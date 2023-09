Jádro. Pro ČR strategická příležitost, určil Fiala. Čína už ji bohatě naplňuje

Vize a strategii na dalších třicet let pro Českou republiku představil předseda vlády Petr Fiala (ODS) už 1. září na konferenci Česko na křižovatce. Fiala zmínil čtyři pilíře, na kterých má budoucnost České republiky stát.

Prvním z nich je stát se sebevědomou zemí schopnou prosazovat své zájmy. Druhým pilířem je štíhlý a efektivní stát. Třetím pilířem je vzdělávání a čtvrtým pilířem jsou strategické investice, které Česko musí podniknout k podpoře a dlouhodobému nastartování české ekonomiky.

V rámci čtvrtého pilíře vyjmenoval šest oblastí s velkým potenciálem pro Českou republiku. Do těchto oblastí by podle Fialy měly svou pozornost směřovat všechny následující vlády. „A to buď smazat nahromaděný dluh, anebo nasměřovat do budoucnosti maximum zdrojů. Vyrovnat dluh musíme za prvé dostavbou české dopravní infrastruktury a za druhé zásadním posílením české energetiky,“ uvedl Fiala.

„Strategickými příležitostmi, které nesmíme propásnout, jsou expanze jaderné energetiky, využití lithia pro podporu automobilového průmyslu, zapojení do evropského centra výroby polovodičů a orientace na nejnovější trendy, jako je třeba umělá inteligence,“ vyjmenoval Fiala čtyři klíčové strategické příležitosti pro Českou republiku.

V patnácti zemích světa, zejména v Číně, Indii a Rusku, se v současnosti staví asi šedesát jaderných reaktorů.

Podle německé online platformy Statista, která se specializuje na sběr a vizualizaci dat, se k jaderné budoucnosti nejvíce zavazuje Čína: „Ve střednědobém horizontu jsou jaderné elektrárny některými odborníky považovány za nejefektivnější přechodné řešení pro dosažení globálních klimatických cílů. Kritika se však snáší na z velké části nevyřešenou otázku konečného skladování a potenciálních bezpečnostních rizik. Jak ukazuje tato infografika využívající údaje Světové jaderné asociace, žádná země se v současnosti nezavazuje k jaderné budoucnosti více než Čína.“

