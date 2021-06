Jádro a Piráti: Havlíček se bojí. „Budeme to kupovat. A to nám pomáhej pánbůh“

Vicepremiér za ANO, ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček má za to, že Piráti v české politice reprezentují zájmy Zelených a pokud by se dostali k moci, s jadernou energetikou v Česku by to bylo nahnuté. Česká republika se přitom bez jaderné energie neobejde. To opakuje celé roky premiér Babiš (ANO) i vicepremiér Havlíček. Ten také popsal cestu, jak se dalo tahanicím kolem dostavby Dukovan vyhnout. Zadáním zakázky na přímo kupříkladu Američanům.

Karel Havlíček se obává o budoucnost jaderné energetiky v této zemi, pokud se k moci dostanou Piráti v čele s Ivanem Bartošem. Pokud by Piráti byli v další vládě hlavní stranou, Havlíček podle vlastních slov nemůže garantovat, že tender nebude zastaven.

„Těžko říct, kdo tady bude. Pokud v té sestavě bude významnou roli hrát naše hnutí, tak ne, to mohu garantovat. Osobně se domnívám, že strany, konkrétně Piráti, nejsou úplně fanoušci jádra. Dneska jsou rozdělení, půlka je konzervativní a jádro by byla schopna vzít, druhá pro něj není. Z mého pohledu jsou Piráti skutečně ti, kteří reprezentují zájmy Zelených,“ konstatoval Havlíček.

„Dneska je tam skupina rozumných, jako je pan Třešňák, který energetice rozumí, v zásadě i Bartoš jako předseda se snaží být relativně nad věcí a mimo jiné díky tomu, že 61 procent lidí je pro jádro, pragmaticky nejsou proti. Ale pokud by tato strana byla u moci, začne se odklánět od velkých jaderných bloků. Začne se hrát písnička, ať to postavíme na malých modulárních reaktorech. To zní velmi líbivě, ale rozhodně to není cesta, na kterou bychom se měli dneska spolehnout,“ pokračoval.

„Piráti říkají, že jádro ano, pak mohou chtít malé modulární reaktory. Logicky půjdou s mainstreamem Zelených. A mohou to skutečně dotlačit dolů a budou tím pádem tlačit v lepším případě na plyn, i když to ti Zelení v Evropě taky netlačí, budou to tlačit do obnovitelných zdrojů, ale ty jsou pro přenosnou soustavu nestabilní. A pak už zbývá říct jen to poslední, že to budeme kupovat. A to nám pomáhej pánbůh,“ varoval Havlíček.

Prohlásil také, že tahanice kolem Dukovan mohly být vyřešeny, kdyby Česko podepsalo dohodu o stavbě např. s Američany nebo Francií, ale tehdy, v roce 2019, a tedy již v době vlády Andreje Babiše, existovala na politické scéně shoda, že je třeba vyvíjet i tlak na cenu projektu a toho lze reálně docílit jen přizváním většího počtu zájemců o zakázku.

„Bezpečnostní složky by mohly před tendrem Rusko vyřadit. Potřebovali jsme do něj dostat maximální počet účastníků, aby se nám přestala vytvářet konsorcia z posledních třech. Nyní je pravděpodobné, že by mohlo vzniknout konsorcium mezi Koreou a Spojenými státy. Normální ekonomická úvaha je vytvořit nabídku…“ poznamenal Havlíček.

