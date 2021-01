Ivan Bartoš: Volný? Žádná práce, nic! Mám rád svou zemi

reklama

Prvním tématem byla šarvátka v Poslanecké sněmovně, kdy nezařazený poslanec Lubomír Volný dorážel na předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD), protože mu vypnul mikrofon, když údajně nemluvil k věci. „O práci pana Volného neslyšíte dohromady nic. Jestli ho to teď bude stát jeden poslanecký plat, což vypadá, že mandátová komise takto rozhodne, tak si za to koupil minimálně třídenní reklamu ve všech sdělovacích prostředcích, do některých ho nikdy předtím ani nepozvali,“ uvedl Bartoš, že takový výsledek je celkem výhodný.

„Sebrat se a jít se prát s předsedajícím Sněmovny, to je hodně drsný způsob, jak se dostat do médií a odsouzeníhodný,“ dodal Bartoš, který je velmi překvapen, že se něco takového odehrává na půdě českého Parlamentu. „Je vidět, kam jsou lidé ochotní zajít, když se potřebují zviditelnit. Měli by se ale spíše zviditelňovat prací,“ doplnil.

K vypnutí mikrofonu Volného měl podle něj Hanzel právo. „Měl na to právo, došlo totiž k porušení jednacího řádu. Již v minulosti se to stalo dokonce premiérovi Andreji Babišovi, když při interpelacích začal urážet poslance nebo se nevěnoval tématu,“ zmínil, že v takových případech je odebrání slova zcela legitimní věc.

Zkritizoval víkendovou oslavu narozenin v teplickém hotelu, které se účastnili Milan Hnilička, Jiří Paroubek, Jiří Šlégr a Petr Benda. „Politici by všechna nařízení, která chtějí po lidech, měli dodržovat třikrát tolik. Označení za papalášství je namístě,“ zdůraznil, že tito politici jsou velmi špatným a nezodpovědným příkladem.

Premiér navíc na potrestání politiků používá dvojí metr. „Zarazilo mě, když premiér oznámil, že by se měl Hnilička vzdát poslaneckého mandátu. Když byl podobně přistižen pan Faltýnek, bylo to u něj domluvou, a poslanecký klub dokonce nevyžadoval ani jeho odstoupení jako předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO,“ připomněl.

Další kauza se týkala přednostního očkování, zde se podle Bartoše pouze ukazuje, jak funguje české zdravotnictví, že zkrátka mají přednost kamarádi vysoce postavených. Stejně tak se kriticky vyjádřil k centrálnímu registračnímu systému očkování. „Mám obavy, že to není stále dobře nastavené,“ podotkl.

Na přetřes přišly letošní volby do Poslanecké sněmovny. Sám sebe si umí dost dobře představit jako premiéra i za předpokladu, že si vezme na svá bedra tak zadlužený stát. „Já věci nevzdávám. Mám rád svou zemi a před výzvami neutíkám,“ řekl odhodlaně.

V kontextu toho zmínil jednu hlavní chybu, které se Andrej Babiš dopouští a které by se rozhodně vyvaroval. „Pan Babiš se tváří, že on vše řídí. Ministři mají dobré nápady, ale on to musí řídit. Spousta vědců i lidí z byznysu chtěla v první covidové vlně zemi pomoct, ale natloukli si nos,“ naznačil, že jejich názory byly nevyslyšeny a projekty smeteny ze stolu.

Věří, že pokud se změní současné sestavení vlády a způsob, jakým se země řídí, bude mnoho z těchto lidí rádo pracovat pro Českou republiku. „Teď ale mají tito lidé obavy, že by se na ně mohla jako na jediné svádět vina za zavedená opatření či pochybení. „Funguje to tak i v té vládě, vždyť ti ministři se bojí udělat chybu, říct něco blbě. Tohle je okamžitě tvrdá kritika od premiéra,“ zmínil, že takové negativní prostředí k efektivnímu řešení situace neprospívá.

Velmi dobře si umí představit, že by Piráti vyhráli volby a sestavovali vládu. „Piráti jsou připraveni sestavit vládu. Budeme mít nominační proces, který bude veřejný. Za tři týdny budete vědět, o kterých lidech a do jakých resortů Piráti uvažují,“ nechtěl zatím předbíhat. Zmínil ale například Richterovou na Ministerstvo práce a sociálních věcí či Michálka na Ministerstvo spravedlnosti. Další výrazná osoba, jako je Ferjenčík, prý ministerské ambice nemá.

Rozhodně má Bartoš jasno, jaké palčivé otázky bude třeba v dalším volebním období řešit. „Ekonomika musí mít systém, investiční pobídky, úpravy DPH i zvýšení daně z uhlí,“ dal za příklad na závěr předseda Pirátské strany.

