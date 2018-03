Italské volby: To je nářek. Pláč. Strach, který cítí EU. Ale Marine Le Pen do Bruselu vzkázala toto

Italové se dnes probudili do jiné reality. Zatímco ještě včera měli ryze proevropskou vládu, v jejímž čele stále levicová Demokratická strana – v budoucí vládě však zasednou politici, kteří se profilují více či méně euroskepticky. Liga severu i Hnutí pěti hvězd jsou jednoznačně euroskeptické strany. A kritická vůči Evropské unii je i nemalá část Berlusconiho Forza Italia. Ještě před vyhlášením oficiálních výsledků přispěchali s gratulací euroskeptici z celé Evropy.

„Gratulace,“ poslal šéf nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders tweet vůdci Ligy severu Matteovi Salvinimu. Právě Wilders byl až doposud považován za představitele euroskeptické strany, která nejvýrazněji promluvila do výsledku voleb ve členských zemích EU. Ale ani jeho více než dvacet procent mu vstup do vlády nezajistilo. Salvini má díky koalici s umírněnou Berlusconiho Forza Italia přece jenom mnohem větší šance.

Mnoho pozitivních ohlasů „sklidilo“ také Hnutí pěti hvězd, které sice nejspíš skončí na druhém místě za společnou koalicí Salviniho a Berlusconiho, ale coby samostatná strana získala nejvíce hlasů. „Gratuluji svým kolegům v Evropském parlamentu z Hnutí pěti hvězd, kteří dnes večer tak zazářili,“ napsal na svém twitteru někdejší šéf britské UKIP Nigel Farage, který zároveň sdílel video z oslav představitelů Hnutí pěti hvězd.

V podobném duchu reagovala také šéfa francouzské Národní fronty Marine Le Penová, která si neodpustila jedovatou poznámku na adresu Bruselu. „Evropská unie dnes prožívá velmi špatný večer,“ napsala euroskeptická politička s neskrývaným zadostiučiněním. Většina představitelů Evropské unie se prozatím k italským volbám nevyjadřuje a čeká až na oficiální sečtení hlasů, které se však od předběžných výsledků bude lišit jen „kosmeticky“.

Reakce mediálního mainstreamu jsou jasně patrné v samotných titulcích článků, které o volbách v Itálii informují. „Italské volby skončily velkým povzbuzením pro krajní pravici a populisty,“ píše například americký deník The New York Times. Francouzský Le Monde konstatuje, že žádná strana ani uskupení nezískaly většinu a „protievropské strany si vedly velmi dobře“. Stejně jako server Aktuálně.cz, švédský Aftonbladet tvrdí, že „Itálie se propadá do chaosu“.

Psali jsme: Novinky z předvolební Itálie. Strana současného premiéra cílí na imigranty, televize dělá z opozice fašistické čerty... Itálie: Katastrofa Bruselu. „Populisté vyhráli!“ naříká Bakalův tisk. Jak je to doopravdy? Itálii tento víkend čekají volby. Na Brusel jdou mrákoty Brusel by měl zbystřit: Italové odmítají multikulturalismus a po volbách možná přijde referendum o EU



autor: Josef Provazník