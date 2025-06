„Nejsilnější Fialův signál.“ Už se mluví o demisi vlády

Sněmovna se dnes zabývá na mimořádné schůzi bitcoinovou kauzou. Ministr spravedlnosti v demisi Pavel Blažek původně oznámil, že do jednacího sálu nedorazí. Piráti proto prosadili návrh, který Blažka k účasti na schůzi vyzývá. Blažek nakonec dorazil, ale předem uvedl, že ve věci nebude nijak diskutovat.

To se nelíbí ani vládním Starostům. Někteří poslanci STAN uvedli, že Blažek nadále zůstává poslancem, a proto by se měl k věci vyjadřovat, když se jeho prohřešků týká tato mimořádná schůze.

Podle Pirátů nejde o selhání jednotlivce, ale jde o „vrcholek ledovce“, a to i z předchozího volebního období.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš už před zahájením dnešní mimořádné schůze sněmovny ke kauze sporného daru bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti uvedl, že vláda Petra Fialy (ODS) musí podat demisi.

K demisi vyzvali i ministra financí Zbyňka Stanjuru. Na schůzi požadují demisi celého kabinetu poslanci opozičního SPD. Předseda poslanců SPD Radim Fiala ve svém projevu nešetřil kritikou a s pomocí citací řady médií skládal celkový obrázek bitcoinové kauzy.

„O skandální kauze dlouhodobých jednání zástupců státu a vlády s odsouzeným obchodníkem s drogami a jeho právníky, která vyvrcholila miliardovými kšefty s bitcoiny za přímé účasti ministrů, už bylo řečeno a napsáno mnohé. A možná ještě důležitější je to, co dosud řečeno a napsáno nebylo, a já se tím pokusím zabývat, abychom do toho vnesli ještě další myšlenky, další věci, protože skutečná pravda, syrový a přesný popis toho, co se přesně stalo, kdo za co na straně státu zodpovídá, na to pořád ještě čekáme. A hlavně na to čekají občané, občané České republiky, jejichž jménem zástupci Fialovy vlády často hovoří, a proti jejich zájmu tak často jednají. Zrovna jako teď v kauze Bitcoinů,“ uvedl na úvod Fiala.

Demise vlády

Podle Fialy tento skandál, který nemá v moderních dějinách naší země obdoby, nesmí skončit pouhou demisí ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „I proto, že už teď s jistotou víme, že o kšeftech Ministerstva spravedlnosti s drogovým dealerem a provozovatelem ilegálního internetového tržiště dobře věděli minimálně dva další členové vlády za ODS, ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala. Ten podle jeho slov celou záležitost pokládal za nějakou zábavnou brněnskou historku ministra Blažka a vůbec se jí nezabýval. Už jen to by byl důvod k demisi předsedy vlády,“ má jasno předseda poslanců SPD.

Demise je podle něj nutná i proto, aby na ministerstvech zasedli lidé neangažovaní v této kauze nebo nespojení s ODS. „Je bezpodmínečně nutné, aby byl postup všech ministrů i zainteresovaných státních úředníků a představitelů justice prověřen orgány činnými v trestním řízení. Z toho důvodu nesmí stát v čele ministerstva spravedlnosti a vnitra lidé jakkoliv spojeni s vládními stranami, natož aby byli členy jejich vedení, což se samozřejmě děje,“ tvrdí Fiala.

„To je podmínka nutná, nikoliv však postačující proto, aby nevznikl ani stín pochybnosti, že je toto šetření vedeno politicky nezávisle a nestranně a padni komu padni. V čele těchto resortů musejí do voleb stát všeobecně a napříč politickým spektrem respektované osobnosti, nejlépe s právnickým vzděláním, s praxí, nezatížené skandály a aférami,“ navrhuje Fiala.

Bitcoiny z trestné činnosti

Fiala nechápe, jak můžou členové vlády tvrdit, že darované bitcoiny nemusely nutně být z trestné činnosti, ačkoliv jde v případu o miliardy korun a dárcem je drogový dealer. „Někteří představitelé vlády ještě mají tu bohorovnost nebo drzost říkat občanům, že přece není jisté, jestli tyto miliardy pocházely z trestné činnosti a že nejde o praní špinavých peněz. Jistě, kdo chce, může věřit tomu, že dealer drog a prodejce zbraní na darknetu, což je synonymem pro kyberzločin nejhlubšího zrna, našetřil miliardy korun tím, že chodil v Břeclavi, kde bydlí, občas na brigády do skladu, a protože má dobré srdce, rozhodl se o tyto miliardy podělit prostřednictvím Pavla Blažka se státním rozpočtem,“ uvedl ironicky Fiala.

Tento vládní přístup podle něj jasně potvrzuje, že vláda považuje občany za hlupáky. Fiala nechápe ani svolávání Bezpečnostní rady státu a řeči o tom, že stát mohl být zneužit. „Já dodávám, že to není podezření, ale spíše bohužel jistota. Někdo náš stát opravdu zneužil a je docela pravděpodobné, že to byli i ministři této vlády a sám premiér, což se musí prošetřit, a zcela jistě by to byl i relevantní důvod pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny,“ má jasno Fiala.

Původní slavnostní vyjádření, že stát legálně získal miliardu na věznice, je nyní ve světle kauzy podle Fialy k smíchu i k pláči. „Blažek má svoji miliardu, usmívá se do kamer, že teď má peníze na věznice a Vězeňskou službu. Jenže tady je velký problém. Nejen etický, nejen reputační, ale také právní. Argument typu – když není opačný rozsudek, je to legální – je doslova právní nihilismus. Navíc dar ve výši jedné miliardy korun zároveň legalizuje i dalších minimálně 11,5 miliardy korun v kouzelné peněžence pana Jiřikovského. Doplňuji, že dle veřejných zdrojů forenzní analýzy blockchainu už ukazují přímou stopu i na Nucleus Market, což je další darknetový ráj, tentokrát pro mezinárodní obchod s fentanylem. Čím dál lepší,“ analyzuje Fiala zjištění posledních dní.

Ing. Radim Fiala SPD



Už dříve přitom soudy jasně daly najevo, že Jiřikovského tvrzení při výsleších, že si bitcoiny koupil nebo že je nelegálně vytěžil na počítačích na univerzitě v Brně, kde přednášel jeho dědeček, jsou lži. „Zcela jednoznačně soudy psaly, že na nákup bitcoinů nikdy neměl legální příjmy a na jejich těžbu by musel mít 50 počítačů zapnutých nepřetržitě celý rok. Soudy také opakovaly, že Jiřikovský není schopen prokázat ani to, kde vzal jen zlomek stovky bitcoinů, které tehdy policie obstavila. V rozsudku Krajského soudu v Brně, který včetně spisové značky ministr Blažek označil jako ten, který četl a seznal z něj, že bitcoiny nemohou být nelegální, jsou pasáže, ve kterých soud jasně říká opak,“ zdůrazňuje Fiala.

Ve sledovaném období Jiřikovský podle soudu zprostředkoval nejméně 17 696 obchodů s návykovými látkami, přičemž platby v internetovém obchodě probíhaly prostřednictvím digitální měny bitcoin. „Uznávám, že necelých 18 000 obchodů s drogami se někomu může zdát málo. Ale asi není sporu o tom, že jde o trestný čin. Možná bychom se mohli zeptat pana premiéra vlády, jestli si myslí, že 18 000 obchodů s drogami je dostatečné na to, abychom všichni věděli, že jde o trestné činy. A s tímto člověkem uzavírala tato vláda kšefty,“ nechápe Fiala, jak mohl být Blažek a spol. tak naivní.

„Je to zlý sen“

„Jak už jsem řekl dříve, vláda otevřela podsvětí brány do salonů. Není mi z toho vůbec do smíchu, ani se neraduji, že můžu kritizovat tady vládu a její členy, z toho opravdu nemám žádnou radost. Velmi rád bych si to odpustil, pokud by se výměnou tento případ vůbec nestal a já bych se probudil ze zlého snu,“ uvedl předseda poslanců SPD.

Fiala netvrdí, že byl spáchán trestný čin a ve finále prý bude rád, když se prokáže, že zákon byl dodržen a nikdo z členů vlády se trestné činnosti nedopustil ani ji nekryl. „Dívám se na to z nadhledu, protože nechci, aby utrpěla Česká republika, aby utrpěla sněmovna, parlament, aby si všichni mysleli, že Česká republika je banda, která tady legalizuje trestnou činnost. Že šlo jen o nebetyčnou naivitu a hloupost, kterou si ovšem člen vlády a premiér nesmějí dovolit,“ dodal Fiala, že vláda by za tento chybný úsudek měla podat demisi.