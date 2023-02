Jana Dezinfo Hamplová, posmíval se Válek. Senátorka jej požádala o omluvu, tak ještě přiložil

reklama

Na sociálních sítích se strhla bitva mezi ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) a senátorkou Janou Zwyrtek Hamplovou (nez.). Výměna názorů mezi dvěma politiky začala, když výše zmíněná zákonodárkyně položila šéfovi resortu zdravotnictví řadu otázek ohledně současného kritického nedostatku léků. „Jak je to možné? Většina národa je přece očkovaná… Tedy covid to být jistě nemůže,“ reagovala na svém facebookovém účtu senátorka Hamplová na argumenty ministra zdravotnictví Válka, který současný nedostatek léků zdůvodňoval tvrzením, že spotřeba antibiotik byla začátkem letošního roku enormní.

„A pokud byla vysoká nemocnost, proč nebyla tentokrát epidemie? Proč se netestovalo? Proč se nepřikazovaly roušky? Už firmy dost vydělaly? Nebo se nechce přijít na to, že očkování nefunguje tak, jak se tvrdilo? A co chřipka – nevstala nám náhle ‚z mrtvých‘? Nebo jsou lidé (a hlavně děti) oslabení vším, co poslední dva roky museli? Nebo tu máme x set tisíc lidí víc a nějak se na to zapomnělo? A neměl by ministr zdravotnictví vědět, proč se to děje, a řešit to? Nejen to konstatovat a pokrčit rameny?“ žádala senátorka Hamplová ve svém příspěvku vysvětlení po ministru zdravotnictví.

Vlastimil Válek následně na Twitteru reagoval slovy: „Kdyby si Jana ‚Dezinfo‘ Hamplová zkusila aspoň jednou poslechnout nebo přečíst, co říkám o nedostatku léků a jaké jsou jeho příčiny, nemusela by si vymýšlet hlouposti o nefunkčním očkování. Škoda že radši volí jednodušší cestu a snaží se podbízet lidem lacinými konspiracemi.“ Na žádnou z výše položených otázek člen vlády odpovědný za české zdravotnictví ve své reakci senátorce neodpověděl.

Kdyby si Jana "Dezinfo" Hamplová zkusila aspoň jednou poslechnout nebo přečíst, co říkám o nedostatku léků a jaké jsou jeho příčiny, nemusela by si vymýšlet hlouposti o nefunkčním očkování. Škoda, že radši volí jednodušší cestu a snaží se podbízet lidem lacinými konspiracemi. pic.twitter.com/qqlmNFpilf — Vlastimil Válek (@vlvalek) February 16, 2023

Ministrova reakce členku horní komory Parlamentu rozhodně nenechala chladnou. Senátorka Hamplová zaslala Válkovi dopis, v němž požaduje omluvu. „To, že patřím mezi kritiky této vlády, tedy i Vás, neznamená, že mne člen této vlády může takto urážlivě označovat. Ode mne nikdo nečetl žádné urážlivé označení, a už vůbec nikdy bych jakkoli nezasahovala do jména. Nemusíte se mnou souhlasit. Dokonce se mohu mýlit a vše ve zdravotnictví je v absolutním pořádku… Ale ministr by se nikdy neměl snížit ve své reakci k něčemu tak primitivnímu, jako je osobní urážka, což jste učinil,“ píše ve svém dopise senátorka Hamplová. Vyjadřování ministra Válka podle jejího úsudku neodpovídá tomu, jakou úroveň by měl mít člen vlády České republiky. Na Facebooku pak ještě vyjádřila obavu, zdali nám nevládne „čtvrtá cenová“.

Ministr Válek v reakci na dopis senátorky Hamplové sdělil redakci Seznam Zpráv, že se za svůj výrok omlouvat nebude. „Je snadno dohledatelné, že paní senátorka cíleně a systematicky pracuje s dezinformacemi,“ podotkl vládní politik a své oponentce vytkl např. její kritické postoje ke covidové politice či masové migraci z Ukrajiny.

Jana Zwyrtek Hamplová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, již bezmála tři dekády pracuje v advokacii a věnuje se rovněž rozsáhlé publikační a vzdělávací činnosti ve svém oboru. Je laureátkou prestižní ceny Právník roku, kterou získala v roce 2019 v kategorii správního práva. Jako advokátka proslula úspěšným zastupováním obcí ve sporech proti státu.

Právnička upadla v nemilost u určité části politického spektra a médií v době covidové, kdy veřejně upozorňovala na protiústavnost a nezákonnost některých vládních opatření omezujících práva a svobody občanů. Kritizovala např. lockdowny, povinné očkování a diskriminaci neočkovaných. Řadu z těchto opatření následně pro jejich nezákonnost zrušily soudy.

Jana Zwyrtek Hamplová se pro své veřejné aktivity dokonce dostala na seznam hlavních tuzemských „dezinformátorů“, který loni v září sestavili anonymní autoři a následně jej rozšířili na Twitteru. V tabulce mapující českou „dezinformační scénu“ se kromě Hamplové objevili také např. imunolog prof. Jaroslav Turánek, kardiochirurg a dlouholetý emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Jan Pirk společně s celou řadou oceněných odborníků z různých oborů.

Jana Zwyrtek Hamplová byla zvolena senátorkou za obvod Kroměřížsko ve volbách loni na podzim. Během volební kampaně a následně po svém zvolení do úřadu čelila návalu mnohdy vulgárních urážek od svých politických oponentů, kteří ji označovali takovými výrazy jako „kolaborantská k*nda“. Novinář Petr Honzejk posměšně komolil jméno zákonodárkyně jako „Zyrtec Hamplová“, protože na ni prý má alergii.

Když Hamplová začátkem loňského prosince v Senátu zkolabovala, načež ji musela odvézt sanitka, dočkala se na sociálních sítích posměchu od bývalého premiéra Mirka Topolánka, který její zdravotní problémy ironicky okomentoval slovy: „Paní senátorka dnes zkolaborovala.“

Koleganě senátorka Miroslava Němcová mezitím na Twitteru rozebírala, zda bylo správné, že jí senátoři vládní strany s lékařským diplomem poskytli první pomoc.

Psali jsme: Dohra kolapsu Hamplové. Za Němcovou se styděli už i spolustraníci

Sama své zdravotní potíže částečně přisuzuje nepřátelské atmosféře na půdě horní komory Parlamentu, kterou téměř celou ovládají vládní strany.

