Ivan Vyskočil ve varu: Prezident chce Vrbětice vyšetřit. A demožumpa řve. Také bych nechtěl být odsouzen za „podezření“, že jsem ukradl sousedovi kolo!

„Pro dnešní Nedělní ráno mě napadá úsloví z časů J. A. Komenského.„Kdybys osla, byť zlatým proutkem, hnal do Vídně a zpět, komoněm se nestane! (pro ty méně znalé – komoň – ušlechtilý jízdní kůň),“ říká na úvod Ivan Vyskočil a hned pokračuje.

„Zabrousím trochu do historie. Jaké jsme to měli prezidenty? T. G. Masaryk, profesor, politik, diplomat a posléze zakladatel našeho státu. Edvard Beneš, studoval filosofii a práva na pařížské Sorboně, dosáhl doktorátu, vzdělaný diplomat s dlouhou diplomatickou praxí a předseda politické strany. Na jeho prezidentování se můžeme dívat z různých úhlů, jen je nesmíme posuzovat pohledem přes dnešní brýle. Ludvík Svoboda. Generál a politik. Voják s velkými zkušenostmi už z československých legií v Rusku. Za 2. světové války velel čs. armádnímu sboru v SSSR. Brigádní generál a statečný chlap, který provedl československou brigádu těžkými boji z Buzuluku až do Prahy. Vyznamenaný mnoha řády od nás i z ciziny. Nejen Hrdina SSSR, ale i Hrdina ČSSR, ale má řády i z USA a Velké Británie, Francie, Jugoslávie a Polska a jiných zemí,“ vypočítává a dostává se do současnosti, která se mu v tomto směru očividně nezdá příliš „veselá“.

Nejmenší kašpárek naší pimprlové scény Senátu

„A nyní. Miloš Vystrčil. Učitýlek z Telče. Doma po něm třídní uličníci házeli mokrou houbou od tabule a najednou je takový člověk „postižen“ druhou nejvyšší funkcí ve státě. Dovedete si představit, co to s takovým člověkem udělá?“chytá se za hlavu herec a pokračuje. „Dr. Miroslav Macek říká, že už v počátcích svého členství v ODS vůbec nechápal, co tam tento člověk dělá. A přidal ještě horší hodnocení, které si můžete přečíst v jeho pondělní glose v Parlamentních listech. Ten náhlý nárůst vlastní důležitosti, s nedostatkem sebereflexe a uvědoměním si svých limitů, vede k neuváženému chování, až za hranicemi směšnosti. Tak se nám p. Vystrčil hned snažil předvést, jaký že je státník, a vydal se na Tchai-wan. Přestože tam žádný ze státníků nejezdí a z naší strany mu důrazně říkali, aby to nedělal, on se rozhodl, že těm Číňanům vytře zrak. Ještě si k těm „důležitým státnickým“ hovorům vzal na pomoc paní Kuberovou. Nepochybuji, že čínské vedení je z toho dodnes celé pryč a nemůže se vzpamatovat. Nyní se zase s přehledem sobě vlastním vyjadřuje k případu Vrbětice. Horuje pro co nejtvrdší postup proti Rusku. On asi na té své škole neučil zeměpis, že? Ani jako žák v tomto předmětu nevynikal a možná se taky zapomněl podívat na mapu. Silně mi připomíná našeho psíka Bobinku. Ta je také nejstatečnější v bezpečí za plotem,“ ušklíbá se Ivan Vyskočil a na adresu předsedy Senátu dodává.

Už teď po Pražském hradě pošilhává. A zděšená knihovnice…

„Jímá mne hrůza a jsem „zděšen“ skoro jako Mirka při pomyšlení, že by se, nedej Bůh, panu prezidentovi něco stalo. Pak by podle Ústavy na jeho křeslo usedl právě Tchaiwanec. Mimochodem on už teď po Pražském hradě pošilhává. Dokonce jistý senátor, jehož jménem si nehodlám zaplevelovat hlavu, jen vím, že vypadá jako když právě vylezl z poustevníkovi jeskyně, by ho prý na Hradě mermomocí chtěl! Inu, co se dá od takové senátorské hlavy čekat?? ( pan Vystrč mi silně připomíná ty zasloužilé dělnické kádry, kteří většinou s poctivými dělníky neměli nic společného, a kteří se stali v padesátých letech náhle řediteli továren. O řízení podniku neměli ani pojem a nadělali jen spoustu škody. No, alespoň nemohli prodat továrnu Amerikánům, jako p. Vystrč, když servilně Američanovi odevzdal klíče od Senátu!)“ kroutí hlavou herec a podotýká.

„A aby toho nebylo málo, tak zděšená knihovnice prý také zvažuje kandidaturu na post nejvyšší. Tak kdyby při tom zvažování zvážila, že to neudělá, tak já, všechno jiné, než její „fanoušek“, jí osobně zanesu kytku!“

Tupě nesežerem, co nám tvrdí

„Dovolím si teď citovat PhDr. Petra Hampla,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil.

Tou nejsilnější zbraní Západu byla vždy schopnost diskuze, otevřeného myšlení a pochybností, které vždy vedly k hledání úplně nových řešení. Proto jsme byli vždy napřed před ostatními – technologicky, organizačně, ale třeba i morálně a nábožensky. Současná myšlenková uzavřenost lpící na tupém opakování pouček a názorů je vlastně absolutně nezápadní a blíže tradici islámské, než naší vlastní!

„To, co nám nyní úporně cpou do hlavy mainstreamová media, politici a tajné služby, je velmi podobné. Věřte, slepě důvěřujte a nepochybujte o jediné hlásané pravdě! My ale nejsme islamisté pevní ve víře a tupě nesežerem, co se nám tvrdí. Navíc jsme byli v této zemi už tolikrát napáleni „velkými pravdami“, že se mi ani nechce to tady dlouze rozepisovat a připomínat. Snad jedno připomenutí za všechny. Milada Horáková!“ varuje Ivan Vyskočil.

Zoufalý řev demožumpy. Staré známé firmy a dvojí metr

„Ne tak naše demožumpa. Už zase křičí. Už zase melou o velezradě. Poněkolikáté, jak pořekadla od Pavly Moudrý. Už odvolávají (poněkolikáté) prezidenta a horliví petenti sepisují petice. Jsou to samozřejmě staré známé firmy propojené záštiplnou nenávistí k Miloši Zemanovi. Halík, pí. Třeštíková, p. Svěrák….. U jejich rodiny bych spíše čekal vyjádření k podpoře Michprdů, když Zdeněk Svěrák tak plamenně hovořil na Letné. A z celého Milionu chvilek je akorát blamáž s jejich náčelníkem Minářem, který se „vypařil“ i s nějakými sedmi miliony, ale nikoliv chvilek, ale - korun. Co teď na to pan Svěrák? Zase dvojí metr, že?“ ptá se herec a připomíná.

„Když si Jaromír Nohavica jel pro Puškinovu medaily do Moskvy, to bylo keců! Když nyní jel pan Schwarzenberg na rozporuplnou Ukrajinu převzít nějaký řád, tak je ticho. A nejspíše přebíral řád na nově jmenované ulici Stěpana Bandery v Kyjevě. Jeho bandy vraždily lidi na Slovensku i tady, na Ukrajině i v Rusku, ale to přece teď nevadí. Tedy – nevadí – někomu!“

Hřebejk? Co jemu padá z huby za špínu…

„Demožumpa se předhání, kdo víc a kdo hůř se do prezidenta Miloše Zemana trefí. Ale nejvíce mě popuzují výroky Jana Hřebejka. Co jemu padá z huby za špínu, to nejde ani opakovat,“ žasne herec a podotýká. „Už vím, jak mě někdo napadne za to „z HUBY“, ale takové exkrementy mu přece nemohou vycházet „z ÚST“! Asi si o Janu Hřebejkovi udělá každý obrázek sám, ale on má být člověk z kultury! On má mezi nás, chámy, tu kulturu šířit a nám ji vštěpovat! Toto je jeho představa kulturního člověka?“ nechápe Ivan Vyskočil.

Skáčem jako cvičení ratlíci

„Okolo vrbětického případu se to teď mele pořád dokola. Už se v tom ani nedá vyznat a páni přicházejí stále s novými, spíše teoriemi, než poznatky. Kdo je v tom zapleten a proč? V tom už se my obyčejní lidé vůbec nedokážeme vyznat,“ krčí rameny a zamýšlí se. „Jen selský rozum nám říká, že to zcela určitě není odsud, že to je opět řízeno odněkud odjinud a že my na to opět jenom doplatíme. A my, jak ten nešťastný Vašek, opět jsme šli s pány na led… Teď z nás mají srandu jak v tom Kremlu, tak naši rádoby kamarádi. Sledují, jak ochotně skáčem jako cvičení ratlíci, jak se v tom plácáme a vyklízíme těžce získané pozice pro jejich potřeby a obchody.“

Na závěr se pak obrací přímo na čtenáře ParlamentníchListů.cz. „Moji milí čtenáři. Není to teď hezké, co se tady u nás děje, ale nechci končit jen se zamračeným pohledem na svět a tak vás potěším slovy jednoho cestovatele. Ten chlap jel na motorce se svou partnerkou za sebou kolem světa. Byli snad všude a najeli nespočet kilometrů. Měli nepočítaných zážitků a krásných pohledů z motorky. A ten prima chlap nám vzkazuje: „Ze své cesty mám poznání, že 99,95% lidí je dobrých. Teď už jen zbývá se vyrovnat asi tak s 85 miliony blbců, co na světě jsou!!“

Pravidelná rubrika: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem



