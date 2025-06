„Jen kecám, že musím rezignovat.“ Novotný před nástupem do vězení odpálil bombu

Soud začátkem května poslal Novotného na tři měsíce do vězení na návrh státního zástupce. Ten navrhl soudu přeměnit Novotného podmíněný trest, který dostal v roce 2022, na odnětí svobody nepodmíněně. Starosta Řeporyjí se podle státního zástupce opakovaně dopouštěl přestupků ve zkušební době. Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3266 lidí

Novotný se původně proti květnovému verdiktu odvolal, ale následně odvolání stáhl a do vězení nastoupí. Zároveň oznámil, že rezignuje na post starosty Řeporyjí. Těžkou hlavu si z celé situace ale rozhodně nedělá.

„Pořád se mě ptáte, tak já vám to řeknu, ale nikomu to neříkejte. Tyhle ty prvotrestaný choděj na třetinu nebo možná na polovinu. Já kecám, že musím rezignovat na všechny funkce, to je blbost. Já musím jenom na starostu rezignovat, takže zůstanu zastupitelem, pujčím to na chvíli ségře nebo kámošovi a za dva měsíce jsem zpátky zase starosta, ale nikomu to neříkejte,“ tvrdí ve videu, které zveřejnil na TikToku.

„Kriminál mám pořešenej samozřejmě, já bych si tam jako odpočinul jako svině, ale prostě… mě to nepřijde ani jako trest. Já to pak ještě marketingově prodám v těch volbách, ale říkám, musím se tvářit, že to je prdel jenom,“ dodal Novotný, který očividně vězení nebere jako trest a šanci o nápravu.

Podle komentujících je to od Novotného ukázka, že vysmívat se institucím je v Česku normální. „Jsem rád, že jde o všechno, jsem rád, že jde hlavně o slušnost, a jsem rád, že lidé mají jasnou ukázku, že vysmívat se a podkopávat důvěru v instituce je úplně normální,“ stojí v jedné z reakcí.

Že je celá situace pro Novotného vlastně jen sranda, ukázal už v jiném příspěvku, ve kterém sdílel karikaturu, kde za mřížemi sdílí celu s odsouzenými politikem Dominikem Ferim a s bývalým šéfem českého fotbalu Miroslavem Peltou.

