Smutný (KSČM): Česko vymírá, je čas přestat jen přihlížet

Porodnost padá, dětí se rodí nejméně za posledních několik desetiletí a trend směřuje k novému historickému minimu. Někdo má potřebu hovořit o „přirozeném vývoji společnosti“, já to ale vidím jinak. Toto je důsledek dlouhodobého zanedbávání podpory rodin, matek a obecně obyčejných lidí. A výsledek? Česko se pomalu, ale jistě vylidňuje.

Jako zastupitel za koalici STAČILO v Jihomoravském kraji denně vidím, jak těžké je pro mladé rodiny najít cenově dostupné bydlení, důstojné pracovní podmínky a kvalitní veřejné služby. Lidé neodkládají rodičovství proto, že by děti nechtěli. Odkládají je, protože systém jim nedává jistotu. Protože vědí, že pokud nebudou mít silné zázemí, každé dítě je ekonomickým rizikem.

Co s tím?

Nestačí se na to jen dívat z dálky a opakovat, že „trh to vyřeší“. Nevyřeší. Stát musí konečně převzít odpovědnost a začít budovat skutečnou pronárodní a prorodinnou politiku, která se nebude opírat o slogany, ale o konkrétní činy. Co tím myslím?

Ing. Bohumil Smutný KSČM

Zastupitel Jihomoravského kraje za STAČILO

Dostupné bydlení – Obecní a družstevní byty se musí opět stát pilířem bytové politiky. Mladé rodiny nepotřebují hypotéky na 30 let, ale jistotu, že budou mít kde bydlet i bez zadlužení na celý život.

– Obecní a družstevní byty se musí opět stát pilířem bytové politiky. Mladé rodiny nepotřebují hypotéky na 30 let, ale jistotu, že budou mít kde bydlet i bez zadlužení na celý život. Dostupné a kvalitní školky – Každá matka, která se chce vrátit do práce, musí mít možnost dát své dítě do zařízení, které je blízko, dostupné a profesionální.

– Každá matka, která se chce vrátit do práce, musí mít možnost dát své dítě do zařízení, které je blízko, dostupné a profesionální. Flexibilní pracovní podmínky – Zaměstnavatelé musí být motivováni (nikoli jen dotacemi, ale i legislativně), aby nabízeli zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova.

– Zaměstnavatelé musí být motivováni (nikoli jen dotacemi, ale i legislativně), aby nabízeli zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Znovunastartování českého průmyslu a soběstačnosti – Bez důstojných pracovních míst v regionech se lidé budou dál stěhovat za prací do velkých měst nebo do zahraničí. A tam se často rozhodnou děti nemít vůbec.

Nejsme sami

Nejde jen o problém Česka. Demografické zhroucení postihuje většinu Evropy. Ale některé státy, jako Maďarsko nebo Polsko, už pochopily, že bez masivní podpory rodin to nepůjde. My naopak dál škrtáme, utahujeme opasky a čekáme, že se to „nějak spraví“.

Ale ono se to nespraví. Tady nestačí jen přizpůsobit rozpočet, musíme přizpůsobit celou společenskou vizi. Buď vytvoříme systém, ve kterém bude radost přivést dítě na svět, nebo budeme dál sledovat, jak se naše vesnice vyprazdňují, školy zavírají a tradice mizí.

STAČILO slovům. Pojďme konat

Jako kandidát hnutí STAČILO do Poslanecké sněmovny říkám jasně: Bez silného, funkčního státu nemáme budoucnost. A bez dětí už vůbec ne. Je čas skončit s neoliberálními experimenty a začít stavět stát, který bude patřit lidem, ne developerům, korporacím a zahraničním bankám.

Budoucnost není něco, co se stane samo. Budoucnost je to, co společně vytvoříme.

