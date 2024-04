Jak Češi zachránili americký balík pro Ukrajinu. Na ČT24 líčil poradce Pojar

Vojenský balík pomoci Ukrajině má být v rozsahu téměř 61 miliard dolarů. Ten již prošel po mnoha měsících průtahů Sněmovnou reprezentantů, nyní o něm jedná Senát. Na jak dlouho si může Ukrajina, potažmo Evropa oddechnout a co se odehrávalo za kulisami cesty českého premiéra do Bílého domu a také do Kongresu? O tom v Interview ČT24 hovořil poradce premiéra Tomáš Pojar.

Schválení americké pomoci vnímá Pojar jako jeden z důležitých momentů. „Pevně doufám, že se to příští týden už projeví na tom ukrajinském bojišti, Senát o tom začne hlasovat dnes. To finální hlasování by mělo být zítra večer, předpokládám, že ve čtvrtek podepíše ten zákon prezident Biden, a pak by to měla být otázka dní, než se první pomoc dostane do rukou ukrajinských obránců,“ sdělil Pojar, že Ukrajinci by neměli trpět díky zahraniční pomoci, nejen americké, nedostatkem zbraní k obraně.

Riziko, že by se ukrajinská fronta mohla zhroutit, ale podle něj stále existuje. „Bude ale daleko menší a spíš bych očekával, že se ta fronta příliš posouvat nebude. To, že se může posunout jedním, nebo druhým směrem, i v nedávné době se Ukrajinci posunuli o dva kilometry směrem na to okupované území na jedné části fronty, ale pravděpodobnost nějakého velkého průlomu, který by znamenal desítky kilometrů čtverečních dobytých ruskou stranou, tak ta se velmi snížila, nebo respektive doufám, že se ta pravděpodobnost snížila,“ uvedl Pojar.

Pojar také hovořil o spolupráci USA s Evropou. „Pevně doufám, že v budoucnosti budou spolupracovat – a Evropa s Amerikou. My Ameriku potřebujeme v Evropě, nejsme schopni sami všem hrozbám čelit, byť vydáváme více na obranu a budeme muset vydávat ještě více v budoucnosti, respektive dlouhodobě a systematicky to budeme muset dělat, abychom měli patřičné schopnosti, které odstraší jakéhokoliv predátora, nepřítele, ať už je to teroristický režim někde na Blízkém východě nebo rozpínající se ruské impérium, ale stejně tak v tom soupeření s Čínou bude, si myslím, Amerika v jednu chvíli může potřebovat podporu Evropy, a myslím si, že je v zájmu Ameriky, aby teď podpořila Evropu, a bude v našem zájmu zase podporovat Ameriku, respektive jednat dohromady, jednat společně. A ten velký západní ekonomický blok skutečně využívat, bránit ho, bránit naši svobodu a bránit naši prosperitu, protože rozdělíme-li se a půjdeme jeden proti sobě nebo budeme-li si okopávat kotníky, tak všichni predátoři světa to budou mít daleko jednodušší,“ dodal.

Pojar v minulých dnech v Kongresu hovořil s Mikem Johnsonem, stejně jako s ním hovořil premiér Petr Fiala. Bylo to pár hodin předtím, než Mike Johnson řekl, že ten balík projde. „Myslím si, že jsme ve správnou chvíli dodali kuráž, aby udělal to, co chtěl udělat, a že to měl o něco jednodušší to udělat. Není to o tom, že bychom ho přesvědčili, ale myslím si, že při té debatě, která byla velmi intimní, velmi otevřená, takže jsme se bavili o těch hodnotách toho západního světa, o tom, že si musíme pomáhat. A o tom, co Evropa dělá, co my děláme, a že to nebereme za dané, že nám Spojené státy budou pomáhat, a že to je důležité i pro americké daňové poplatníky a pro americkou svobodu a bezpečnost. V zásadě si myslím, že ten hlavní náš příspěvek, že jsme to podpořili tento krok, který se rozhodoval v tu dobu, v těch hodinách udělat, a určitě jsme k tomu částečně přispěli, což znamenalo, že jsme byli v pravou chvíli na pravém místě,“ dodal Pojar. O Českou republiku byl podle něj velký zájem.

Řeč byla i o schůzce českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Oválné pracovně s Joem Bidenem. „Myslím, že premiér cítil tu tíhu okamžiku a že to není jednoduché,“ poznamenal Pojar k tomu, zda byl předseda vlády nervózní. Ten už byl v Oválné pracovně podruhé, před necelými patnácti lety doprovázel premiéra Mirka Topolánka.

