Janek Kroupa zpovídal trestně stíhaného podnikatele. Ten se pustil hlavně do ministra Vojtěcha

Český rozhlas uveřejnil informaci, že dnešní ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch spolupracoval s trestně stíhaným podnikatelem Tomášem Horáčkem, jenž se podle investigativního reportéra Janka Kroupy policii přiznal, že sehrál roli v korupčních kauzách v oblasti zprostředkování nákupu zdravotnické techniky.

Hned v úvodu rozhovoru padl jasný dotaz.

„Korumpoval jste a ovlivňoval jste veřejné zakázky?“ zeptal se investigativní reportér Janek Kroupa podnikatele Horáčka. „Ano, docházelo k ovlivňování některých veřejných zakázek,“ připustil host. Jedním dechem však dodal, že připravit výběrové řízení není vždy snadné.

Může se prý třeba stát, že se nemocnice při nákupu speciálních zařízení radí s odborníky, snaží se ladit specifikaci toho, co potřebuje a ne vždy za tím může být korupce. Může se tak stát, že firma dodá specifikace ke konkrétnímu zařízení a na základě této specifikace je připraveno výběrové řízení.

Kroupa chtěl vědět, zda vlastně nejde o zakázky šité na míru. Horáček vyjádření reportéra opět mírnil „Nemocnice může mít zájem dokoupit techniku, kterou už má na oddělení. Jednak prý chce vyhovět zaměstnancům a jednak má určitou logiku nakupovat stejnou techniku, kterou v nemocnici už mají,“ vysvětloval Horáček s tím, že v některých případech působil jako prostředník mezi některými firmami a nemocnicemi.

V jednom konkrétním případě prý předával konkrétní částky mezi firmou a ředitelkou jisté nemocnice. Horáček nechtěl být konkrétnější. Odvolával se na to, že stále běží policejní vyšetřování.

„Vy jdete na schůzku a máte v tašce miliony korun. Máte strach v tu chvíli?“ zeptal se Kroupa. „Tak určitě to není dobrý pocit, ale v momentě, kdy jste součástí nějakého systému, tak jsem měl v té době pocit, že není zbytí.“ řekl Horáček s tím, že za své počínání se dnes stydí.

Kroupa však nechtěl věřit tomu, že by Horáček byl jen obětí systému, kde jsou na jedné straně nemocnice a na druhé straně jsou dodavatelé.

„A mezi těmito dvěma entitami běhá Tomáš Horáček jak fretka, protože vy jste velmi pracovitej,“ zaznělo od Janka Kroupy. Horáček se bránil slovy, že kdyby prostředníka mezi nemocnicemi a dodavateli nedělal on, dělal by to někdo jiný. Zdůraznil také, že on jako prostředník nerozhodoval o tom, co se bude v nemocnicích kupovat.

Se současným ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem prý absolvoval desítky schůzek. Zná se s ním údajně od roku 2014. „Nejsme rozhodně žádní kamarádi, ale historicky jsme spolu spolupracovali. ... A poté, co začal ředitele nemocnic odvolávat kvůli jejich spolupráci se mnou, tak mě to velmi zklamalo,“ řekl Horáček.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kroupa poté Horáčkovi ukázal několik e-mailů, kde probíhala komunikace mezi Vojtěchem a Horáčkem. „Nevím, jak jste se k nim dostali, ale ano, pamatuji si na ty e-maily,“ podivoval se v rozhlase Horáček.

V těchto e-mailech prý šlo o získávání informací o tom, kolik přístrojů toho či onoho druhu je v daném kraji a zda tento počet stačí. Horáček k tomu poznamenal, že u nemocnic získával informace, které přístroje nemocnice využívají a jak jsou vytížené.

Jeden z dotazů se však týkal i České televize. „Tehdejší pan tajemník (Adam Vojtěch) mě požádal, abych ho na základě paragrafu 106 (o svobodném přístupu k informacím) zaslal. Já jsem o to požádal svou tehdejší advokátku. A ta to tam, myslím, poslala,“ prozradil host.

Veřejnoprávní rozhlas se snažil získat také vyjádření ministra Adama Vojtěcha, ale ten pozvání odmítl. Krátké vyjádření však novinářům poskytl pár dní před tím. Odmítl, že by informace, které získával, použil k zákulisnímu boji. „K zákulisnímu boji, to bych neřekl. Spíš jsem chtěl vědět o tom, pokud mě někdo upozorni na možné nehospodárné nakládání s finančními prostředky,“ prohlásil Vojtěch.

Podle veřejnoprávního rozhlasu pátral např. po výši platu manželky někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). A na tyto informace se ptal údajně zrovna v době, kdy jeho tehdejší ministerský šéf Babiš usiloval o odvolání Němečka z postu šéfa resortu zdravotnictví.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Adam Vojtěch přes Horáčka pátral také po informacích o České televizi. Podle Českého rozhlasu se tázal na plat generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, jak často používá služební auto, kolik pracovníků má tiskové oddělení ČT, kolik berou a tak podobně.

Podle svých vlastních slov si ale nepamatuje, proč sháněl právě tyto informace. „To si už nepamatuji, proč to bylo, asi jsem taky dostal informaci, že něco není v pořádku. Ale přiznám se, že na ty detaily už si nevzpínám, protože jsme řešili oblast zdravotnictví. Ale stále je to v rámci zákona 106 a tuto možnost jsem využil,“ pravil Adam Vojtěch.

Na vlnách veřejnoprávního rozhlasu také zaznělo, proč hledal informace přes prostředníky, proč po nich nepátral osobně. Prý proto, aby příslušné instituce nevěděly, kdo dotaz poslal, aby odpovědi nijak neupravily, což teoreticky mohly udělat, pokud by věděly, že se ptá veřejně známý Adam Vojtěch.

Informace, které získal přes Horáčka, poté prý ve všeobecnosti předával svému tehdejšímu šéfovi Andreji Babišovi. Podle svých vlastních slov je ale získával především sám pro sebe.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není přitom bez zajímavosti, že informace o České televizi sháněl podle rozhlasu Vojtěch v době, kdy se Babiš dostal do sporu právě s veřejnoprávní televizí a s Markem Wollnerem z pořadu Reportéři ČT.

Psali jsme: Hádka přímo před kamerami. Mezi Schillerovou a Maláčovou létaly na tiskovce blesky Německý list po Letné: Babiš by měl opustil všechny politické funkce Resort zdravotnictví podle odborníků pokročil v přípravě nových zákonů Drtinovou zarazil vyléčený hokejista: Volal mi Babiš. A pak se doktoři začali předhánět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp