Ivan Bartoš řekl, kdo opravdu rozhoduje v ODS. Fiala to není

Na posun hodin a bolest zubů, kterou už prý ale řeší, si postěžoval poslanec Ivan Bartoš (Piráti) v úvodu rozhovoru se spisovatelem Tomášem Lukavcem na youtubovém kanálu Základy bohatství. „Mám se pracovně. Snažím se balancovat čas líp, než když jsem byl ministr, to člověk času moc nemá,“ konstatoval dnes již opoziční politik, bývalý člen vládní koalice. Věnuje se prý více rodině a synkovi, má také 19letou dceru. Dále hovořil o svých plánech do budoucna i o vztahu s premiérem Petrem Fialou, který ho vyhodil z vlády.

Bartoš zdůraznil, že nikdo, kdo nevyhraje 51 %, nemůže jít do politiky sám. „Snažíte se vyjít s lidmi, byť k nim můžete mít nějaké výhrady. Koalice, ani povolební, ani předvolební, není o žádné lásce. Politické strany mají nějaký program, ten chtějí prosazovat. A pak je nějaká konfigurace, v které to můžou dělat. Takže třeba se všemi lidmi z vlády, samozřejmě po krátké době, si tykáte, protože řešíte každý den věci z různého pohledu, s různými prioritami,“ rozhovořil se ze široka, ale pak už si nebral servítky.

Fiala si koaliční smlouvou vytřel...

„Petr Fiala úplně pošlapal důvěru. Vytřel si zadek koaliční smlouvou. Člověk, který často a rád vykládá o politické kultuře v této zemi a hovoří o hodnotové politice. Kdyby takhle vyrazil kteréhokoliv předsedu koaliční strany – Mariana Jurečku za večírek při střelbě na fakultě,“ nakousl pirát a přidal několik dalších jmen. Potom ujistil, že to neprožívá osobně.

„Zloba či nenávist je strašně drahá emoce, ta vyčerpává. Takže Petra Fialu neřeším, protože prostě on se rozhodl, jak se rozhodl. Mohlo se to stát už ráno, když jsme se potkali a pak mi to odpálil po telefonu, ale to už měl nahlášenou tiskovou konferenci ČTK. Takže to bylo prostě jako show pro lidi. Neudělal to dobře ani mechanicky. Kdyby mi ráno řekl, že chce, aby Piráti odešli z vlády, svolá se koaliční jednání a jdeme řešit ty důvody. Ukazuje se časem, že digitalizace stavebního řízení byla úplně zástupná,“ domnívá se Bartoš.

Není to Fiala, kdo píská

Vyplývá to podle něj z vyjádření vlády i z dalších kroků. „Neboť nikdo ten systém nerozvíjí. Funguje, je zaparkovaný a odložili to o dva roky. A nikde nevycházejí články, že v Čechách zkrachovalo stavebnictví. Takže je vidět, že jsem vlezl do něčeho, z čeho se moc nedalo vyhrát. Politika je drsná. Snažím se nedávat do toho osobní rovinu. Asi jsou politici, kteří mě fakt nemají rádi, jakože aktivně, ale to já neřeším. S Petrem Fialou jsem od té doby mluvil asi třikrát. On je premiér, já jsem ve sněmovně, úplně si s ním nemám co říct. Mluvil jsem s ním o tom, proč pořád blokují zákon o podpoře bydlení. Ale není to Petr Fiala, kdo píská, jak se věci stanou. To je Stanjura, Benda a další. Takže neměl bych problém si s ním sednout na dvě hodiny a něco řešit. Politik musí umět překousnout i antipatie,“ zdůraznil Bartoš a dodal, že téma jeho odchodu z vlády je už vyčpělé, protože už se to stalo před nějakou dobou. „Já si ty věci nenosím na duši, to je trash. Já se koukám, co bude, co chci, aby se stalo,“ dodal bývalý předseda Pirátů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor Lukavec se pak zeptal, jestli po Bartošovi někdo v politice jde. „Něco je sranda,“ míní politik. „Když si Marek Výborný, kterému nefungují úřady práce, dá jako reklamu: ‚Nemusíš mít dredy, abys uměl digitalizovat KDU-ČSL‘, tak je to vlastně fér politická hra,“ soudí Bartoš.

??Na úspěšnou DIGITALIZACI nemusíme mít dredy!

Náš předseda @MarekVyborny věří, že koalice SPOLU dokáže porazit @AndrejBabis.

Jako lidovci digitalizaci zvládáme prakticky a efektivně — bez zbytečných experimentů, ale s jasným cílem usnadnit lidem život. ??

A nejde jen o… pic.twitter.com/UCw237rWOC — KDU-ČSL (@kducsl) March 21, 2025

Nelíbí se mu však, když někdo šíří tvrdé dezinformace. „Posílají si je senioři, mojí mámě to přijde do mailu. Lidi pak vyhrožují, že vás zabijí. Historicky jsem to řešil, když byl ještě Lubomír Volný v SPD, v minulém volebním období. Několikrát jsem šel za Radimem Fialou z SPD, za Tomiem Okamurou nemá smysl chodit. Radim Fiala je bývalý ódeesák. A říkám: ‚Pane místopředsedo, ať to ten Výborný stáhne, vždyť tohle nejde. ‚Bartošovi Antifa kamarádi...‘ Tam fotka nějakých hrdlořezů z Ameriky. … Přijdou do Čech vraždit!‘,“ zmínil příspěvek, který v minulosti koloval po sociálních sítích.

Není to prča, rozbijou vám hubu

Takové případy podle něj nejsou „prča“. Zmínil, že v Evropě už v minulosti zabili liberální politiky, např. v Dánsku nebo v Anglii. „Vystrašení lidé mohou jednat zkratkovitě. I ten Macinka. Já nemám problém, když je někdo demagog. To, co děláte, vykládá takhle. Vy to proti němu vykládáte takhle. Ale když je to věc, za kterou vám někdo neprávem rozbije hubu, tak by se to dělat nemělo. Lež je berlička neschopných nebo nástroj všehoschopných,“ řekl Bartoš a dodal, že ani jeden z těchto extrémů by v politice neměl mít místo.

Psali jsme: Bartoš (Piráti): O konopí bez emocí – proč je čas na změnu? Bartoš (Piráti): Naši nejstarší členové jsou vnitřně mladí – nejsou zaprdění Vyhlídky Pirátů: Zdeněk Hřib mluví o dvojciferném výsledku Bartoš (Piráti): Vláda hazarduje s digitální budoucností navzdory úspěšné práci DIA