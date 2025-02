Igor Chaun: Směřujeme k policejnímu státu

Ministerstvo zahraničních věcí nedávno spustilo kampaň na podporu korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Součástí této kampaně je video s modelkou a herečkou Alenou Šeredovou, která již přes 20 let žije v Itálii. Ve videu vyjadřuje radost nad možností volit korespondenčně, což jí umožní účastnit se voleb bez nutnosti cestovat do České republiky. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 7918 lidí

Igor Chaun kritizuje fakt, že o budoucnosti České republiky budou rozhodovat lidé, kteří v ní desítky let nežijí a nemají přímou zkušenost s jejím aktuálním vývojem: „Oni tím vlastně nevědomky ukázali na prostou absurditu té korespondenční volby, kdy se paní Šeredová po 20 letech v Itálii bude rozhodovat mezi opozicí a vládou,“ uvádí ve videu na youtubovém kanále Goscha TV.

Varování před policejním státem

Apeluje proto na české občany, aby byli obezřetní a vnímali postupné změny v právním a politickém systému, které podle něj směřují k omezení občanských svobod. „Dívejte se kolem sebe, čtěte, všímejte si, že se z toho pomaličku stává policejní stát,“ pokračuje Igor Chaun.

Konkrétně poukazuje na nedávno schválenou novela zákona, známou jako Lex Ukrajina VII. Ta obsahuje ustanovení o novém trestném činu nazvaném „neoprávněná činnost pro cizí moc“. Toto ustanovení bylo do zákona přidáno formou pozměňovacího návrh, což vyvolalo debatu o jeho transparentnosti a vhodnosti takového postupu.

„Je to příštipek k zákonu o Ukrajině, kdy tam procpali paragraf o trestné činnosti pro cizí mocnost, což je naprosto gumový, ohebný zákon, použitelný jakkoliv, který samozřejmě automat na podpisy na Hradě podepsal,“ míří na prezidenta Petra Pavla, který podle něj schvaluje kontroverzní legislativní změny bez hlubší reflexe jejich důsledků.

Senátorka Kovářová: Nesystémové a diskriminační opatření

Dále upozorňuje na zásadní změnu v justici, která by umožnila soudcům posílat lidi do vězení bez řádného soudního procesu. „Objevila se další věc, že takzvaný trestní příkaz bude fungovat tak, že soudce bude moct poslat člověka rovnou do vězení. Zatím to bylo tak, že trestním příkazem bez soudu bylo možno udělat peněžitý trest, nějakou podmínku. Když neviděl soudce obžalovaného, neslyšel ho, nedošlo k výpovědi obžalovaného, tak nemohl jít zatím do vězení. To chtějí zase změnit,“ upozorňuje Chaun.

Vláda buduje systém potlačování odporu

„Vidím tu vznik spousty jednotlivých zákonů, z nichž u každého jednoho pozitivní, blahosklonný občan mávne rukou a řekne, no tak, dobře. Vždyť je to jenom pro ty dezoláty. Tak aspoň to právo bude mít větší nástroje. Jenže právo k tomu už má ty nástroje,“ uvádí Chaun s tím, že změny mohou v budoucnu posloužit jako mechanismus k potlačení svobod, pokud se sejde vhodná politická nebo krizová situace: „Přijde mi, že se tu chystá krok za krokem určitá suma zákonů, která v okamžiku, kdy nastane jakákoliv situace - válečná, pandemická, politická, opoziční, tak se to vlastně může aktivovat jako síť protidemokratických a protiobčanských aktů,“ sdílí Igor Chaun své obavy z postupného oslabování demokracie v zemi.

„Kdybychom začali propojovat ta po sobě jdoucí zvláštní nařízení téhle vlády, která se vůbec netvářila, že bude militantní, vojenská, policejní, tak nám z toho vyjde jako kdyby se tu chystala obrovská past na občany, která má vytvořit síť definitivních nástrojů pro snadné potlačení jakéhokoliv odporu,“ říká s tím, že jeho slova nevycházejí z nějaké radosti z kritiky, ale z obav o směřování společnosti.

Volání po důslednosti a odvaze

„Je tu jediná možnost, prostě jim to nebaštit, ozývat se, být důsledný a mít odvahu volit subjekty, které se vůči těmto věcem výrazně staví. A pouze když bude zvolena taková síla v takovém měřítku, aby nebyla zfalšovatelná, tak oni nezůstanou u moci,“ dodává Igor Chaun.

Vyjadřuje nejen nedůvěru k současné vládě, ale i obavy z přehlížených kauz, které podle něj zůstávají ze strany médií nedostatečně reflektovány. „Je to skutečně nejhorší vláda. Tam je velice nebezpečným člověkem pan Rakušan, ministr vnitra. Proč se nepíše o tom, že má osm mrtvých?“ zmiňuje. Kauza Dozimetr je rozsáhlý korupční skandál hnutí STAN, zasahující do fungování pražského Dopravního podniku (DPP).

„Proč se nepíše o tom, že miliony odcházely z kampeličky pana Fialy?“ pozastavuje se nad děním kolem Podnikatelské družstevní záložny (PDZ), často označované jako „kampelička Fialy“, resp. finanční instituce, ve které měl premiér Petr Fiala (ODS) v letech 2015 až 2020 uložený téměř milion korun. Tento podíl však neuvedl ve svém majetkovém přiznání, což později označil za opomenutí a omluvil se za něj.

Manipulativní jazyk v médiích

Podle Chauna se mainstreamová média soustředí na pseudokauzy, zatímco důležité politické a korupční skandály jsou zamlčovány nebo překrucovány. Vybízí k tomu, aby se lidé zaměřili i na alternativní média. „Bohužel, dnes za jedny z nejobjektivnějších novin považuju Parlamentní listy. Ano, před pár lety jsem si myslel, že je to proruská žumpa. Otevřete si to, čtěte to. Tam je zajímavé, že se tam dostanete i k provládním materiálům. Tam se dává nekomentovaný hlas každému.“

Za největší problém proto považuje, že v českých médiích dnes dochází k systematické manipulaci veřejnosti, kdy se čtenářům podsouvají předem definované interpretace zpráv namísto objektivního zpravodajství. „Teď pan Mánert měl zase článek, jak se Musk s Trumpem snaží zavést tzv. pořádek, ale použil na to termín metoda spálené země. Psal jsem mu veřejný komentář na iDnes, ať přestane s tím dnem a žumpou žurnalistiky. Neříkejte lidem, co si mají myslet. Dostáváte se na úroveň komančů. A víte, co je nejstrašnější? Že novinář, pokud to není názor nebo komentář, který tak je označen, má dávat informace, ale nemá dávat výklad těchto informací. Nemá říkat, co si má člověk o tom myslet. Ale tohle oni dělají, a dělají to tak brutálně, že si na to lidi zvykli a jsou zmasírovaní,“ uvádí.

Jazyková manipulace podle jeho slov často zpochybňuje důvěryhodnost osob a informací, které jsou pro mainstreamovou agendu nepohodlné. „Vždycky, když chtějí někoho dehonestovat, tak napíšou - tvrdí, že... nebo údajně. Já vidím v titulcích, v textech novinářů tu obrovskou masáž, tu masírku, tu manipulaci,“ podotýká varovně.

„Vidím tu dvě nejhorší věci současnosti. Zaprvé obrovskou masírku médií a to obrovské neustálé napovídání, co si mají lidé myslet o Ukrajině, o covidu, o dezolátech, o paní učitelce Bednářové, o postřeleném slovenském premiérovi, o skvělém maďarském premiérovi. Ale ještě horší věc je ta, když si pak čtete ty komentáře, ty diskuze na Novinkách, na iDnes, a když vidíte, jak jim to lidi zfanatizovaně baští a jak jako na objednávku nadávají, dehonestují, flusají. Z toho mám ne strach, ale obavu,“ popisuje Chaun, jak mocná je schopnost médií formovat veřejné mínění.

Odkaz na kroky Donalda Trumpa

Opakuje, že budoucnost společnosti závisí na lidech samotných a na tom, jak dokážou hájit pravidla slušnosti, normálnosti a selského rozumu. A vyzdvihuje kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Samozřejmě pán Bůh zaplať za toho Donalda Trumpa, že tak razantním způsobem tohle v Americe připomíná. Vždyť se taky z toho můžou u nás a v Evropské unii posrat.“

Lidé se začínají probouzet

Igor Chaun říká, že o neutěšené politické situaci mluví nejen s lidmi z veřejného prostoru, ale i s obyčejnými občany. A všímá si, že politika přestává být okrajovým tématem i pro ty, kteří se jí dříve nezabývali. „Moje kadeřnice Vendula říkala: ‚Když oni si s námi dělají prdel. My tu s holkama spolu děláme 25, 30 let. My jsme všechny jeden ročník, co jsme se spolu vyučily, a my jsme se nikdy nebavily o politice. Ale i blbý musí vidět, jak nám lžou, jak nás podvádějí‘,“ dodává.

Tento moment zároveň vnímá jako znamení, že se lidé probouzejí a chtějí změny. „Paní Vendula mi udělala radost, protože to začíná vidět i dobrá, milá kadeřnice, která programově politiku nechce vnímat, zajímá ji práce, rodina. Pokud se tam přidají ty ostatní a vznikne tam spontánní povídání o politické situaci, znamená to, že se možná skutečně naše země a naši lidé začínají probouzet,“ vidí v této změně potenciál pro celospolečenské uvědomění.

„A pokud se mýlím, i to je v pořádku. Akorát bychom si to, co se tu teď děje, a ono přihořívá, akorát bychom si to naordinovali na spoustu dalších let. A to já nechci. Protože především ve svobodné společnosti se může člověk svobodně rozvíjet, svobodně hovořit, svobodně vyměňovat lidskou i duchovní zkušenost,“ uzavírá Igor Chaun svou myšlenku tím, že skutečná svoboda nespočívá jen v možnosti volit, ale také ve schopnosti otevřeně hovořit, kriticky myslet a sdílet zkušenosti, právě to je podle něj v současnosti ohroženo.

