Italský zpěvák zpíval v Moskvě. V Litvě mu zrušili koncert a ohlásili „dobrou zprávu“

Italský zpěvák Pupo v březnu vystoupil v Kremelském divadle v Moskvě. „Bude to můj skromný příspěvek k míru,“ poznamenal zpěvák, který se v Rusku od 80. let těší velké oblibě. Jenže kvůli jeho koncertování v Rusku se ozvala kritika a koncert už zpěvákovi zrušila Šiauliai Arena v Litvě, kde měl Pupo vystoupit v dubnu. „Máme dobrou zprávu pro všechny, kterým není lhostejná ruská agrese na Ukrajině,“ informoval o zrušení manažer arény.

reklama

Zpěvák Enzo Ghinazzi, známý pod uměleckým jménem Pupo, vystoupil v březnu v Moskvě, kde natočil televizní speciál s názvem Pupo a přátelé. Samotný Pupo vystoupení označil za jeho skromný příspěvek k míru, jak informuje server lanazione.it.

„Nedělám to z ekonomické nutnosti ani z touhy stát se slavnějším a oblíbenějším. Nemám potřebu ani jednoho, ani druhého. Dělám to proto, že jsem měl sen. Zdálo se mi, že píseň, obyčejná píseň, osvěcuje mysl dvou mužů. Dvou mužů, kteří nesdíleli nic jiného než vášeň pro tu píseň. Sen skončil tím, že ti dva společně zpívali refrén, a když si podali ruce, jejich dva národy se opět staly bratry,“ zasnil se zpěvák.

Není to poprvé, co se Pupo v poslední době rozhodl vrátit do Ruska, a to i po začátku konfliktu s Ukrajinou, což vyvolalo nejednu kontroverzi. V květnu 2023 se měl objevit jako čestný host a porotce ruské pěvecké soutěže Cesta na Jaltu. Svoji cestu ale po kritických reakcích a výhrůžkách raději zrušil. I tak se v Rusku oblíbený zpěvák dostal na ukrajinskou černou listinu.

Láska Rusů k Pupovi a dalším italským umělcům se zrodila díky festivalu v Sanremu, který se v 80. letech mohl vysílat bez problémů se sovětskou cenzurou.

Pupovo vystoupení v Moskvě s proputinovskými umělci vyvolalo další vlnu kritiky. Koncem dubna měl Pupo vystoupit v Šiauliai, čtvrtém největším litevském městě, ale ozývalo se stále více nesouhlasných názorů a lidé požadovali, aby byl koncert zrušen.

Pořadatelé ale tvrdili, že pokud nebude Pupo v Litvě označen za personu non grata, nemají žádný právní důvod k porušení smlouvy. „Když jsme se ho ptali na jeho návštěvu v Rusku, řekl, že o politice nemluví. Jeho poselství je prosté – holubice míru nesoucí svět. Ital nás ujistil, že do Moskvy jel kvůli míru,“ řekl Modestas Telksnys, organizátor koncertu. „Máme platnou smlouvu s arénou, s účinkujícím a nemáme žádný právní důvod ji zrušit,“ uvedl podle informací serveru lrt.it.

Ačkoliv Pupo není na seznamu nežádoucích osob v Litvě, Šiauliai Arena v úterý oznámila, že Pupo na akci nevystoupí. „Máme dobrou zprávu pro všechny, kterým není lhostejná ruská agrese na Ukrajině. Právě jsme obdrželi ujištění od organizátora akce Legacy Inn, že Enzo Ghinazzi-Pupo, který před několika dny vystoupil v Kremlu, bude na společném koncertu tří kapel v Šiauliai nahrazen jiným umělcem,“ uvedli zástupci Šiauliai Areny v tiskové zprávě.

Není to první takový případ zrušeného koncertu v Litvě kvůli proruským názorům. Začátkem března se Žalgiris Arena v Kaunasu rozhodla zrušit vystoupení amerického hudebníka LP. Umělec zveřejnil video, ve kterém děkoval svým ruským fanouškům a měl na sobě mikinu s ruskou vlajkou.

Zrušení koncertu potkalo také světoznámou operní pěvkyni Annu Netrebko, které byly rušeny koncerty v několika západních zemích a v dubnu loňského roku i v Praze v Obecním domě. Zákaz tehdy prosazoval náměstek primátora pro kulturu a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který se byl na postoj ptát na ukrajinském velvyslanectví a poté se opakovaně scházel s vedením městské příspěvkové organizace.

Zrušený koncert znovu rozpoutal debatu o tom, zda sankcionování Rusů či osob ruského původu je uplatňováním kolektivní viny, zejména v případě, pokud skutečně odmítli ukrajinskou válku. Anna Netrebko je občankou Rakouska a do Ruska aktuálně nesmí. V minulosti se ale netajila podporou Vladimira Putina a od roku 2022 figuruje na ukrajinském sankčním seznamu. Od války se distancovala po bojkotu svých koncertů na Západě.

Psali jsme: „Hudáček, Netrebko a další. Nepolitizovat!“ Právník se obává o svobodu státu „Hon na Rusy a všechno ruské u českého národa je teď znamením doby.“ Tečka za případem Netrebko A co dál, vyškrtnete z učebnic Čajkovského? Předsedkyně KSČM o Pospíšilových notách Senátorka Zwyrtek Hamplová: Zrušení koncertu z pohledu práva

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.