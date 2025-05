Bomby v pozadí: O co jde mezi Indií a Pákistánem

Po útoku islamistických militantů v Kašmíru, při kterém 22. dubna zahynulo 26 lidí, došlo k výrazné eskalaci vztahů mezi Indií a Pákistánem. Indie z útoku obvinila pákistánskou teroristickou skupinu Laškar-e-Taiba a následně provedla vojenské údery na pět cílů na pákistánském území – tři v části Kašmíru ovládané Pákistánem a dva v provincii Paňdžáb. Podle Pákistánu si tyto údery vyžádaly tři civilní oběti. Pákistán ohlásil přípravu odvety, ale zároveň popřel odpovědnost za útok z 22. dubna a vyzval k nezávislému vyšetřování.

Spojené státy americké, které mají s Indií strategické partnerství kvůli její roli v rovnováze proti rostoucímu vlivu Číny, se snaží i o udržení diplomatických vztahů s Pákistánem, ačkoliv jeho význam pro Spojené státy klesl po stažení amerických sil z Afghánistánu.

Prezident Donald Trump označil eskalaci konfliktu za „ostudu“ a vyjádřil naději na rychlé uklidnění konfliktu. Zároveň zdůraznil, že Indie a Pákistán mají dlouhou historii vzájemných konfliktů a pravděpodobně si to „vyřeší samy“.

„Jen doufám, že to skončí velmi rychle,“ řekl Trump, cituje server France24.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio kontaktoval bezpečnostní poradce obou zemí a vyzval je k udržování otevřených komunikačních kanálů a k zabránění další eskalaci.

„Situaci mezi Indií a Pákistánem pozorně sleduji. Připojuji se k dnešnímu komentáři prezidenta, že doufám, že to rychle skončí, a budu i nadále angažovat indické i pákistánské vedení směrem k mírovému řešení,“ uvedl Rubio na sociální síti X.

I am monitoring the situation between India and Pakistan closely. I echo @POTUS 's comments earlier today that this hopefully ends quickly and will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution.

Podle informací agentury Reuters už indický bezpečnostní poradce, Ajit Doval, Rubia informoval o indických vojenských akcích, které proběhly ve středu ráno.

Pákistánské ministerstvo zahraničí zase jednalo s velvyslancem Turecka, aby jim vyjádřil „silnou solidaritu Turecka s Pákistánem“ v souvislosti s „nevyprovokovaným narušením svrchovanosti Pákistánu ze strany Indie“. Obě strany měly dále podrobně projednat regionální bezpečnostní závazky a potvrdit svůj závazek k udržování úzké kooperace a spolupráci.

