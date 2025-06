Fiala přešel do útoku. Výzva Babišovi a slova o mafii

Bitcoinová kauza stále rozděluje Česko. Zatímco koalice ji má po rezignaci Pavla Blažka (ODS) na post ministra spravedlnosti za skončenou, opozice žádá konec Fialovy vlády. Blažek původně oznámil, že se čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny k tomuto tématu nezúčastní, protože se prý již nehodlá k záležitosti veřejně vyjadřovat. Po výzvě poslanců však přece jen dorazil. Omluvil se, že poškodil pověst politiky, odmítl však, že by šlo o korupční kauzu. „Nenapadlo mě, že přijetí daru způsobí politickou a společenskou krizi. Za to se omlouvám,“ řekl Blažek. „Snaha zatahovat do toho další členy vlády je politicky jistě zajímavá, ale je mimo realitu,“ dodal politik. Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3639 lidí

Na závěr konstatoval, že jde zřejmě o jeho poslední projev ve Sněmovně, jelikož na podzim již nehodlá obhajovat poslanecký mandát. Následně ze sálu odešel. Pirátští poslanci ale trvali na jeho návratu do jednací síně. „Na naše otázky neodpověděl, proto vyzývám pana ministra, ať se vrátí,“ řekla místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová. K její výzvě se přidal i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Blažek se pak vrátil do sálu, ale za chvíli opět odešel. „Ono se vám to může zdát směšné, ale ta situace je vážná,“ konstatovala Richterová.

Fiala se ptá Babiše, zda odstoupí, ten ho viní z mafiánských praktik

Premiér Petr Fiala se pokusil odvést pozornost od kauzy své vlády k opozici. Na síti X napsal: „Chtěl bych se zeptat pana poslance Babiše: pokud jej soud pravomocně shledá vinným v kauze dotačního podvodu, tedy v kauze, kde stát nic nezískal, ale naopak o peníze přišel, zachová se stejně? Odejde z politiky? Vzdá se svých funkcí a nebude kandidovat ve volbách? Dokáže reagovat alespoň na rozhodnutí soudu, když už neprokázal tu samou odvahu a konzistenci jako Pavel Blažek, který odstoupil při prvním stínu pochybností? Ptám se i proto, že bychom měli všem měřit stejně. Není možné kázat morálku a zároveň podle ní nežít. Odpověď na tuto otázku je zásadní. Odpovídá totiž na to, s jakým druhem politiky můžeme v této zemi dále počítat. Platí tady staré rčení: není možné kázat vodu, a přitom plnými doušky pít víno.“

Šéf ANO Babiš však kauzu vidí jinak. „Proprat špinavé peníze z podsvětí prostřednictvím státu představuje zcela novou úroveň mafiánských praktik – je to daleko za hranicí toho, co jsme doposud od zkorumpované ODS zažili. Demise ministra spravedlnosti nestačí. Je to na pád celé vlády,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

A poslanec Karel Havlíček (ANO) se vyjádřil: „Překročili všechny meze, zostudili Česko v zahraničí, otevřeli dveře zločincům z mezinárodního podsvětí a prohloubili nedůvěru lidí ve stát a instituce. Trochu jsem se ve Sněmovně dnes rozjel, ale muselo to ze mě…“

A co Stanjura?

Pirátská poslankyně Richterová poukázala také na možné pochybení ministra financí Zbyňka Stanjury. „Kvůli korupci a zákulisním šmelinám mizí z veřejných rozpočtů neuvěřitelné částky. Peníze, díky kterým bychom mohli zajistit snížení daní až pro 90 % rodin, zlepšit české školství nebo zdravotnictví a celkově posunout Česko dopředu. Uznání chyby a vyvození odpovědnosti je znak vyspělé politické kultury. Jenže např. Zbyněk Stanjura jako ministr financí si myje ruce, přestože je v kauze s bitcoiny evidentně namočený. O podezřelé transakci moc dobře věděl a neudělal vůbec nic. Přitom je právě boj proti praní špinavých peněz jeho úkolem a zodpovědností,“ uvedla na síti X.

Kvůli korupci a zákulisním šmelinám mizí z veřejných rozpočtů neuvěřitelné částky. Peníze, díky kterým bychom mohli zajistit snížení daní až pro 90 % rodin, zlepšit české školství, nebo zdravotnictví a celkově posunout Česko dopředu.



A dále pokračovala: „Odhadované ztráty pro Česko se pohybují v miliardách. Sami si pro představu vyzkoušejte na několika kauzách v naší korupční kalkulačce, o kolik peněz by stát za jednotlivé kauzy mohl přijít.“

S dosavadním vývojem událostí kolem bitcoinové kauzy není spokojený ani spolek Milion chvilek pro demokracii. „Pavel Blažek musí rezignovat na poslanecký mandát! V kontextu bitcoinové kauzy pro nás není přípustné, aby nadále zůstával zákonodárcem. Ministr v demisi Blažek dnes odmítl, že by se chystal mandátu vzdát. Pro obnovení důvěry veřejnosti ale musí vyvodit plnou politickou odpovědnost. Není možné, aby i nadále zastával důležitou politickou funkci a byl chráněn poslaneckou imunitou. Kauza musí být náležitě prošetřena. Blažek hazarduje s důvěryhodností celé vlády. Občanská společnost si zaslouží, aby odstoupil, a koalice tak mohla získat zpět důvěru svých voličů před nadcházejícími volbami,“ zveřejnil na síti X.

Pavel Blažek musí rezignovat na poslanecký mandát!



Tzv. bitcoinovou kauzu odstartoval dar odsouzeného překupníka drog Tomáše Jiřikovského, který od něj v březnu převzalo Ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem. Vyučený zámečník Jiřikovský byl v roce 2021 propuštěn z vězení, kde si odpykal část z devítiletého trestu za zpronevěru a obchodování s drogami. Předtím provozoval web Sheep Marketplace, darknetové tržiště s drogami, kde se prodával mj. heroin, metadon, subutex, oxykodon nebo fentanyl. Jiřikovský vydělával na provizích z každé transakce. V prosinci 2013 zde pravděpodobně ukradl kupujícím a prodávajícím necelých 841 bitcoinů, což tehdy bylo přes 16 milionů korun. V roce 2017 soud poslal Jiřikovského za zpronevěru, obchod s narkotiky a nedovolené držení zbraní na devět let do vězení. Po odpykání poloviny trestu byl za dobré chování propuštěn. Od roku 2021 probíhaly soudy o zadrženou elektroniku. V březnu 2025 se Jiřikovský přes svého advokáta Kárima Titze obrátil na Ministerstvo spravedlnosti a nabídl, že po společném otevření digitálního úložiště 30 procent bitcoinů věnuje ministerstvu, které tak získalo darem 468 bitcoinů, což je asi jedna miliarda korun. Blažek transakci označoval jako „ultralegální“ nebo „ultračistou“. Peníze však úřadu přišly z jednoho z největších nelegálních tržišť na světě pod názvem Nucleus, na kterém se obchodovalo se zbraněmi a drogami. Policie neřešila, zda by mohl být Jiřikovský spojen i s tímto tržištěm. Získané bitcoiny ministerstvo prodalo v aukci. Jiřikovský se v současné době ukrývá v cizině. Bitcoinová kauza Česko „proslavila“ po celé planetě.

