Ján Čarnogurský pro PL: Zeman má nějaký vyhraněný názor a liberální opozice zase jiný. To má být ubývání demokracie?! A Greta? Je jako Lochnesska

Nadchází čas Vánoc – původně křesťanských svátků. Jozef Golonka v nedávném rozhovoru uvedl, že věřících na Slovensku ubývá, zejména mladí prý ani netuší, co je to advent. Jak to vidíte vy jako spoluzakladatel a po dlouhou dobu i hlavní představitel nejúspěšnější křesťanské strany v dějinách Slovenska (KDH)?

Tak to, že netuší, co je to advent, to připouštím. Protože to už přece jen chce něco si přečíst a trochu do toho proniknout. A navíc to, že během adventu by se mělo správně omezit hlavně jídlo, ale i jiné zlozvyky, to by se asi naší mladé generaci dvakrát nelíbilo (smích). Víte, lidé se zpravidla neuchylují k Bohu, když je jim dobře, ale právě naopak.

Já si vzpomínám, když začala válka v Jugoslávii, tak se jednoho jihoslovanského muslima ptali, jaké místo v žebříčku hodnot u něj zaujímá náboženství. A on řekl – před válkou asi dvacáté páté, ale teď už asi tak třetí. A něco podobného to bude i u nás. Když jsem já byl ve vězení v roce 1989, tak jsem se modlil opravdu každý večer. Zkrátka, když bída člověka přitlačí, tak potom je náboženství útěchou. Ale nejen útěchou. Když jsem se v té věznici modlil, tak mě to činilo pevnějším a stabilnějším pro všechny ty výslechy s vyšetřovateli.

Už jsem to zmínil, vy jste byl spoluzakladatelem Křesťanskodemokratického hnutí (KDH), které už ovšem dnes neexistuje a nenahradila ho žádná jiná silná křesťanská strana. Je to důkaz, že víra se opravdu ztrácí i ve slovenské politice?

Musíte myslet, že křesťani se z KDH rozešli do mnohých stran. To je jedna věc. A druhá věc je to, že i strany, které předtím nebyly vůbec křesťanské, teď před parlamentními volbami hýří návrhy, které odůvodňují právě křesťanstvím a křesťanskými hodnotami. Nejznámější je určitě dvakrát nebo snad třikrát podaný návrh na novelizaci zákona o umělém přerušení těhotenství, který měl právě dle křesťanských hodnot tu současnou formulaci výrazně zpřísnit. Jeden z těch návrhů podal například SMER!



Tak v tom je samozřejmě už i trocha předvolebního populismu, ale když už jsme u toho tématu, vy byste byl principiálně pro zpřísnění podmínek pro interrupce, nebo dokonce pro jejich zákaz?

Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 10449 lidí

A to tedy už od samotného začátku, kdy žena otěhotní, chápu-li to správně. Není pro vás akceptovatelná alespoň určitá lhůta, kdy ještě lze potrat provést?

Ne, určitě od samotného začátku, protože DNA získává ten plod prakticky ihned. Vrátím se k otázce křesťanství v politice. V Česku existuje jediná významná křesťanská strana, a to KDU-ČSL, která už se v poslední době několikrát v předvolebních průzkumech ocitla pod hranicí magických 5 procent potřebných ke vstupu do Sněmovny.

KDU-ČSL je strana, jež má dlouhodobě svůj stálý elektorát, ale zdá se, že nové voliče zatím příliš nepřesvědčila. Čím si tu stagnaci či pokles vysvětlit? Českým ateismem?

No, víte já to právě nechci všechno připisovat tomu, že jste objektivně hodně ateistickou zemí. Přece křesťanskou stranu můžou volit i lidé, kteří vůbec věřící nejsou, ale zaujme je program této strany a vystupování jejích politiků. Myslím, že ten úbytek hlasů je logický, ale přesto, když se stále odvoláváme na křesťanské hodnoty, tak by takováto strana existovat měla. Je v tom určitá analogie i na Slovensku. Když KDH po mnoha letech najednou vypadla z parlamentu, tak média, která nás předtím napadala ze všech stran, najednou začala psát, že Slovensko by takovou stranu, jako je KDH, nutně potřebovalo. Takže ano, já říkám, že strana křesťanského typu je pro společnost nepochybně užitečná.

Pane Čarnogurský, když jsme spolu minule hovořili, tak jste měl poměrně velké výhrady k osobě prezidentky Čaputové, která letos nastoupila do úřadu. Podařilo se jí už některé vaše obavy rozptýlit?

Tak to zatím ne (smích). Nebo přesněji – v těch podstatných věcech ne. Ale líbí se mi, jak se obléká – zejména při oficiálních příležitostech na cestách do zahraničí. Její oblečení se mi rozhodně líbí.

Není to přece jen trochu málo?

(Smích) To jste řekl vy…

Pojďme k české politice. Je jedna otázka, kterou momentálně nelze nepoložit. Andrej Babiš – Evropská komise – Agrofert – střet zájmů – neoprávněně vyplácené dotace. Jak na to nahlížíte i z pohledu právníka?

To je rozsáhlý problém, takže odpovím jen v bodech. Střet zájmů tam necítím. Jestliže předseda vlády spravuje svou společnost, kterou vlastnil i před vstupem do politiky, tak já v tom nevidím problém. Už proto, že pro něj je to určitá jistota, že až z té politiky vyjde, tak bude mít kam se vrátit. Takže takovéto soudy se mi od Evropské komise zdají přehnané. Samozřejmě jsou ve hře ty údajně neoprávněně čerpané dotace a k tomu je třeba zase přihlédnout. Ale, víte, to, co se děje v poslední době v Česku okolo Babiše, tak já osobně jsem k tomu hodně nedůvěřivý, protože v tom vidím hodně politiky. Ale to se zdaleka netýká jen Babiše a hnutí ANO. Stačí si vzpomenout na to, co se stalo s někdejším premiérem Petrem Nečasem. Aby policie vnikla na zasedání vlády a zatkla tam předsedu vlády, tak to je přece jasný znak nestability a nedostatků v celém tom ústavním systému, i když panu Nečasovi se nakonec vlastně nic nedokázalo, pokud vím. Ale už kvůli tomu padla vláda a to byl také hlavní důvod atd. Kdyby se něco podobného stalo v Rusku, tak okamžitě začnou odpadávat republiky typu Čečenska a začnou tam vnitřní boje, ale rovnou s kalašnikovem – a nikoliv jen v médiích!!!

A to samé by se asi dělo i v Americe.

Zkrátka všechny ty prvky české nestability mě nutí k tomu, abych velmi kriticky hodnotil veškeré současné vnitropolitické zápasy u vás.

Média v Česku velmi často prezentují názor, že duo Andrej Babiš – Miloš Zeman nám přináší postupný úbytek těžce vydobyté demokracie. Vede se podobný diskurs i na Slovensku?

Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15353 lidí



Žijeme podle vás ve finanční totalitě, kdy peníze jsou pro společnost a její občany vším?

No, to je zajímavá otázka, zatím bych ten termín finanční totalita asi ještě nepoužil, ale že peníze nabyly většího významu, než ve skutečnosti mají, tak to je určitě pravda. Povím vám jeden příklad. Než se rozdělilo Československo, to znamená v letech 1990–1992, tak bylo Slovensko ve všech ekonomických ukazatelích na tom hůře než Česko. A přesto jsme dali před penězi přednost tomu vědomí autonomie a existenci nového slovenského státu. Tam tedy peníze nezvítězily. Ale je samozřejmě pravda, že od té doby jejich význam stoupá.

Například známý český geolog a klimatolog Václav Cílek v nedávném rozhovoru prohlásil, že za hlavní problém považuje to, že téměř veškeré vlastnictví se soustředí v rukách několika málo procent lidí, což je problém nikoliv jen český, ale celosvětový…

Tak jistě, to dokazují exaktní čísla ve všech průzkumech. Myslím, že se to děje i na Slovensku, ale přiznám se, že to nesleduji, protože mě to prostě nezajímá, protože na rozdíl od mnoha lidí nepřikládám historicky penězům tak velký význam.

Pane Čarnogurský, teď z trochu jiného soudku. Ve středu vydaly agentury zprávu, že Američané vyslali do Sýrie 15 svých expertů, kteří mají na území ovládaném Kurdy prozkoumat tamní ropná pole. Nepřipadá vám to v tom vztahu USA a Sýrie zcela signifikantní?

Přesně tak. Já to považuji za naprosto signifikantní, proč tam vůbec Američané byli a proč tu občanskou válku v Sýrii podporovali! V trestním právu je to znak „lupičství“. Lupičem je ten, kdo se pod hrozbou násilí zmocní určitého majetku. A to jsou nyní Američané, kteří se tímto způsobem zmocňují syrské ropy.

Na druhé straně, v Sýrii si své zájmy se zbraní v ruce hájí více států – například Rusko.

Dobře, to je sice pravda, ale Rusy tam za prvé oficiálně pozvala legální vláda Sýrie a za druhé Rusové s pomocí syrské armády dokázali porazit Islámský stát a jejich zájmy se zatím nesoustředí na ekonomické cíle, například právě na těžbu ropy.

Když jsme spolu hovořili posledně, říkal jste, že by měl Západ jednat s Bašárem Asadem, který reprezentuje onu legální syrskou vládu. Zatím se tak neděje…

No, neděje, protože západní státy jsou pod nadvládou Američanů a zájem Američanů je, jak vidíme, především ekonomický, jak jste ostatně řekl sám.

Domníváte se, že Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem stále razí tu strategii „světového četníka“, nebo se čím dál tím více soustředí na vlastní problémy?

Myslím si, že zatím tím četníkem stále zůstávají. Ale Trumpovo působení má v mých očích pouze ten důsledek, že vlastně odhaluje povahu americké moci, to znamená rozdíl mezi mocí legální a nelegální – a především odhaluje skutečnou hloubku krize v USA.

Pane Čarnogurský, vím, že na Slovensku se stále živě diskutuje o umístění základny NATO na slovenském území. Jaký je váš pohled?

Já jsem jednoznačně proti tomu a přeji si, aby se i v příštím roce konaly demonstrace těch, kteří jsou taktéž proti umístění této základny u nás. Věřím, že se nám podaří se tomu ubránit – a to i v případě, že by šlo o základnu americkou.

Ale je to rozumné? Vždyť Slovensko vlastně sousedí s Ukrajinou a je v blízkosti Ruska. Když se podíváme například na sousední Polsko, kterak si zajišťuje svou bezpečnost už tradičně s americkou pomocí…



No, tak Polsko bych nerad komentoval, protože tam jsou určité historické zkušenosti, které jsou velmi specifické a jiné než u nás. Ale dle mého soudu NATO je pouze nástrojem odstraňování mezinárodního práva a nositelem, ano, můžu říci, mezinárodní zločinnosti. Takže opravdu nevidím důvod, proč bychom ho měli ještě podporovat.

Pane Čarnogurský, poslední téma, které letos notně zahýbalo světem, je boj proti změnám klimatu. Nepochybně jste sledoval a sledujete snažení aktivistky Grety Thunbergové a její výzvy k tomu, abychom se v mnohém omezili (cesty letadlem, konzumace masa atd.). Co na to říkáte?

No, víte, já se tím, po pravdě řečeno, zatím příliš nezaobírám, protože nejsem přesvědčený, že ta hrozba je skutečně taková, jak se často píše a mluví. Ponechávám to zkrátka na jiných.

Takže jste si nevzal k srdci ten apel, abyste omezil svou uhlíkovou stopu?

Ne, za prvé ani nevím, co to je, a za druhé se to nechystám omezit! (smích). Víte, upřímně řečeno, mně ta mise Grety připadá asi jako Lochnesská příšera. Anglický tisk o ní jednu dobu psal velmi intenzivně, a potom kdykoliv nebylo o čem psát, tak se v médiích opět objevila Lochnesska. A byla okolo toho hysterie, všichni kupovali noviny, aby se dozvěděli, co je nového s Lochnesskou příšerou. A teď se zrodila inovovaná Lochnesská příšera jménem Greta Thunberg!

Tak máte pravdu, že jistá podoba tam je…

Tak to jste řekl vy... (smích). Já jsem samozřejmě neměl na mysli podobu, ale ten mediální efekt...

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

Psali jsme: Ján Čarnogurský pro PL: Za migraci může Západ. Liberalismu se bojím více než komunismu Tohle že zaznělo na ČT? Velebená V4: Zastavila migranty! A hněv kvůli odstranění Koněva Ján Čarnogurský: Socha maršala Koneva v Prahe Babiš, StB a Čapí hnízdo? Čarnogurský přichází s přesným svědectvím a silným tvrzením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.