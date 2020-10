Ilona Csáková uveřejnila text, z něhož bude mrazit ještě za rok. Nás, vás, doktory, prostě všechny

reklama

Zpěvačka Ilona Csáková ovšem na svém facebooku publikovala text, jehož autor je doposud neznámý. Průběh nemoci, stejně jako úmrtí, víceméně zlehčuje. Csáková status převzala od Jiřího Černáka, který má u svého jména tři anglické názvy zaměstnání: coaching, consulting a talent management.

Na začátku uvedeného statusu je psáno, že jde o informaci z druhé ruky. Obsah je přitom víc než zarážející.

„Kamarádka, co měla dnes noční v brněnské nemocnici, mi psala, že to je psycho, že jsou jako zdravotnici vyčerpaní. Ale ne z covidu, ale z lidí a jejich tuposti. Hlavně i z toho, že dvanáctihodinnou směnu musí stále nosit roušky a respirátory a dýchají své bakterie do sebe. Mají v nemocnici přes 50 procent lidí, co tam nemají co dělat. Lidi, co jim je okolo osmdesáti let, nejstarší má 95 let. Mají pozitivní test, ale za 10 dní neměli nějaký velký příznak,“ stojí v uvedeném materiálu, který Csáková publikovala.

Psali jsme: Tenhle útok Pohlreich nečekal. Přiznáváme, že my také ne. Jde o jeho byznys

Doplňme, že naše redakce jako jediná přinesla v tomto týdnu rozhovor se staniční sestrou Barborou Marčákovou z FN Brno. Ta v souvislosti s hygienickými opatřeními uvedla, že „v nemocnici máme ochranné respirátory FFP2 bez výdechového ventilu a tam, kde nejsme v kontaktu s pacienty, tak běžnou chirurgickou roušku“.

ParlamentníListy.cz se kvůli výše uvedenému statusu obrátily na dva lékařské zdroje z FN Brno. Tito oslovení se znatelně, byť vyčerpaně usmáli. „Nesmysly, žádný věk ani stav pacientů uvádět nehodláme, ale že by tady byl někdo zbytečně, to snad nemůže myslet nikdo vážně,“ doplnili tito lékaři. „Víte vůbec, jaké je CRP u starších lidí, kteří s tím bojují?!“ dodal jeden těsně před položením telefonu.

Pojďme dál. V propagovaném příspěvku zpěvačky jsou i další pozoruhodné informace.

Z FB Ilony Csákové

„Takových pacientů jsou plné nemocnice. Takže až vy, co vytváříte za mohutné podpory státu a médii tuto paniku, budete totálně plnit nemocnice pouze pozitivními a stále budete věřit zdramatizovaným článkům v novinách, tak potom se začněte doopravdy modlit. Protože až budete mít slepák, tak vás třeba neodoperují, protože v nemocnici budou stovky pozitivních, který si rodina nechce vzít domů, aby se nenakazila,“ píše se dále.

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 89% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 7% hlasovalo: 15281 lidí

„Ať mi někdo vysvětlí, jak je možný, že o nás televize v zahraničí vysílají totální lži? Na to asi nebudete mít odpověď. Jak je možný, že mi volá známý z Floridy a ptá se mě, jestli žijeme, že v televizi jdou zprávy, jak tady umíráme, a jak nestíhají sanitky odvážet?“ stojí dále v textu.

ParlamentníListy.cz prošly v sobotu odpoledne desítky amerických webů, ale podobná informace nebyla v jediném. CNN vysílala globálně o počtech nakažených v Evropě, totéž agentura AP. Financial Times zdůraznily počty mrtvých v Polsku a u nás, ovšem věnovaly se výhradně situaci v USA. Odessa American napsala také jen o počtu nakažených v České republice, obdobně Bloomberg, U.S. News nebo Reuters. Pouze stanice 9NEWS z Denveru vysílala reportáž o „ostrém počtu nakažených v Česku“. Celkově tudíž žádná zmínka o nestíhajících sanitkách.

Ani tím článek na stránce Ilony Csákové nekončí.

Psali jsme: Nefiltrovaný Bernard: Covid nám svobody nevezme. Zato křik menšin, korektnost, cenzura a jediné správné názory... Jsme ztraceni v konzumu

„Já volala na jaře kámošce do Milána a ta mi říkala, že její soused umřel v 35 letech na chodbě v nemocnici na slepák. Protože všichni lékaři byli kvůli pozitivním testům doma. Tak vám, co šílíte z pozitivních čísel, přeji hodně štěstí v této době a díky této panice, kterou vyvoláváte. Začněte studovat něco o záchraně života a urgentní medicíně a modlete se, ať třeba vaše dítě nepotřebuje pomoc, třeba po nějakém pádu nebo autonehodě. Protože až přijedou na havárku medici, protože záchranáři budou hrát doma s pozitivním testem PlayStation, tak vás anebo vaši rodinu třeba nezachrání. Toť vše.“

Status doposud přinesl jen několik desítek zdvižených palců a jednu reakci jisté Marie M. Ta uvedla, že „to je přesně ono“.

Ilona Csáková, známá svými písněmi Tornero, Proč mě nikdo nemá rád nebo La Isla Bonita, se koronavirové situaci věnuje pravidelně. Před několika dny například napsala: „Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO a zadruhé do mě a ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!“

