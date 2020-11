Jaké budou Vánoce s covidem? Docent vysvětluje

reklama

Prorektor Univerzity Karlovy rozhodnutí návratu nejmenších dětí do škol už za týden považuje za riskantní. „Je to správné, ale také riskantní. Zavření škol je podle převažujícího názoru epidemiologů důležitou složkou protiepidemických opatření, které je ale také nejdražší pro ekonomiku. Je tu riziko, že se znovu rozjede epidemie,“ dodal s tím, že vláda zřejmě sáhla po jistém kompromisu. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 4852 lidí

Není si jistý, zda bude efektivní, že děti budou muset mít během celého dne na ústech roušku. „Neměly by ve škole sedět takto mnoho hodin. Tisíce mrtvých ale ukazují, že s epidemií se musí zacházet s respektem. Když upustíme stavidla příliš rychle, virová nálož se rozletí,“ uvedl, že roušky v lavicích jsou obtížné, avšak nezbytné.

Německo i jiné země nechaly školy otevřené. Mají zavřené školy skutečně oporu ve tvrdých datech a číslech? „Odborný konsenzus je, že otevření škol je skutečně vážným faktorem, která vede k rozšíření epidemie. V Německu k otevření škol zřejmě došlo za daleko nižší virové nálože v populaci,“ uvedl, že v Česku se v září školy otevřely v době, kdy bylo velmi vysoké reprodukční číslo.

Ztotožňuje se s dnešními slovy ministra zdravotnictví Jana Blatného: „Nemáme vyhráno, ale jsme na dobré cestě.“ „Vidím to podobně, čísla nejsou radostná, ale nezhoršují se,“ uvedl s tím, že se však testuje méně a pozitivních bude ve společnosti třikrát více. „Co ale víme jistě, je, že mírně klesá jak počet hospitalizovaných, tak počet obětí,“ zdůraznil.

Pokles míry testování si vysvětluje tím, že lékaři nezvou dostatečně pacienty na testování a ani lidé nemají motivaci, aby se nechali otestovat. „Když nemáte potíže a jste otestováni, pošlou vás do karantény, spadne vám plat, naštvete lidi kolem sebe, kteří také musejí pak do karantény. Nic z toho nemáte. Jako samoplátce platíte i značné peníze za to, že vás někdo otestuje,“ vyjmenoval řadu důvodů, co lidi od otestování odrazuje. Jednou z cest, jak to změnit, by podle Konvalinky bylo snížení ceny za testování.

Nyní se prý Česko nachází už za vrcholem epidemie: „Vypadá to tak, že teď jsme na vrcholu a pomalu z něj klesáme. Situace nevypadá dramaticky špatně. Reprodukční číslo také klesá pod hodnotu 1,“ doplnil Konvalinka.

S řízeným rozvolňováním opatření by byl raději opatrnější. „Věřím, že vše zvládneme, byl bych opatrnější. Sám jsem podepsal prohlášení, které vybízelo ke tvrdšímu lockdownu s tím, že čím bude razantnější, tím bude kratší. Postupné rozvolňování povede k tomu, že to bude trvat déle, než by muselo,“ myslí si.

Věří, že před Vánoci si lidé v obchodech už nakoupí. „Jsem optimista, že před Vánoci bude možnost omezeného otevření obchodů, budeme se moct sejít v rodinách a společně svátky oslavit. Pokud se to po Novém roce nezhorší, budeme se postupně vracet k normálnímu životu,“ myslí si Konvalinka.

Jak zařídit, aby při postupném rozvolňování nenásledovaly další vlny? „Zjevně vidíme, že virus nezeslábl, jak spousta lidí nepochopitelně říkala. Virus je při chuti, má pořád dost potravy a my nejsme promoření. Zacházet s ním můžeme jedině razantními opatřeními a masivním testováním lidí. Musíme být schopní trasovat a zavírat pozitivní lidi do karantény. To vše je možné, jen to musíme brát vážně a investovat do toho,“ uvedl.

„To, co epidemii pak dlouhodobě vyřeší a co je cílem, budou pak jedině vakcíny. Ještě si nemůžeme otevírat šampaňské, ale můžeme si ho dát chladit,“ řekl Konvalinka nadějně při pohledu na to, jak úspěšně postupuje vývoj vakcín proti koronaviru.

