzuje, česká ministryně obrany se nechala slyšet, že jí Duginové není líto, ani jejího otce a že „dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují“. A když byla kritizována, ještě se zatvrdila. Už i z ruské strany přišlo obvinění, že podporuje terorismus. Váš názor na tuto aféru?

Z velké politiky k té komunální. Kamery zachytily, jak v Kopřivnici na Babiše křičí žena: „Lháři. Estébáku.“ Což u bývalého premiéra není zas tak neobvyklé, ovšem tato žena měla za krkem své dítě, když na Babiše ječela. Následně se ukázalo, že je to místní kandidátka do zastupitelstva za KDU-ČSL. Opět obviňuje Babišovi příznivce, že situaci vyhrotili oni a že ona to „zvládla, jak to mohla zvládnout“. Co si myslíte o takovýchto praktikách?

Šlo o typicky hysterický výstup vyšinutého jedince, který evidentně nezvládá své emoce. Jen křik bez jakýchkoliv argumentů. Předně tahat dítě na jakékoliv demonstrace či protesty – z té či oné strany – může jen rodič s IQ tykve. Použít pak dítě jako – v uvozovkách – živý štít už pak hraničí s idiocií. Zarážející, nebo možná spíše všeříkající, pak je, že Horynová v komunálních volbách vůbec někam kandiduje. Možná že rozhodování ve věcech veřejných by měla prozatím vyměnit za seance u psychologa či psychiatra. Na to je lepší kandidátkou. Zkuste si mimochodem představit, jaké pohoršení by mezi neosoudruhy z koalice SPOLU a drtivou většinou mainstreamových kvazi novinářů vyvolalo, kdyby se podobně vrhl volič ANO či SPD třeba na Petra Fialou, našeho slušného ukrajinského premiéra na americko-bruselské baterky. To by bylo v České televizi plivanců, že by nestíhali vylévat kýble.

A ze zahraničí, finská premiérka Sanna Marin má problémy, protože se objevilo video z večírku, kde dotyčná tancuje a baví se. Následně se objevily také fotografie polonahých žen ze stejného večírku. Okolo videa je velké haló, premiérka už se omluvila, A2larm už píše, že „pobouřila patriarchát“. Je to hodno pozornosti nebo je to typická okurková záležitost a „nekauza“?

Neviděl jsem. Nejsem žádná korektní pseudocitlivka, takže mě osobně něco takového úplně nepobouří, ale je zajímavé, jak se často objeví pořádné černé fleky a šmouhy u samozvaně slušných a slušnost kázajících osobností, politiků...

Blíží se komunální volby, sociální demokracie v nich spojuje síly s kdekým. Někde s komunisty, v Praze naopak se Šabatovou, Zelenými a velice levicovou Budoucností. Na CNN Prima News byl nedávno Michal Šmarda a během vysílání zažil menší trápení, když si na něj sedala moucha. Není to trochu symbolické? Mouchy sedají na objekty, které se nehýbou a na, s odpuštěním, mršiny. Jak tedy vidíte šance, že se ČSSD vrátí do politiky?

Chytají se stébel, nicméně v komunální politice ČSSD setrvá. I díky zavedeným jménům, ať už spíše negativně než pozitivně. Do Parlamentu jí šance nedávám, protože liberálně-progresivních levicových stran, v níž se ČSSD zejména pod rudým svetrem Hamáčkem, Petříčkem, Maláčovou a spol. transformovala, je ve Sněmovně a všude kolem právě jak těch much, z nichž jedna symbolicky poseděla na politické mrtvole. Prakticky všechny hlavní politické strany jsou pod taktovkou liberálně-progresivních levicových křídel, takže na tomto poli jsou již uvědomělá a eurooportunistická místečka rozparcelována.

Americký profesor John Mearsheimer varoval, že světové špičky berou válku na Ukrajině příliš nonšalantně. Eskalace je podle něho stále možná a mohla by znamenat katastrofu. Jak vy se díváte na možnost, že by se po šesti měsících války stalo něco velkého, co by donutilo jednu stranu nebo obě konflikt eskalovat?

Stát se může leccos a cokoliv. Navíc v předsmrtné křeči se lidé stávají všehoschopnými. A teď nemluvím o jedné nebo druhé straně konfliktu, ale obecně. Na druhou stranu zase jak říkáte, konflikt už nějakou dobu trvá, přičemž největší nebezpečí, že někomu ujedou nervy, často bývá na jeho počátku. Jinak profesorovu nonšalantnost bych nahradil spíš pokrytectvím, vyčůraností, zneužitím a hybridní zástupnou válkou.

Kvůli vysokým cenám by vláda podpořila celoevropské zastropování cen a premiér Fiala o tom hodlá jednat s kancléřem Olafem Scholzem. Ministr Síkela už prohlásil, že se trh „vymkl kontrole“ a Fiala pro změnu „vývoj cen elektřiny, zvláště v těch posledních dnech, překračuje všechna, i ta nejhorší očekávání“. Měl by premiér už konečně připustit, že jeho vláda nemá s pravicí nic společného? Co víc, není toto de facto přechod na válečnou, direktivní ekonomiku?

Každý rozumný člověk přece ví, že ODS nemá už s pravicí nic společného. A stejně kdyby to Fiala přiznal, tak by mu jeho slova – podobně jako jakákoliv jiná – nikdo moc nevěřil. Jinak trh se v žádném případě nevymkl kontrole, jak lže pan Síkela. Trh a všechno je naopak od začátku korona totality zcela pod kontrolou. Válečnou ekonomiku bych neřekl, direktivní je tu zcela nepochybně, ale ta je tu, jak jsem říkal, už dlouho. Zastropování jakýchkoliv cen dotýkajícich se nadnárodních korporátů neproběhne bez konzultace a domluvy s nimi. Tak jak ničím podložené extrémní zdražování neprobíhá jen tak zbůhdarma, ale řízeně, nebo přinejmenším za velkého souhlasu vlád.

A v USA se chystá velké promíjení studentských půjček. Ti zodpovědní, kteří si nepůjčovali a místo toho pracovali/šetřili, pochopitelně nic nedostanou. Co si myslíte o této podpoře nezodpovědnosti?

To, co o většině půjček, levicových nápadů, dotací, subvencí a podobných progresivních nápadech současné doby.

