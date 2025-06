Decroix (ODS): Plně uvědomuji tíži a vážnost situace

Já vám děkuji, pane předsedající.

Tak já zde budu dnes vystupovat v situaci jak poslankyně, tak ale současně v situaci, když jsem dnes designovaná budoucí ministryně spravedlnosti, a vzhledem k tomu, že celá tato kauza se samozřejmě velmi úzce, a dokonce, jak se nyní ukazuje, výhradně týká Ministerstva spravedlnosti a ministerstvo již dnes má na stole úkoly, které má splnit, tak ačkoliv k tomu nemám dnes ten exekutivní mandát, tak považuji pro veřejnost i pro své drahé kolegy za důležité, abych se zde vyjádřila k některým krokům, které stojí nyní před ministerstvem.

Předně považuji za důležité opravdu jak pro veřejnost, tak opětovně pro své kolegy zdůraznit, že si plně uvědomuji tíži a vážnost té situace, v jaké se nyní já ujímám postu ministryně spravedlnosti.

Stejně tak si uvědomuji, že pro veřejnost je celý tento případ, a nejenom pro veřejnost, této debaty, a z některých vystoupení se ukazuje, že i pro některé zde přítomné poslance, tento případ složitý, je komplikovaný, ne všichni tomu rozumí, dovolím si říci, že dokonce dnes většina lidí reaguje spíše emočně než na základě faktů. Máme zde více nezodpovězených otázek než těch faktů, které leží na stole, a situaci také velmi nepomáhá, že v tomto okamžiku máme i různé právní pohledy na průběh celé kauzy.

Co tomu nicméně pomáhá úplně nejméně, je šíření různých spekulací a využívání této kauzy k politickému boji. Vzhledem k tomu, v jakém období se nacházíme, chápu, že jsme všichni v nějakém předvolebním boji, ale ať se nacházíme na té či které straně politického spektra, tak všichni bychom se měli shodnout, a mám zde své ctihodné kolegyně, ať už z ústavněprávního výboru, či jiné právníky, že co by pro nás mělo být alfou a omegou, tak je princip nezávislosti justice. A pokud zde budeme šířit ničím nepodložené spekulace a doplňovat do celého případu své různé subjektivní pohledy, tak velmi často to může vést pouze k tomu, že právě tento princip narušujeme a neumožňujeme následně úřadům, aby prováděly vyšetřování objasňování tak, jak mají, ale především v očích veřejnosti nabouráváme jeden ze základních pilířů demokracie.

Já samozřejmě rozumím, že veřejnost je nyní dostupnými informacemi znepokojena nebo rozčarována, a chci opravdu s třemi vykřičníky a dvakrát podtrženo říci již zde a nyní, že veřejnost má právo znát odpovědi. V tomto ohledu se plně ztotožňuji se slovy pana prezidenta Pavla, že tato kauza může znevěrohodnit instituce státu v očích občanů, ale také právě tu již zmiňovanou důvěru ve spravedlnost obecně. A je naším úkolem, já jsem tedy přesvědčena samozřejmě, že nejdříve úkolem ministra spravedlnosti, vlády obecně, ale jsem přesvědčená, že je to úkolem celé politické reprezentace udělat vše pro to, aby debata o této záležitosti byla vedena transparentně, ale také odborně a věcně.

V tomto okamžiku na základě těch údajů, které máme, tak celá tato mimořádná schůze má především politický rozměr, ale velmi obtížně může mít faktický rozměr, minimálně co se týče těch věcí týkajících se Ministerstva spravedlnosti.

Zde náleží velké díky panu ministru financí, že některé záležitosti týkající se spekulací evidentně ničím nepodložených, jakým způsobem by do toho měly být zapojeny jiné instituce, byly vyvráceny na základě citací konkrétních zákonů. Já věřím, že i další diskuse umožní vyvrátit některé spekulace, které jsou mnohem více řádu politického než právního či faktického.

Vzhledem k tomu, že jsem si vědoma té vážnosti situace, tak ačkoliv jsem dnes v situaci, kdy jsem nebyla jmenována, tak jsem již dnes ráno považovala za nutné ujistit veřejnost právě o tom, že celá komunikace o této kauze bude vedena otevřeně, transparentně a pokud možno apoliticky. Ne z důvodu mé osoby, ne z důvodu nějaké politické strany, ne z důvodu, z jaké strany pochází můj dnes budoucí předchůdce, ale právě z důvodu toho principu, že potřebujeme zachovat důvěru ve spravedlnost.

Je to opravdu něco, co nepodceňujme. Podívejme se, vezmu si zase znovu do úst Slovensko. Víme, že již před několika desítkami let tam postupně veřejnost ztratila důvěru ve spravedlnost. Jakým způsobem následně to může vnést toxicitu do celé té společnosti? Prosím, nedopusťme toto, vezměme si to jako celkový úkol nás všech.

I z tohoto důvodu již v tomto okamžiku avizuji, že se zdržím komentování některých spekulací, které zde zaznívají. To znamená, nečekejte ode mne plamenný projev, kde budu vyvracet zde tvrzené spekulace a různé osobní názory některých politiků.

V tomto okamžiku totiž právně nevíme, zda došlo k nějakému trestnému činu, případně kdo je z něj podezřelý, v jaké rovině a v jaké míře. Jakékoliv soudy na tyto právní otázky ze strany budoucí ministryně spravedlnosti by byly krajně nevhodné. V tomto okamžiku totiž víme příliš málo na to, aby se mohl kdokoliv dopouštět jakýchkoliv objektivních komentářů, a dovolím si říct, že veškerá hodnocení jsou nyní spíše na úrovni pomluv, u kterých nelze vyloučit, že možná skončí zase nějakým pravomocným rozsudkem, z nichž některé již tady byly citovány.

V tomto okamžiku je zřejmé, že nikdo nemá více informací a většina z nich si je tam jenom sami dovozují. Proto velmi prosím, nechme prostor na nezávislé vyšetřování a pojďme tuto politickou debatu, která je na místě, ale pojďme ji vést na základě faktů, až ta fakta budou k dispozici. Celá ta kauza má tři roviny. Rovinu politickou, zde je zřejmé, že odpovědnost související s politickou odpovědností již vyvozena byla. Pan Pavel Blažek přijal tuto politickou odpovědnost velmi rychle a náleží mu za to opravdu uznání.

Zaznělo zde již, že ne vždycky, a ne ve všech stranách je toto pravidlem, mít tuto politickou odpovědnost jako vlastní osobní krédo.

Je taktéž již veřejně známé, že z Ministerstva spravedlnosti odchází náměstek ministra Radomír Daňhel, který taktéž dovodil odpovědnost v rámci této kauzy. Považuji za důležité ve vztahu k celému Ministerstvu spravedlnosti avizovat, že v tomto okamžiku nevidím důvod pro další personální kroky, a naopak počítám s úzkou spoluprací dalších koaličních náměstků dnes přítomných na Ministerstvu zahraničí. Samozřejmě, pokud následné vyšetřování ukáže odpovědnost kohokoliv dalšího, bude platit princip padni komu padni, a ta odpovědnost musí být dovozena na všech úrovních. Nicméně toto je příliš předčasné.

Nyní z veškerých dostupných informací i ze včerejšího vyjádření ministra Blažka i z vyjádření dnes podloženého zákony souvisejícími s finančními transakcemi vyplývá, že celá transakce byla plně v kompetenci Ministerstva spravedlnosti, akt nebyl konzultován ve vládě a veškeré spekulace související se zapojením jiných institucí byly vyvráceny.

Pak je zde rovina právní, to je ta rovina, která se bude nejvíce týkat ministra spravedlnosti, a je to především rovina, která je velmi důležitá právě pro obnovení důvěry ve fungování rezortu spravedlnosti. Co se týče té roviny, která s tím úzce souvisí, roviny trestněprávní, tak tam za Ministerstvo spravedlnosti, a opravdu to opakuji, neb se to šíří v prostoru velmi rychle a velmi nebezpečně, ministr spravedlnosti nic nevyšetřuje. Ministr spravedlnosti o to více tento ministr, který bude nastupovat, jeho jediným úkolem je vytvořit takové podmínky, aby mohlo proběhnout nezávislé, důkladné a důvěryhodné vyšetření všech okolností. Ministr bez ohledu na svoji politickou příslušnost nezasahuje do vyšetřování a nemá k tomu žádnou kompetenci. Klíčové v celé této kauze je obnovení důvěryhodnosti, důvěryhodnosti v rezort jako takový, rezort spravedlnosti, obnovení důvěryhodnosti justice, která je opravdu základem fungujícího státu, případně, a to se dostávám ke konkrétním krokům, které právě k tomuto cíli mají směřovat, je zahájení nezávislého auditu.

Nám ještě včera v některých mediálních vystoupeních kolegů, kteří různě v různých vysíláních sdělovali své subjektivní pocity na to, co se stalo či mělo stát, bylo vyčítáno, ostatně dnes to zopakoval pan poslanec Babiš, že vláda chce něco zametat pod koberec a ministerstvo chce něco zametat pod koberec. O to více mě překvapila reakce na mnou avizovaný krok, že bude zadán audit u nezávislé externí firmy, a reakce ze strany opozice byla, že je to zbytečný krok, že nic nevyšetří. Pokud bychom takovou tu vnitřní prověrku dělali na Ministerstvu spravedlnosti, já přesně vím, co by se ozývalo ze strany opozice. Zaznívalo by - co může ministerstvo prověřovat, pokud tam sedí ministr, ze stejné strany? Co může ministerstvo prověřovat, pokud tam sedí ti lidé? Já si dokonce dovolím říct, že v každé soukromé firmě, pokud necháváte něco prověřovat, tak je správné to zadat někomu třetímu, to znamená zahájení externího auditu nezávislou firmou, a zde rovnou avizuji, že i to zadání může být veřejné. Pojďme se s veřejností bavit o tom, co chceme přesně vědět, jaké otázky zůstávají nezodpovězené. Tak zahájení takovéhoto auditu je dle mého názoru naopak výrazem politické odpovědnosti a opravdu důvěry v to, že ať budou výsledky toho auditu jakékoliv, tak jsme připraveni opětovněji učinit veřejně a diskutovat o něm. Tak se dělá politika, která je transparentní, a tak se má reagovat na chyby, které se jistě někde staly, ale o kterých nechceme spekulovat a nechceme tady jenom hystericky křičet, kdo, co, a na někoho ukazovat prstem. Za účelem toho, aby nebylo zpochybňováno, jak ten audit bude zadáván, jakým způsobem bude zpracováván, jaké informace mu budou předávány, považuji za důležité, aby na ministerstvu současně vznikla, nevím, jestli můžeme hovořit o slovu funkce, ale v každém případě, aby tam byl člověk, který bude nestranně koordinovat komunikaci, ať už s těmito auditory, nebo s některými orgány, které nyní vyšetřují. Tím se nikterak nevzdávám své politické odpovědnosti, ale chci, aby jak veřejnost, tak média, tak případně i opozice měly osobu, kterou v lepším případě bude i opozice respektovat, a budou ji považovat za dostatečně nestrannou proto, aby mohli důvěřovat celému systému.

Opětovně opakuji, že Ministerstvo spravedlnosti a celé toto řízení nemá být politizováno. Já jsem si vědoma toho, že se tomu nevyhneme, ale jakékoliv řízení nemá být politizováno, neb je to ve finále akorát bumerang, který se vrací celé společnosti a všem politickým stranám. Důsledkem, znakem této politické odpovědnosti může být také to, že jsme připraveni, samozřejmě nyní jsme v začátcích a mohu o tom hovořit pouze jako o mém záměru, ale jsme připraveni, aby takovýto audit byl zveřejněn, byl publikován, byl transparentní před volbami, abychom o něm mohli diskutovat v rámci politické sféry, aby jej měla dostupný veřejnost, aby se s ním mohli seznámit. Pokud se tak podaří učinit do konce srpna, považovala bych to za, nebo já sama osobně si to beru jako osobní úkol a budu vás průběžně, jak veřejnost, tak celou politickou sféru, informovat o jednotlivých krocích, které jsou v tomto, v tomto činěny. Já mám samozřejmě již nějakou konkrétnější představu o otázkách, které mají být položeny auditorovi, nicméně nyní považuji za předčasné již vzhledem k tomu, že nejsem ve funkci, abych toto diskutovala, nicméně současně avizuji, že jsem otevřena o tomto diskutovat tak, aby pokud kdokoliv má nějaké otázky, které mají být zodpovězeny, prosím v rámci forenzního auditu, tak aby byly zahrnuty do toho, do tohoto auditu.

Co se týče samotného fungování ministerstva, tak je důležité podotknout, že ministerstvo jako takové je funkční. Tady s kolegyněmi jsme se ještě v pátek podíleli na důležité novele trestního zákoníku, proběhla nám novela občanského zákoníku, zákon o soudech a soudcích a v mnoha ohledech je potřeba především zajistit kontinuitu tohoto ministerstva, ať už co se týče jmenování na různé funkce, nebo co se týče právě obnovování té důvěryhodnosti a celá vize, kterou já nyní vidím pro ministerstvo, jakkoliv to může být na krátkou dobu, tak je to doba, která je stěžejní, protože ministerstvo bude nasvíceno, bude se o něm diskutovat, a za mě má být, za mě se má jednat nyní o ministerstvo, které komunikuje otevřeně, důvěryhodně. Je založeno na integritě odpovědnosti a transparentnosti.

Asi poslední věta, kterou považuji opravdu za důležitou - je opravdu (třeba) podtrhnout, že rolí ministryně spravedlnosti není v žádném ohledu ani hodnotit, ani řídit žádné kauzy, které souvisí s jakýmkoliv vyšetřováním, ať již trestním, nebo řízením jiných institucí. Jde opravdu jenom o to, vytvořit podmínky, aby takové řízení mohlo probíhat nezávisle, protože nezávislé vyšetřování je Alfa omegou fungování nás všech v tomto státě, a já bych velmi prosila, abychom byli schopni tuto diskusi vést otevřeně, klidně krutě, jak už někdy politická debata bývá, ale na základě faktů, a ne politických spekulací. Tato fakta by měla do diskuse vnést taktéž skupina expertních odborníků, které bych ráda povolala na ministerstvo. Tato otázka totiž vyvolává, nebo celá ta kauza vyvolává také otázky, které možná jako právníci neumíme v mnoha ohledech řešit. Otázky jsou věcí s kybernetickou bezpečností, možná s finanční kriminalitou, ale také otázkou obecně, jak nakládat s kryptoměnami v mnoha právních aspektech.

Možná nakonec tato kauza posune celou republiku v tom pozitivním smyslu dále a posune, posílí kryptoměnový trh a i to může být role ministerstva v následujících měsících. Já vám děkuji. Já pevně věřím, že tyto kroky ministerstvo a celý systém ve finále posílí a někdy na konci srpna budeme schopni se zde pobavit o tom, jaká jsou faktická data, která souvisí s celou touto kauzou.

Děkuju.