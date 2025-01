Jak za první světové. Habsburk chce řešit „rozdrobení“ Ruska

Při loňském projevu začal předseda Panevropského hnutí historkou, jak za ním do Vídně minulý rok (2023) přijel z Ukrajiny profesor Ihor Žaloba, předseda Panevropské unie Ukrajiny a také voják, který se v 58 letech dobrovolně přihlásil ke službě, ačkoliv by se svými kontakty mohl snadno odejít na Západ. „Opakovaně svým studentům vysvětlil, že jako občané jsou zodpovědní za to, jak se bude Ukrajina dále vyvíjet, takže jak by mohl v takové situaci odejít do zahraničí? Měl snad zamávat svým studentům, říct, jak je skvělé, že brání svou zemi, zatímco by byl v bezpečí? Takový přístup k němu nesedí,“ vyprávěl šlechtic. A dodal, že pro výlet do Vídně použil své volno a měl zvláštní povolení pro vycestování. Po dvou letech v armádě si prý nikdo nemyslel, že odejde.

Historka sloužila jako úvod pro název konference, tedy „Přijmout zodpovědnost s odvahou“. Habsburk prohlásil, že je snadné být zodpovědný, když je situace normální, ne tak, když jde o vypjatou situaci, jako je obrana vlastní země. Ihor Žaloba ve Vídni vysvětlil, že obrana Ukrajiny je prý i obranou Evropy proti despotickému systému. „Osa Moskvy, Pekingu a Teheránu ohrožuje náš systém hodnot. Hodnotový systém, který je založen na pravidlech, mezinárodním právu, ne na násilí a ničení,“ řekl Habsburk.

Prohlásil, že Putin nechce mír a plně převedl ekonomiku Ruska na válečnou, což znamená, že čeká dlouhou válku. „Nemá žádný ohled na svou populaci, kterou vyčerpává brutálními útoky pěchoty. Jasně nám říká, že chce nový světový pořádek. Otevřeně popíral právo Ukrajiny na existenci i před pokusem ji zničit,“ pokračoval a dodal, že Putin a jeho propagandisté jasně vnímají bývalý východní blok jako svůj rajón. Proto prý nemají pravdu ti, kdo říkají, že dodávky zbraní jen prodlužují válku.

Útok na Evropu dle Habsburka probíhá i přes vlivové kampaně, například přes pokus o převrat v Černé Hoře v roce 2016 (Soud obžalované pučisty zprostil viny – pozn. red.). Zmíněny byly i „dezinformační kampaně“ a „ruské narativy“. „Příběhy o občanských hnutích na východní Ukrajině a na Krymu jsou lži, stejně jako že ruský jazyk měl být zakázán,“ prohlásil Habsburk. Zmínil také údajnou dohodu ohledně nerozšiřování NATO, kterou také prohlásil za dezinformaci. „Musíme s těmito narativy bojovat, protože jsou součástí destabilizace našeho svobodného a demokratického pořádku, založeného na vládě práva,“ vymezil se. „Také se musíme jasně vymezit proti všem stranám, které by nás chtěly obalamutit, že s Putinovou vládou je možné uzavřít mírovou smlouvu,“ dodal.

Pokračoval, že nikdo nemusí mít rád Zelenského, sám ho prý kritizoval. Ale opustit sál, když se ukrajinský prezident připojí a pak s ruskými vlajkami demonstrovat za neutralitu Rakouska (jako udělali rakouští Svobodní) je dle něho známkou velezrady. „Kdokoliv, kdo dovolí takovým stranám a politikům diktovat obsah politické debaty, ztratil jakýkoliv nárok na vedení,“ zaútočil, zřejmě na rakouské lidovce.

Šlechtic se vyslovil také proti rakouské neutralitě, řka, že je to následek druhé světové války a od té doby se situace změnila. Neutralita prý nechrání před vojenským vpádem, jako příklady uvedl Habsburk Ukrajinu, Kambodžu a Belgii.

Také se snažil vyvrátit názor, že Evropský parlament je zbytečný, podle něho je potřeba k tomu, aby se z EU stal globální geopolitický hráč. Oslabit EU se snaží populisté, tvrdil, a také že návrat k národním státům už není možný a kdo ho prosazuje, tak by měl být „zavřen do muzea kuriozit“. „Ale nemá místo v Evropském parlamentu nebo v politické funkci,“ dodal. Evropa si dle Karla Habsbursko-Lotrinského musí vybrat svou geopolitickou orientaci. Vymezoval se dále proti slabosti vůči Číně a proti bývalým politikům, kteří hájí čínské či ruské zájmy.

V letošním roce pak mluvil o Hitlerovi a o tom, jak se z Německa stala demokracie po „změně režimu“ a vojenské porážce. „Paralely s dneškem jsou nepřehlédnutelné,“ uvedl a zmínil Čečensko, Gruzii a anexi Krymu. I v roce 2014 prý došlo k appeasementu a za tuto chybu a iluzi „zaplatily tisíce lidí svým životem“. Odsoudil zejména, že pak byl Putin pozván do Vídně. „Občas se divím, že jak mohou lidé, kteří se tehdy bavili s Putinem, se svým svědomím klidně spát,“ řekl.

Opět padla slova o „řádu založeném na pravidlech“. Konstatoval, že dnes čelí otázce, zda tento řád nadále platí a měl by platit. Diktátoři prý takovou otázku neřeší a vládnou násilím. Což je prý ale jejich slabina. „To, že neútočí jeden na druhého, je jenom proto, že vědí, že ten druhý je také ochoten masivně prolévat krev bez mrknutí oka. Lidské bytosti jsou pro ně jen kanonenfutr a producenti kanonenfutru,“ řekl a poprosil, aby posluchači nebyli uraženi drastickým výrazivem.

Řešil také rozšiřování Evropské unie. „Věta: ‚Čím dále na východ rozšíříme hranice svobody, tím bezpečnější bude střed.‘, kterou pronesl můj otec, je stále platná,“ řekl. Zmínil také, že v „kruzích KGB“, nebyl rozpad Sovětského svazu vnímán jako konec studené války, ale jako prohraná bitva. A ve střední a východní Evropě prý všichni věděli, že „touha Moskvy po dobývání“ bude utišena jen na chvíli, a proto se chtěli přidat do NATO. „Nebyl to záměr NATO nebo Spojených států se rozšiřovat na východ, ale důvodné přání skutečně svobodných zemí dosáhnout bezpečí a ekonomického rozvoje na svobodném Západu,“ prohlásil.

Řád založený na pravidlech je podle něho ohrožen totalitními a diktátorskými státy, které hrozí násilím a agresí, a tyto pak projevují vojenskými útoky a hybridním působením. Válku na Ukrajině by pak chtěl ukončit „silovým prosazením pořádku založeného na pravidlech“.

Řeč přišla i na Donalda Trumpa, jeho sliby o ukončení války na Ukrajině, ale také požadavky na zvýšení výdajů na zbrojení v NATO. Karel Habsbursko-Lotrinský poznamenal, že Trump nemůže jen tak vystoupit z NATO, ale ptal se, zda je Evropa připravená na to, že Trump stáhne velitele amerických sil z Evropy nebo že americký jaderný deštník už nebude Evropu chránit. Je podle něho potřeba se na tyto scénáře připravit. Stejně jako na případnou obchodní válku.

Pak se opět vrátil k Rusku, které je podle něho jediná země, která konflikt eskaluje. Vzkázal znovu, že appeasement nefunguje. Evropa se pak podle jeho názoru musí znovu naučit zásady mocenské politiky a nemá se bát síly. „Moc není špatná věc, může být zneužita, ale to je přesný opak cíle evropského sjednocení,“ řekl.

Sjednocení mu ale vadí u Ruska. Citoval ukrajinského zástupce Panevropského hnutí, který řekl, že „velké Rusko znamená velké problémy, malé Rusko malé problémy“. Rusko je prý klasická „koloniální říše“ řízená z Moskvy, která kolonie používá pro zdroje i vojáky. „Evropa by měla začít vymýšlet scénáře pro rozdrobení koloniální říše Moskvy co nejdříve,“ uvedl a dodal, že ani on teď nevidí známky toho, že by se Rusko hroutilo. „Ale to neznamená, že tuto otázku nemusíme řešit,“ oponoval kritikům.

Podle šlechtice Čína vytvořila komisi, aby zhodnotila, jaký efekt mají evropské sankce na ruskou ekonomiku. Což prý znamená, že se chystá na obsazení Tchaj-wanu. Což není v zájmu ani EU, ani USA. Ale také prý má plány pro obsazení regionů v Rusku, pokud by se „říše“ zhroutila.

„Největší hrozbou z Moskvy je teď dezinformační válka,“ uvedl s tím, že to není nic nového, akorát teď jsou ve hře sociální sítě. „Ale to není vše, máme tu strany, které otevřeně šíří Putinovu propagandu. A novináři a komentátoři, jejichž podpora Putinovi je nezpochybnitelná, pravidelně píší v uznávaných médiích,“ varoval. Hrozby vidí i v akademické sféře. Cílem prý je, aby lidé „nevěřili ničemu“. „Každý, kdo k tomu dospěje, je vítaná oběť jakéhokoliv tyranského režimu,“ prohlásil.

Mluvil také o podpoře „druhého Ruska“. To prý už ale není v samotném Rusku, protože podle průzkumů jsou sice Rusové pro příměří nebo mír s Ukrajinou, ale ne za cenu vzdání se okupovaných území. „Imperialismus je tedy nejen zavrtán v Putinově hlavě, ale i v ruské společnosti,“ odsoudil vnuk posledního rakousko-uherského císaře Rusko. Prý by se měl uplatňovat princip z Norimberských procesů, tedy že občané jsou vini za zločiny své vlády, protože ji nezastavili.

Zasazoval se také o to, aby Ukrajina mohla útočit na cíle v Rusku dodanými zbraněmi. „Režimy jako Putinův rozumí jenom síle a jasnému odhodlání,“ řekl. EU by podle něj měla vyvinou svou vlastní zahraniční politiku.

Podle bývalého šéfa české diplomacie a dlouholetého ředitele Diplomatické akademie Cyrila Svobody je překvapivé, že se habsburský následník trůnu najednou pouští do politiky.

„Názory Karla Habsburského mi doteď byly neznámé, slyším je až nyní od vás. Obecně si myslím, že jde spíše o snahu být v hlavním názorovém proudu. Těžko říct. Karla Habsburského jsem si dosud vůbec politicky nevšiml. Jeho otec Otto byl aspoň europoslanec a vyjadřoval se politicky dlouhodobě ke všemu možnému. Překvapuje mě, že se Karel po mnoha letech najednou vyjadřuje k těmto otázkám. Je to dnes naprosto soukromý názor,“ míní Cyril Svoboda.

Podle jeho slov nebude prakticky nikdo brát Habsburkova varovná slova vážně. „Vůbec žádnou váhu to nemá. Možná to může potěšit některé aristokraty, ale spíše ani ty ne, protože tyto vize o tom, co by Evropa měla dělat říká člověk, který je naprostý soukromník,“ dodal exministr zahraničí pro ParlamentníListy.cz.

