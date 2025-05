Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich proti setkání občanů s Václavem Klausem

O zapůjčení požádal klub jihomoravských zastupitelů SPD, Trikolora, PRO, Svobodní. Grolich ve sdělení skrze svůj sekretariát z 10. 4. 2025 předsedovi klubu Liboru Bláhovi z Vyškova uznal, že místnost je k dispozici a použití pro potřeby politických klubů jihomoravského zastupitelstva. Nelíbilo se mu však, že by na akci měli přístup občané Jihomoravského kraje. Tedy kdyby chtěli zastupitelé z klubu a jejich spolupracovníci podebatovat s prezidentem Václavem Klausem, to by asi šlo. Pokud mají mít přístup na akci i občané kraje, tak to Grolich zakáže.

Grolich ukázal, že nechápe politiku jako věc veřejnou a že by krajský úřad jako orgán veřejné správy měl sloužit občanům kraje a měl by jím být co nejvíce otevřen, ale že politika je pro něj zákulisní boj, či snad ji chce činit jen jako nějaké uzavřené polomafiánské setkávání. Jeho představa kabinetní a zákulisní politiky je mi z duše odporná. Vzpomněl jsem si na cimrmanovský výrok: „Chtěl dělat hostinského, ale neměl rád lidi.“ Grolich chce být hejtmanem kraje, ale nechce, aby mu na krajský úřad lezli občané jeho kraje. Možná nemá rád i knihy, proto nechce debatu s občany o knize.

Václav Klaus je bývalý prezident republiky, hlava státu. Je mezinárodní zvyklostí, že i bývalá hlava státu je chápána jako významná veřejná osoba a symbol historického vývoje státu. Když byl ve funkci prezidenta, byl přijímán hejtmany krajů, které navštívil, a hejtmany jako hlava státu zval na státní slavnosti včetně jihomoravského. Jako prezident Václav Klaus dbal na to, aby významné státní akce byly i mimo Prahu, zvláště v moravském Brně.

Na jeho pozvání přijel papež Benedikt XVI., který 27. 9. 2009 jako první papež vykonal návštěvu Brna (ZDE) a uskutečnil zde nezapomenutelnou mši, navštívenou asi 120 000 věřícími, na letišti Brno-Tuřany. Na pozvání Václava Klause se v Brně uskutečnilo setkání hlav státu Středoevropské iniciativy v květnu 2007 (více ZDE), kdy v Brně bylo 15 hlav zahraničních států, nejvíc prezidentů v historii Brna.

Je lidsky ubohé, chováme-li se k někomu jinak, když je ve funkci, a když ve funkci již není. To, že Grolichovi vadí občané kraje, kteří by přišli na besedu na krajský úřad s bývalým prezidentem, je vizitkou jeho charakteru. Je představitelem jihomoravské koalice Spolu, kde je nejsilnější složkou Občanská demokratická strana, jejímž zakladatelem Václav Klaus byl. To ať si zhodnotí voliči ODS.

Václav Klaus v Brně bude 15. 5. 2025, v 17 h uskuteční veřejnou debatu o knize Od Beneše po Ukrajinu, 80. let od konce 2. světové války v hotelu International, Husova 16, Brno. Vstup volný bez registrace.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora

krajský zastupitel



