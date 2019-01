Jakmile vyjedu za Prahu, lidé mě chválí, řekl kancléř Mynář. Kdyby prý média byla aspoň trochu objektivní, tak...

Kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář se v posledních dnech ocitl pod velkým tlakem. Když vyšlo najevo, že se scházel se soudci a snažil se jim naznačit, že by si prezident přál, aby konkrétní soudní spor dopadl tak či onak, snesla se na Mynářovu hlavu vlna kritiky ze strany médií i soudců. Kancléř však tvrdí, že se nesnažil soudce ovlivňovat, jen s nimi z titulu své funkce vedl diskusi a bude ji vést i nadále.

„Pokud soudce, odborník na právo, přijímá a konzultuje informace a já považuji za důležité záležitost prodiskutovat, aby to viděl jinou optikou než svou,“ prohlásil Mynář.

V rozhovoru také důrazně odmítl, že by byl zapleten do nějakých kauz. „Důrazně bych se ohradil proti tomu, jak vy to definujete, že jsem zapleten do nějakých kauz. Já nejsem zapleten do žádných kauz,“ bránil se Mynář.

Server okamžitě připomněl, že většinu zakázek na Hradě získávají firmy, které mají blízko k Mynářovi či ke Straně práv občanů - Zemanovci, kde Mynář také figuroval. Kromě toho se např. v Kyrgyzstánu přimlouval za firmu Liglass Trading a lobboval za to, aby v této zemi společnost získala velkou zakázku výstavby vodních elektráren, ačkoli v minulosti o této společnosti řada odborníků vůbec neslyšela.

„To, že je kolem mé osoby takový šrumec, je dáno tím, že máme velmi aktivního přímo voleného prezidenta. Když se dostanete kamkoliv mimo Prahu, tak potkáte lidi, kteří řeknou ‚hele, děláš to dobře, vydrž to, nedej se znechutit, nedej se novinářům, nesmíš z tama odejít, bylo by to oslabení, my ti držíme palce.‘ A to je pro mě velmi povzbuzující,“ prozradil Mynář.

Důrazně také odmítl, že by prezidenta uzavíral v jakémsi okruhu týmu poradců a že k nim nikoho jiného nepouští. To je prý jen novinářská konstrukce. „Kdyby byla média alespoň trochu objektivní, tak tu nálepku, že jsem tím nejhorším člověkem na světě, nemůžu mít,“ pravil Mynář.

V rozhovoru také uvedl, že udělal chybu, když požádal Národní bezpečnostní úřad o prověrku, protože ji vůbec nepotřebuje. Trvá si na tom, že není bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, protože se nestýká se žádnými pochybnými lidmi.

autor: mp