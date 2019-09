Já vím své... Jiří Čunek výbušně k „pokusu o zničení” Babiše. A dalších věcech

„Všechny problémy, které máme, pochází z toho, že vymíráme. Za 15 let bude o 40 procent méně dětí. Dnes se příspěvky dají dělat jako sleva na dani. Pracující rodič tak získává prostředky formou slevy na dani. Ti, co nepracují pak peníze nezískají. U normálních rodin sleva na dani funguje dobře a mohla by být větší,“ komentuje Jiří Čunek.

Celý pořad najdete ZDE.

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 641 lidí

A co se týče trestního stíhání Andreje Babiše (ANO), poznamenal následující. „Mám vlastní zkušenost s tím, jak různé kauzy mohou začínat. Na tyto věci se díváte jinak, stejně jako na jiné věci v životě, když je prožijete jako aktéři. Spousta lidí o něčem diskutuje, a přitom o tom nic neví a nerozumí jim. Já do doby, než jsem byl obviněn, policii jsem skutečně znal jen z dopravy, při řešení přestupků. Dříve jsem si myslel, že celý proces trestního řízení je stoprocentní. Pak to prožijete a zjistíte, že kdokoliv vás nemá rád, může vás udat za smyšlené věci a policie to musí šetřit,“ říká Jiří Čunek.

„Pokud je to tak, že napíšou, že jste ukradli měsíc, tak policie ten dopis založí, ale v případě, že by to mohla být pravda, musí to policie prověřit, a když je to komplikované, musí to šetřit,“ vyprávěl Čunek. Podle jeho slov mělo Andreje Babiše (ANO) vyšetřování poškodit. „Tato akce měla nahrát všem ostatním před volbami,“ podotkl. Podle jeho slov šlo stoprocentně o zneužití.

Kauza Babiš: Počkat po volbách

„Policisté neměli žádat o vydání Andreje Babiše, nebo měli počkat po volbách,“ řekl Čunek. Dal za pravdu ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), že vyšetřování drží v rukou několik lidí. „Důležité je, abychom dokázali systémově zajistit, že policie, státní zástupci a soudci nebudou podjati a nebudou vstupovat do politických bojů,“ uvedl Čunek.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co Čunek a jeho kandidatura na post předsedy KDU-ČSL a na post prezidenta republiky? „Jsem teď senátorem a hejtmanem a rád bych postavil tu novou nemocnici. A to se vylučuje. Musíte se věnovat velkým cílům,“ poznamenal Čunek, ale nic nevyloučil. Jediné, co nelze vyloučit, je totiž podle jeho slov smrt. A co se týče šéfa lidovců, tak podle jeho slov byl zvolen nedávno. „Přeju mu úspěchy,“ dodal k Marku Výbornému. Neuznal pak to, že by bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek byl chybou.