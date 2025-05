Českým politikům vyhrožuje cyklista: „Ukončím tvou kariéru, zm*de.“

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 0% Nepřeji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1063 lidí

Na přístup Prahy k cyklistům si Almeida stěžuje dlouhodobě. Vadí mu nedostatečná infrastruktura pro jednostopé cestující, která je podle něj na úkor automobilové dopravy. Natočil situace, kdy kolem něj projížděla auta velmi těsně, a také případy, kdy je jízda na kole ztížena autem, které je zaparkováno v cyklopruhu. Za původce těchto problémů označuje pražského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) a primátora Bohuslava Svobodu (SPOLU). O Praze Almeida píše jako o „sovětském“ městě. Stávající cyklopruhy považuje za „neužitečné namalované čáry“ a správu hlavního města neúnavně a především neustále vyzývá ke změně aktuálního stavu.

Své zklamání z pomalých změn ventiluje ve vzkazech pirátskému předsedovi. „Ty zasranej sráči! Ty zasranej sovětskej čuráku! A odblokuj mě, jestli si troufáš. Ty zasranej zbabělče, co se bojíš faktů! Ukončím tvou politickou kariéru, zmrde,“ vzkázal Almeida Hřibovi v půlce dubna.

Přímé odpovědi od Hřiba se ale Almeida nedočká. Jak si postěžoval, pražský náměstek pro dopravu si ho na sociální síti X zablokoval.

Když jede Almeida po Praze na kole, má za sedačkou pro jistotu umístěn kus papíru s logem služby Youtube, aby řidiči viděli, že svou jízdu natáčí. Jak Almeida uvádí, tento papír zajišťuje, že se řidiči aut v jeho okolí „chovají slušně“. Zažil už konflikty s ostatními řidiči, ale i se strážníky městské policie. Ti ho v roce 2022 zastavili na magistrále a chtěli ho z ní vykázat, ačkoli na to neměli právo. Městská policie se později za chování svých zaměstnanců omluvila.

Když Almeidovi přijde, že město nekoná podle jeho představ, bere spravedlnost do vlastních rukou.Třeba jako když v roce 2023 nastříkal v Praze sprejem vlastní cyklopruh, jak popisuje reportáž serveru Alarm. Almeida svůj záměr oznámil předem na X a vyhrožoval, že pokud bude zatčen, požene věc do Bruselu.

BREAKING: Tomorrow 08:30 I will paint the needed bike lane on magistrála! Alone or with company this WILL be a reality!

Call @PolicieCZ @mp_praha I DON'T CARE!@ZdenekHrib @Adam_Scheinherr you had more than enough time to fix this!



Arrest me and we'll go to Brussels!

ENOUGH! pic.twitter.com/vdckRtcmKE