Jak to prý bylo s Taťánou Malou: Nechtělo se jí. Ale v jeden moment se to už „podělalo“

V pondělí v poledne se Taťána Malá sešla s premiérem Andrejem Babišem, který ji požádal buď o rychlé vyvrácení podezření z plagiátorství, nebo o odchod z funkce ministryně spravedlnosti. Malá si zvolila možnost celou situaci věrohodně vysvětlit a následně v půl čtvrté odpoledne svolala na ministerstvo tiskovou konferenci, kde oznámila, že nevidí nic špatného na svých opsaných diplomových pracích.

Fotogalerie: - Malý brífink

Anketa Taťána Malá se blamovala diplomovými pracemi. Odstoupila a Babiš ministrem spravedlnosti ustanovil sám sebe. Snížilo to vše vaši důvěru v předsedu vlády? Snížilo 8% Já mu nevěřil(a) ani předtím 27% Nesnížilo 65% hlasovalo: 768 lidí

V tu dobu už premiér a předseda hnutí ANO Babiš hovořil o tom, že pokud se prokáže, že Malá opisovala, měla by odstoupit. „Doufám, že je to jen kampaň,“ uvedl. O tři hodiny později se v centrále ANO na pražském Chodově sešlo vedení hnutí a Malá tady měla další schůzku s nespokojeným premiérem Babišem, uvedl server Seznam Zprávy.

Původní text ZDE

Po této schůzce pak Malá otočila a sama oznámila, že post ministryně spravedlnosti opouští. Jako důvod uvedla, že je proti ní vedena cílená kampaň. „Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda,“ sdělila Malá a zopakovala, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila a odpovědnost za opsané citace ve své diplomové práci se snažila přehodit na vedoucího práce.

Že šlo o účelovou kamapaň je přesvědčen i místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. „Byla to účelová kampaň. My jsme se za Malou jednoznačně postavili, má naši důvěru stejně jako předseda Babiš,“ sdělil novinářům Faltýnek s tím, že za tento odvážný krok a její odvahu jí patří velký dík.

Zmíněná tisková konference se stala zlomovým okamžikem ve chvíli, kdy prý ministryně odmítla větší pomoc od PR týmu hnutí ANO a scénář obhajoby si přichystala sama. Spojila se pouze s vedoucím své diplomové práce z brněnské Mendelovy univerzity, s nímž se radila, jak se bránit.

Obhajoba Malé však skončila velmi špatně a politička byla zaskočena dalšími otázkami novinářů, kteří našli nové opsané pasáže v jejích diplomkách, a jen stěží hledala odpovědi. Na sociálních sítích pak za své vystoupení sklidila akorát výsměch. Sám Babiš a jeho nejbližší ztratili jakoukoliv motivaci dál Malou bránit. A k odchodu ji v pondělí v podvečer dotlačili. Nechtěli navíc, aby se při středečním hlasování o důvěře vlády v Poslanecké sněmovně Malá stala ústředním tématem projevů, napsal server Seznamzpdávy.cz.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O tom, že Malá dostala rezignaci, kterou odmítala a nakonec sama ohlásila, příkazem, píše i server Neovlivní.cz, podle jehož zdrojů by Malá ve funkci i přes opsané diplomové práce nejspíše zůstala. Rezignaci jí prý přikázal přímo lídr hnutí ANO a premiér Andrej Babiš, jenž jí původně funkci sám nabídl. „Původně byl připravený ji držet a názor by změnil jen ve chvíli, kdyby byly nějaké velké tlaky na její odstoupení. Například kdyby lidé z legislativní rady splnili své hrozby a kvůli Malé by z ní odešli. Pak by ji Babiš dřív nebo později k demisi dotlačil. Ta tisková konference to ale urychlila. Ona ji nezvládla,“ zdůvodnil Babišovy kroky jeden z jeho spolupracovníků ze Sněmovny.

Původní zdroj ZDE

Malá odpoledne:

Že Taťána Malá rezignovat nechtěla, potvrdil redakci i další nezávislý zdroj z hnutí ANO. „Byla skutečně naštvaná. Kdyby bylo na ní, je tam pořád,“ dodal. Malá ještě před tiskovou konferenci absolvovala několikahodinový trénink, aby situaci ustála.

Malá večer:

Premiér pak veřejně připustil, že situace vážně nebyla dobrá. „Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu,“ uzavřel Babiš, který místo Malé usedne do čela resortu spravedlnosti, jenž nyní rozhodne o kauze Čapí hnízdo, dokud nevymyslí, kdo Malou nahradí.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá proto ve své funkci vydržela jen třináct dní. Mnozí nyní spekulují nad otázkou, zda se Babišovi situace díky diplomové práci o králících jenom vymkla z ruky, nebo to celé byl od začátku plán.

Psali jsme: Je to celé jinak. Je to past a plán ANO. Občané, pozor, zní po nejnovějším postupu Andreje Babiše Menšinová vláda ANO a ČSSD dnes například probere ochranu rodiny a pravděpodobně i rezignaci ministryně Malé Vítejte v pekle! Pavel Bělobrádek propadá zoufalosti kvůli tomu, co se děje po oznámené rezignaci Malé Ministryně Taťána Malá padla! Oznámila rezignaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab