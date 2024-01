Já čekám, kdy se do těch kvót pustíte? ČRo se nechce ověřovat Rakušana. Tak přišla upomínka

reklama

Kotzian na síti X vyzývá Český rozhlas, aby mu zaslal odpovědi na klíčové otázky kolem migračního paktu EU. „Jak víte, domnívám se, že migrační pakt obsahuje mechanismus, který se za určitých (a dost pravděpodobných) podmínek aktivuje a bude fungovat jako faktické migrační kvóty. Tedy povinné přerozdělování bez možnosti se mu vyhnout placením pokuty,“ tvrdí Kotzian.

„Vládní politici stále neochvějně tvrdí, že migrační pakt žádné povinné přerozdělování migrantů neobsahuje. Přesto mně dosud nikdo nepředložil argument, v čem konkrétně a proč se mýlím (obecná tvrzení, že v paktu kvóty nejsou, neberu a nemohu brát),“ pokračuje Kotzian.

Ten se proto obrátil na projekt Ověřovna, který spustil Český rozhlas. „Možná si vzpomenete, že jsem se 30. 12. 2023 rozhodl sám na sebe dát podnět Ověřovně veřejnoprávního Českého rozhlasu. Požádal jsem tým Ověřovny, aby závěry v analýze migračního paktu posoudil. Velmi rád bych se totiž mýlil. A to přesto, že by to pro mě znamenalo jistou ostudu. Ne že bych v takovém případě považoval migrační pakt za přijatelný, ale přece jen aspoň něco by nebylo tak hrozné,“ píše Kotzian.

Projekt Českého rozhlasu se podle vlastního popisu „snaží vysvětlovat a zasazovat do kontextu nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta“. Věnuje se například dezinformacím v řetězových e-mailech nebo se snaží vyvracet tvrzení některých politiků, naposledy například europoslance Ivana Davida (SPD).

Zároveň na serveru iRozhlas.cz vyzývá, aby lidé posílali k ověření informace, u kterých si nejsou jisti pravdivostí. „Zapojit se můžete i vy! Narazili jste na nějakou informaci a nejste si jistí, že je pravdivá? Pokusíme se ji za vás ověřit,“ tvrdí tvůrci Ověřovny.

Brněnský politik však do dnešního dne žádnou odpověď nedostal. „Bohužel do okamžiku uveřejnění tohoto komentáře jsem z Českého rozhlasu nedostal žádnou odpověď. Ani zprávu, že se mým podnětem budou nebo nebudou zabývat. Prostě nic. Proto jsem se už dvakrát připomněl a zeptal se, zda se mým podnětem Ověřovna bude nebo nebude zabývat. Ani na to jsem nedostal žádnou reakci. Doufám, že je to jen moje nedočkavost a reakce přijde,“ doufá Kotzian, podle nějž by veřejnoprávní médium mělo hledat pravdu v každé problematice, i když by to mělo jít proti vládě.

OVĚŘÍ OVĚŘOVNA KVÓTY V MIGRAČNÍM PAKTU?



