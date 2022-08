Jan Schneider varuje: BIS se dostává do kolejí StB. Koudelka měl být už dávno odvolán

Bezpečnostní analytik a chartista Jan Schneider v relaci Aby bylo jasno komentoval činnost šéfa BIS Michala Koudelky. Nelíbí se mu, jak práci BIS medializuje. Už dávno měl být dle mínění Schneidera odvolán. „Doufali jsme, že se zpravodajská služba v novém hávu bude chovat úplně jinak, než kdysi Státní bezpečnost, ale ono se to přesně dostává to těchto kolejí,“ zmínil.

Schneider dlouhá léta působil v BIS stejně jako současný šéf BIS Michal Koudelka.

Hovořil o tom, jak si ho pamatuje z devadesátých let: „Já jsem pana Koudelku v podstatě moc neznal, protože on byl taková tichá kancelářská síla. Vím, kde pracoval, ale já byl na jiném odboru. Byl to v podstatě podřízený pana generála Langa. Jak se na jeho působení kouká teď, nevím. Za generála Langa Bezpečnostní informační služba zdaleka nebyla tak medializovaná jako nyní. Kdo to panu Koudelkovi poradil nevím, ale pokládám to za nesmírně nešťastné, protože z BIS se stala taková vlivová agentura, což je role, která zpravodajské službě absolutně nepřísluší“.

Přiblížil, co na práci Koudelky považuje za nešťastné: „On má kontakty s příslušnými politiky ze zákona, čili když nebudou medializovány, tak je to v pořádku. Ale proč se má veřejnost dozvědět to, že pan ředitel BIS navrhuje ministru školství, aby pozměnil osnovy vyučování dějepisu podle představ BIS?! No, to je něco obludného. Za tohle měl být už odvolán,“ konstatoval Schneider.

A táže se – pokud má BIS fungovat jako vlivová agentura, tak pod vlivem koho? „No, tohle dokážou dobře utajit. Je to pod vlivem našich spojenců. Především těch, kde dostal pan Koudelka vyznamenání. Když dostane ředitel kontrarozvědky, čili obranné služby, vyznamenání od služby ofenzivní, tak to jistě budí nějaké otazníky,“ poznamenal, že v kontaktu mají být služby obrané a služby ofenzivní, nikoli napříč. Narážel na vyznamenání od americké CIA.

Ředitel Koudelka nedávno poskytl rozhovor zpravodajskému portálu Seznam Zprávy, kde řekl: „Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to bude muset reagovat.“

Na vyjádření Koudelky reagoval Schneider následovně: „Dopustím se těžké politické nekorektnosti: Je to nešťastné, stát by se to nemělo. Doufali jsme, že se zpravodajská služba v novém hávu bude chovat úplně jinak, než kdysi Státní bezpečnost, ale ono se to přesně dostává to těchto kolejí. Taková slova by z úst ředitele BIS nikdy neměla padnout, a ani taková myšlenka by ho nikdy neměla napadnout, “ kroutil Schneider hlavou, že to cítí jako určité zastrašování. „Takové znevažování jakéhokoli politického činitele je výsostným právem každého občana,“ dodal.

Kromě jiného se Schneider věnoval i blížící se prezidentské volbě. Řekl, jak se dnes dívá na to, že po 32 letech se lidé s komunistickou minulosti, jako jsou Andrej Babiš a Petr Pavel, umísťují na prvních příčkách v přímé volbě prezidenta v průzkumech veřejného mínění. „Možná někoho naštvu, ale říkám si, že by to tak asi mělo být. Dnes se bavím se spoustou lidí, kteří do roku 89 byli na druhé straně, a seznávám, že ty věci nebyly až tak úplně jednoduché a černobílé. S těmi komunisty to bylo tak i tak,“ uvedl signatář Charty 77.

Hovořil o dvojím metru, když u Babiše média i politici jeho komunistickou minulost neustále zdůrazňují, zatímco u generála Pavla jí omlouvají, podle některých si jí odčinil službou v NATO. „Je to používání dvojího metru. Jak se to komu hodí,“ konstatoval Schneider s tím, že Babiš podle něj s StB nespolupracoval: „Já jsem na ty soudy do Bratislavy jezdil. Na základě svých zkušenosti i na základě jedné publikace Ústavu paměti národa mohu zodpovědně říct, že jsem přesvědčen, že Andrej Babiš spolupracovníkem Státní bezpečnosti nebyl,“ prohlásil Schneider.

Zajímavé podle jeho slov je, že publikaci vydal Ústav paměti národa, ale před soudem se k ní neznal. „Přitom jsou tam nepřímé indicie, které přesně pasují i na Babišův případ, že to bylo zfalšované,“ dodal Schneider.

„U generála Pavla žertem říkáme, že je to špion z Východu, který se v NATO dostal úplně nejvýš. Je to jejich problém, já bych jim až tak tu třicet a více let starou minulost nepřipomínal,“ doplnil bezpečnostní analytik, že to není rozhodující, ale podstatná je jejich činnost a postoje v současné době.

K tématu rusko-ukrajinského konfliktu predikoval, kdy by boje mohly ustat, nyní je komentuje jako přetahovanou o to, kdo bude mít lepší výchozí pozici pro diplomatická jednání. „Vypadá to jako nekonečné přetahování, které může rozhodnout zima. V zimě zamrznou bojové aktivity, protože zimy tam dokáží být dost kruté. Pak nastane příhodná doba pro začátek diplomatických jednání. Já doufám, že se bojové aktivity nepotáhnou až do jara,“ zmínil Jan Schneider.

