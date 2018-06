Je rozhodnuto. Ministr Hüner v Babišově druhé vládě nebude

Ve druhé Babišově vládě za ANO nezasedne ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. V pátek ráno to potvrdil serveru iROZHLAS.cz. Kromě toho je rozhodnuto, že členem nového kabinetu nebude ani ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za ANO.

„Dnes ráno mi to pan premiér sdělil,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner.

Kromě Hünera tak nezasedne ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše ani ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Ta to oznámila stejně jako ministr průmyslu v pátek ráno poté, co ji své rozhodnutí premiér Babiš sdělil na schůzce. „Sdělil mi dnes v sedm ráno, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK.

Andrej Babiš jí prý své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. „Prostě mi řekl, že nebudu součástí jeho návrhu do druhé vlády," uvedla. V menšinovém kabinetu hnutí ANO a ČSSD podporovaném komunisty nebudou pokračovat také ministři, kteří uvolní místa pěti sociálním demokratům.

autor: nab