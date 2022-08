Jak u d*bilů. Benzín až za 100 Kč. Ukrajinci zavřeli ropu, přijde prý překvapení

K zastavení jižní větve ropovodu Družba, které iniciovala Ukrajina, jelikož od ruské společnosti Transněfť neobdržela platbu tranzitních poplatků, nedošlo podle dostupných zpráv na základě rozhodnutí Kremlu, nýbrž zřejmě kvůli evropským sankcím na Rusko. Ruská společnost Transněfť se snažila přepravu ropy zaplatit v termínu, z banky se jí však platba měla vrátit. „Jak u debilů,“ spustil k situaci, kdy platbě pro Ukrajinu „brání sankce, které Západ uvalil na Rusko právě kvůli válce na Ukrajině“ slovenský expremiér Robert Fico. Pokud by se situace nevyřešila, mělo by to dle expertů vážné důsledky a vyloučeny by nebyly ani ceny ve výši 90 až 100 korun za litr paliva. Tranzitní poplatky však ve středu nakonec zaplatil slovenský Slovnaft.

Ruský provozovatel ropovodu Transněfť potvrdil, že ukrajinskému provozovateli Ukrtransnafta skutečně platba dle smlouvy nedorazila, nešlo však z jeho strany o záměr. Transněfť na Ukrajinu platbu v červenci zaslal, ale ta se vrátila zpět na jeho účet.



Problém totiž podle vyjádření Gazprombank pro agenturu Reuters způsobují sankce ze strany Evropské unie a samotný Transněfť uvádí, že se snaží získat povolení pro realizaci transakce a že rovněž zkoumá alternativní možnosti, jak poplatky uhradit.

Věc potvrdil také mluvčí MOL a Slovnaft Anton Molnár. „Podle našich informací došlo k technickým problémům na úrovni banky v souvislosti s úhradou tranzitních poplatků z ruské strany,“ uvedl Molnár v prohlášení, které citovala agentura Al-Jazeera.



Zastavení jižní větve Družby, jež přivádí ruskou surovinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka, na samotnou cenu ropy Brent mělo vliv jen několik hodin a surovina i přes tento krok začala opět zlevňovat, problém tak představuje především pro země střední Evropy. Severní trasa vedoucí ropu Polsku a Německu zůstává nepřerušena.



Maďarská ropná společnost MOL a její slovenská rafinerie Slovnaft upozorňují na nutnost obnovení dodávek a zahájila již proto s ruskými i ukrajinskými provozovateli jednání. Ve hře je prý to, že tranzitní poplatky budou Ukrajině chodit skrze společnosti Slovnaft nebo MOL.

Slovenský provozovatel ropovodů Transpetrol stvrzuje ruskou tezi, že platbu Ukrajině za tranzit ropy Družbou ruská strana iniciovala, ale platba nebyla dokončena. Rusko říká, že prý kvůli sankcím. A neboť nedostala zaplaceno, Ukrajina pak ropu vypnula. Teď jí asi vyplatí Maďaři. pic.twitter.com/a3CHq6EmyQ — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2022

Podle ekonoma Lukáše Kovandy by tímto krokem mohli ve výsledku ušetřit hlavně Rusové, jelikož jim odpadnou problémy se sankcemi. „Pokud budou Ukrajině za tranzit ropy platit místo Rusů Maďaři, pak Rusové ušetří opravdu nemalé peníze. A ušetří je díky sankcím. Sankcím, které je měly ekonomicky poškodit, ale místo toho je obohatí. A Maďaři své náklady jistě započtou i Čechům, jimž prodávají pohonné hmoty,“ poukazuje ekonom, co může způsobit, pokud bude Ukrajině posílat platby Maďarsko místo Ruska.

Pokud budou Ukrajině za tranzit ropy platit místo Rusů Maďaři, pak Rusové ušetří opravdu nemalé peníze. A ušetří je díky sankcím. Sankcím, které je měly ekonomicky poškodit, ale místo toho je obohatí. A Maďaři své náklady jistě započtou i Čechům, jimž prodávají pohonné hmoty. — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2022

Slovenský expremiér Robert Fico (SMER) zdůraznil, že důvodem pro přerušení ropy nebyl záměr Ruska ropu zastavit, ale to, že ruské společnosti Transněfť byla bankou vrácena platba za přepravu ropy ukrajinským územím a následné uzavření ropovodu Ukrajinou. „Pravda je taková, že ne Rusko, ale Ukrajina přerušila dodávky ropy přes jižní větev ropovodu,“ podotkl k tomu, že se v některých slovenských médiích šíří zprávy o zastavení ropy Ruskem.

„Rusko zaplatilo za tranzit své ropy již v červenci, ale Ukrajina platbu nepřijala, neboť tomu brání sankce, které Západ uvalil na Rusko právě kvůli válce na Ukrajině,“ shrnul s tím, že to je „jak u debilů“ a Slovensko je bez dodávek ropy kvůli sankcím proti Rusku, pro které „s radostí“ hlasovali slovenský premiér Eduard Heger a slovenská prezidenta Zuzana Čaputová.



„Sankce proti Rusku nefungují a nejvíce poškozují země, jako je Slovensko. Není lepší příklad, jako je tento s ropou,“ dodal a míní, že přerušit dodávky ropy se ukrajinský provozovatel rozhodl až po „posvěcení Západem“.

Právě slovenská rafinerie Slovnaft a její mateřská společnost MOL nabídly Rusku a Ukrajině, že zaplatí za Moskvu tranzitní poplatky. „Nabídli jsme Rusku a Ukrajině, že bychom převzali závazek nezaplacených tranzitních poplatků. Pokud by oba státy souhlasily, my bychom tyto poplatky zaplatili, aby mohla ropa ropovodem proudit,“ informoval mluvčí Slovnaftu Molnár pro CNN Prima News.

K tomu také nakonec došlo a dle ČTK po souhlasu Ukrajiny a Ruska Slovnaft ve středu zaplatil tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Očekávat tak lze podle Slovnaftu vzhledem k souhlasu Ruska i Ukrajiny brzké obnovení dodávek ropy.

Šlo přitom o dosti černé scénáře. Podle mnohých expertů by se dopady zastavení ropy projevily značně negativně. Energetický expert Vladimír Štěpán pro CNN Prima News uvedl, že jelikož přes ropovod Družba jih teče do Česka zhruba polovina ropy určené pro tuzemský trh, může mít situace v případě nenalezení rychlého východiska vážné důsledky.



Výpadek obřího objemu ropy dle něj nelze nahradit jejími dodávkami z jihu Evropy a může nám prý „chybět 30 až 50 procent ropy nebo jejích produktů“ a lidé v Česku to pocítí na cenách paliv. „Pokud tato situace bude trvat delší dobu, tak se můžeme s cenami okolo 40 korun rozloučit,“ míní s tím, že se opět může stát, že budeme tankovat litr nejen za 50 korun, ale klidně až za 70 korun.



Pokud by se situace protáhla na několik měsíců, jako v případě plynovodu Nord Stream, můžeme se prý připravit na cenovky 90 nebo 100 korun za litr.

Podle Kovandy by nejvíce růst cen v návaznosti na sankce proti Rusku dopadl na naftu, kterou kromě osobních automobilů využívají též většinově přepravci, a lze tedy předpokládat, že by se věc promítla i do dalšího růstu zdražování.



„Evropě už na začátku zimy hrozí kritický nedostatek dieselového paliva. Na přelomu roku přitom vstupuje v platnost embargo EU na dovoz dieselu z Ruska, které je nyní jeho největším dovozcem do EU. Řidiči naftových vozů zřejmě před sebou mají drahou zimu hned na více způsobů,“ varuje ekonom.

Evropě už na začátku zimy hrozí kritický nedostatek dieselového paliva. Na přelomu roku přitom vstupuje v platnost embargo EU na dovoz dieselu z Ruska, které je nyní jeho největším dovozcem do EU. Řidiči naftových vozů zřejmě před sebou mají drahou zimu hned na více způsobů. pic.twitter.com/winCU0wOq3 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2022

