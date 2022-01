Já byla na gymplu rok na stipendiu v Německu... Olga Richterová se obsáhle rozpovídala, co ji přivedlo k Pirátům

Dosavadní první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová promluvila o poměrech v české politice. Popsala mimo jiné, co podle ní ženy odrazuje od vstupu do politiky. Nezůstalo ale jen u toho. Prozradila, co jí začalo vadit na katolické církvi, co se naučila v USA a co zažila s ODS na Praze 10.

Piráty tento víkend čeká online sjezd. Dnešní předseda Ivan Bartoš má 4 protikandidáty. Nikdo ze stávajících místopředsedů nebude své funkce obhajovat. O pozice místopředsedů se hodlá utkat na 20 lidí, včetně exposlance Ondřeje Profanta, který vzhledem k Prague Pride v létě 2020 prohlásil, že Poslanecká sněmovna je „plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu“.

Dosavadní první místopředsedkyně strany Olga Richterová před sjezdem promluvila nejen o fungování Pirátské strany. V rozhovoru pro Lidové noviny došlo i na její vztah ke křesťanství. Absolvovala katolické gymnázium, kde se o náboženstvích ledacos dozvěděla. V nádherném chrámu Sv. Ducha v Hradci také viděla, jak probíhá příprava mše.

„Ale postupně mi začalo být čím dál méně příjemné, že to tam všechno převážně ženy připraví, nachystají, zabezpečí, a pak přijde farář a náhle to klíčové, mše samotná, je výhradně v mužské režii. To mi přišlo, že není fér. Zdálo se mi, že takto to nemá fungovat, tak jsem se začala rozhlížet, jak to může být jinak. A nakonec jsme velká část rodiny začali chodit na křestní přípravu do Českobratrské církve evangelické,“ zmínila Richterová.

Něco málo prozradila také o svém životě.

„Já jsem ve čtvrté třídě odletěla z téhle vesnice na základku k tetě do Los Angeles, ve druháku na gymplu jsem pak byla na stipendium rok v Německu a pak, když jsem na konci gymnázia přestoupila do Prahy na rakouské gymnázium Österreichische Schule Prag, tak jsem tady bydlela u babičky a dědy. A přes různé zahraniční stáže jsem se pak rozhodla s rodinou v Praze usadit natrvalo,“ nechala nahlédnout do svého soukromí.

Ve Spojených státech se mimo jiné naučila, že u výzkumu, který je financován z veřejných zdrojů, bývají pak také volně dostupné jeho výsledky; v České republice to tak ale nebylo. Proto vstoupila do Pirátské strany a začala se zasazovat o to, aby internet opravdu byl svobodným mořem, obrazně řečeno. Zasazovala se také o to, aby takto na internet hleděly i samosprávy a aby informovaly veřejnost o své práci.

Druhým impulsem pro vstup do politiky pro ni bylo dění v Praze 10, kde žije.

„Tam se děly z dnešního pohledu neuvěřitelné věci: zamčená zasedací síň při veřejném zasedání radnice, obsazené židle pro veřejnost najmutými ‚gorilami‘...“ Nakonec i sama ODS tuto buňku kolem Milana Richtera (ironickou shodou okolností jmenovce po manželově příjmení) rozpustila. „Já jsem vlastně v politice kvůli tomu, co tu dříve dělala ODS spolu s dalšími,“ uvedla.

Podle svých vlastních slov si je však vědoma, že i Pirátská strana má své limity.

„Myslím si, že naše vnitřní fungování má nějaké limity. Je skvělé, že se naši lidé intenzivně zajímají a chtějí, aby tady měla středová, liberální, na funkční řešení orientovaná strana co nejvyšší podporu. Ale je třeba rozlišit, co jsou strategická rozhodnutí, a co denní operativa. A na strategických rozhodnutích se mají podílet všichni, ovšem ‚provozní‘ rozhodnutí jsou svým způsobem plýtváním energií,“ řekla Richterová.

Poté vyložila svůj pohled na politiku. Pirátka Richterová má za to, že politika nemá být soubojem vlády a opozice vedeným za každou cenu. Dobré věci, které lidem pomohou, se mají schválit, ať už jde o vládní, či opoziční návrhy.

„Ale vždyť v politice – a v sociální politice zejména – jde o to, najít co nejlepší praktické řešení. Jsem hrdá na to, že se mi podařilo shromáždit dost možná nejlepší tým expertů, ale právě proto jsme vládní koalici v lecčems z této oblasti podpořili, protože se často i po našem tlaku povedlo nalézt funkční řešení. Odmítání a priori všeho, co navrhuje politická konkurence, je podle mne hloupost. Nesmiřitelnost souboje vláda versus opozice spoustu lidí odrazuje od politiky. A ženy zejména,“ sdělila Richterová.

„Politici svým způsobem bojují o pozornost médií a i skrze ně voličů. Logicky největší zájem pak přitáhne střet a kontroverze. Jenže vyostřené vztahy pak často vedou i třeba u koaličních partnerů k ‚zakousnutí v zákopech‘, což je blbá výchozí pozice pro nalezení řešení. Pro shodu totiž většinou každý musí o kousek ustoupit. Když se mu nechce, tak není nic. A situace, kdy se postupně a pracně v týmech s odborníky a politiky jednotlivých stran dohodnete na výsledku férově zohledňujícím různé oprávněné zájmy, se navíc těžko prezentuje. Může to být skvělý zákon, třeba o složité otázce podpory v bydlení, ale bez takového projednání nemá šanci. A v téhle konstelaci faktorů máte zkrátka nižší šanci dosahovat opravdu dobrých, užitečných výsledků paradoxně právě v té nejvyšší politice. Hmatatelné ovoce vaší práce bývá patrnější na radnicích. Myslím, že tohle jsou stejně významné faktory pro často neblahou správu našeho státu, jako je to pověstné ‚natřásání ega‘, které se častěji přisuzuje mužům, ale určitě není vlastností jen jedné poloviny lidstva,“ rozvedla dále myšlenku Richterová.

Ač se o sociální politiku zajímá dlouhodobě, ministryní se po volbách nestala ze dvou důvodů. Jednak si prý o toto ministerstvo řekla koalice SPOLU a jednak prý Piráti museli vzít v potaz realitu, to je skutečnost, že mají jen čtyři poslance. I tak se ale bude starat o to, aby dnešní vláda neopakovala škrty v sociální politice jako v roce 2008.

