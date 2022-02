Jak to bylo s hokejem: Z ČT přišlo přiznání. Museli si vybrat. A také vybrali

reklama

„Faktem zůstává i to, že jde o opakované útoky vedené zjevně pronajmutými farmami, což je dnes bohužel celkem snadné a tuto službu lze objednat i poměrně levně :(. Rukojmími tohoto boje, o jehož cíli mohu jen spekulovat, i když jisté indicie tu jsou, jste pak především vy diváci,“ dodal se smutným smajlíkem Dusík. Od začátku olympijských her v Pekingu se Česká televize s výpadky internetového vysílání potýká opakovaně.

Když pak jeden z uživatelů na sociální síti poznamenal, že se domnívá, že bylo chybou dát na web hokej, protože s biatlonem na webu by se útok nejspíš vůbec nekonal, Dusík přispěchal s odpovědí.

„Mám obavu, že by se útok konal také. A s tím počtem lidí by to také bylo obdobné, čísla o sledovanosti hokeje a biatlonu hovoří jasně, navíc biatlon byla medailová soutěž a hokej základní část. Je to Sofiina volba. Navíc biatlon bychom s velkou pravděpodobností na web dát nemohli,“ míní Dusík, že sledovanost obou sportů by byla srovnatelná.

V tom se jej zastal i František Lutonský, zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize. „Kolegům z ČT sport dilema, zda biatlon nebo hokej, vůbec nezávidím. V jakémkoliv případě totiž spolehlivě naštvete zhruba stejně početnou skupinu diváků,“ míní.

V biatlonovém sprintu se o medaili snažily Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková. Nejlepší z českých biatlonistek nakonec byla až 25. Lucie Charvátová.

„A co třeba zařadit hokej na ČT2 a biatlon na ČT sport?“ zeptal se Dusíka další z nespokojených fanoušků. I pro to měl Dusík vysvětlení. „Nelze dle sublicence. To bychom samozřejmě dřív udělali,“ poznamenal.

Komentoval také možnost, odkud údajný útok na ČT přišel. „Abych se vyhnul žalobě, tak raději nebudu zveřejňovat pravděpodobné důvody i možného útočníka, který si to zaplatil, ale asi bude příčina mnohem prozaičtější. A ČT a Vy diváci nejsme hlavním cílem, jen rukojmím,“ zmínil také.

