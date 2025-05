Souček byl odvolán. Zní obavy, co bude dál. Ale přišel náznak, kdo by ho nahradil

Dnes byl Radou ČT odvolán její dosavadní ředitel Jan Souček, o jehož odvolání se diskutovalo velmi dlouho. Pro jeho odvolání bylo 15 z celkem sedmnácti radních.

Psali jsme: 15 katů. Souček byl odvolán z čela ČT

Podle reakcí z mediálního prostředí to nevypadá, že Souček bude někomu zvláště chybět. Nicméně po jeho odvolání se neozývá ani velká radost. „Když Souček nastupoval, říkala jsem ‚dávám Součkovi rok‘. Takže vlastně překonal očekávání,“ glosovala jeho odchod novinářka Angelika Bazalová.

„Ředitel ČT Souček toho moc nepředvedl, tedy kromě lobbování za vyšší koncesionářský poplatek. Jmenování nového šéfa ČT by však mělo počkat na novou sněmovnu. Je totiž jasné, že by ministr Baxa určitě nejraději dosadil ředitele televize na několik desítek let dopředu, jako v případě Národního divadla,“ apeluje europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.

Ředitel ČT Souček toho moc nepředvedl, tedy kromě lobbování za vyšší koncesionářský poplatek. Jmenování nového šéfa ČT by však mělo počkat na novou sněmovnu. Je totiž jasné, že by ministr Baxa určitě nejraději dosadil ředitele televize na několik desítek let dopředu jako v… pic.twitter.com/EUrDO21PAV — Jaroslava Pokorná Jermanová (@JermanovaStKraj) May 6, 2025

„Jan Souček byl odvolán z funkce ředitele ČT. Ukázalo se, že chorobná ctižádost, ničím nepodložená sebestřednost a sklon k pletichaření jsou zkrátka příliš málo pro tento manažerský level. Je to nepochybně dobrá zpráva, ale není to důvod k oslavě. Nikdy neměl být ředitelem zvolen,“ komentoval odvolání bývalý radní ČT René Kühn.

Také dokumentaristka Monika Le Fay jeho odchodu nelituje. „Souček končí. No konečně. Tak nekompetentního ředitele jsem v ČT nezažila za třicet let. Úplně mi vzal chuť mít s televizí něco společného, tak snad to bude už jen lepší. Uf!“

Jan Souček byl odvolán z funkce ředitele ČT. Ukázalo se,že chorobná ctižádost,ničím nepodložená sebestřednost a sklon k pletichaření jsou zkrátka příliš málo pro tento manažerský level. Je to nepochybně dobrá zpráva,ale není to důvod k oslavě. Nikdy neměl být ředitelem zvolen.. pic.twitter.com/aYeCGIGIgp — René Kühn (@Kuhn3Rene) May 6, 2025

Souček končí. No konečně. Tak nekompetentního ředitele jsem v ČT nezažila za třicet let. Úplně mi vzal chuť mít s televizí něco společného, tak snad to bude už jen lepší. Uf! — MonikaLe Fay ???????? (@MonikaLeFay) May 6, 2025

Objevují se ale obavy, co bude dál. „Éra Jana Součka skončila. To neznamená, že nemůže být hůř,“ prohlásila datová novinářka Kateřina Mahdalová. „Janu Součkovi se povedlo neuvěřitelné. Dokázal proti sobě sjednotit obhájce veřejné služby, i ty, kdo ji chtějí zlikvidovat. Takže ho Rada ČT odvolala, aniž by existovala jakákoli prosaditelná představa, co dál. Prostě zvítězila taktika ‚hodíme tam granát a pak se uvidí‘, která je v poslední době tak nějak příznačná nejen pro dění v ČT,“ shrnul situaci komentátor HN Petr Honzejk.

O osud ČT se obává i bývalý šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Se slovy: „Součka mi není líto. Podařilo se mu naštvat všechny strany veřejné debaty. Ohrožení ČT se tím ovšem nezmenšilo.“ Před rizikem varuje též spolek Milion chvilek pro demokracii. „Zbavit se Jana Součka a zároveň nechat v radě Matochu s Xaverem Veselým nedává smysl,“ protestoval režisér Jan Hřebejk ještě před Součkovým odvoláním.

Éra Jana Součka skončila. To neznamená, že nemůže být hůř. pic.twitter.com/3yQUeC4E6W — ?? Katerina Mahdalova ?? (@data_zurnalist) May 6, 2025

Součka mi není líto. Podařilo se mu naštvat všechny strany veřejné debaty. Ohrožení ČT se tím ovšem nezmenšilo. https://t.co/WOH9tRFq28 — Pavel Šafr (@pavelsafr) May 6, 2025

?? Rada ČT dnes odvolala Jana Součka z funkce generálního ředitele ČT. Jako plátci koncesionářských poplatků si zasloužíme, aby v čele veřejnoprávní televize stál člověk důvěryhodný, transparentní a odolný vůči tlakům politiků – ne někdo, kdo se nechá manipulovat a zatahovat do… pic.twitter.com/6bqn87ip8M — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) May 6, 2025

Zbavit se Jana Součka a zároveň nechat v radě Matochu s Xaverem Veselým nedává smysl — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) May 5, 2025

Ohledně toho, kdo bude dalším generálním ředitelem ČT také koluje teorie Václava Dolejšího ze Seznamu, která se zakládá na úsměvu programového ředitele ČT, Milana Fridricha.

Fotografie Respektu jako odpověď na otázku, kdo nahradí odvolaného Jana Součka na postu generálního ředitele České televize? Kdo se to vzadu usmívá? pic.twitter.com/TykykKQ4fT — Václav Dolejší (@VacDol) May 6, 2025

Psali jsme: Návrh politika TOP09: Legalizujme incest v Česku Gregorová se ztrapnila „gratulací“ Merzovi, který nebyl zvolen Souček odepsán. „Ale pak nesmí v ČT nastat toto.“ Diváky by mělo zajímat Zelenskyj v Praze přespí. Ráno jede za Pekarovou a Fialou