Je tam chyba! Vybalil Babišův muž na Železného v ČT. Řekl, co dál. A teď si může přečíst, že je...

Moderátor Jakub Železný se na úvod ministra průmyslu dotázal, v jaké atmosféře probíhalo jednání vlády o tématu. Dle Havlíčka ve věcné atmosféře, s vědomím, že audit je předběžný a jednotlivé resorty k tomu budou dělat oponenturu. Oponentura za jeho resort bude prý rozsáhlá, protože v auditu se údajně nachází několik klíčových pochybení. Dodal, že dokument byl důvěrný, ale z jemu neznámého důvodu unikl. Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 4% Nepřeji 96% hlasovalo: 1632 lidí

Moderátor konstatoval, že odpověď na audit budou zpracovávat úředníci, kterým ale velí ministři, a následně se zeptal, jak bude zajištěno, že odpovědi budou čisté a transparentní i u ministerstev, které má v područí ANO. Havlíček vysvětlil, že z povahy služebního zákona je pro ministra i někoho jiného nemožné do tohoto procesu zasahovat. „Je to v rukou řídícího orgánu, ten řídící orgán je zcela pod kontrolou monitorovacího výboru, kde jsou zástupci Evropské komise, to znamená, že v každém případě to musí dělat profesionální úředníci, na tom není zase nic mimořádného,“ popsal situaci ministr.

Jurečka zdůraznil, že KDU-ČSL ze zprávy, na rozdíl od jiných stran, žádné závěry nedělala. Není spokojen s řešením, které sdělil ministr vnitra Hamáček, že oponenturu nebudou psát ministři, ale úředníci. Prý se tak děje normálně, ministr pak jen přečte a zkontroluje závěrečné znění. Železný se ho pak zeptal, co říká na Havlíčkův argument, že úředníci píšící oponenturu nejsou na ministrovi procesně závislí. „Tak ten zákon o státní službě byl vykastrován, to víme. Ale já bych třeba viděl jeden důležitý krok, mně přijde zvláštní, že to třeba někdo ze sociální demokracie nenavrhl, aby třeba supervizi nad tou odpovědí do Bruselu měl Nejvyšší kontrolní úřad. To by mi přišlo jako určitá garance toho, že prostě úřad, který je na to specializován, bude umět posoudit, jakou odpověď do Bruselu odesíláme,“ navrhl Jurečka. Fotogalerie: - Seminář o čerpání dotací

Na to ale Havlíček odpověděl: „Ta Evropská unie, ten audit to ani nevyžaduje po nikom. On to vyžaduje právě po tom nezávislém elementu, což je ten řídící výbor v rámci konkrétního resortu. To prostě procesně jinak nejde nastavit.“ A tvrdil, že proces proběhne úplně stejně, jako by proběhl u jakékoliv jiné firmy. Železný vyjádřil pochyby o tom, kolik přichází takovýchto auditů u jiných firem, ale Havlíček měl odpověď i zde. Například za MPO je prý pozastaveno 19 miliard korun a 2,5 miliardy nebudou na dotacích proplaceny. „Je to záležitost, která není úplně neobvyklá,“ konstatoval ministr.

Jakub Železný pak obrátil pozornost na Jurečku otázkou, proč vždy, když se řeší dotace a Agrofert, je opozice tak horlivá, a připomenul podobný případ z roku 2017. Jurečka argumentoval, že tehdy ještě platila jiná legislativa a pravidla v EU byla v roce 2018 zpřísněna. „Kdybych já byl dneska ministrem, tak si myslím, že i já bych byl ve střetu zájmů,“ doplnil. Oponentura ministerstev podle něj možná prokáže, že audit byl moc přísný v období 2012 až 2017. „Ale po tom 2. srpnu 2018 si i já myslím, myslím si, že soudný člověk, který si tu definici přečte, která říká, že pokud ten politik má zájem na tom, aby ta firma nějakým způsobem více prosperovala, je s ní nějakou formou spjat, a já si myslím, že Andrej Babiš, který zaparkoval Agrofert do svěřeneckého fondu přece má zájem na tom, aby ten Agrofert měl vyšší hodnotu v době, kdy si bude ten Agrofert vyparkovávat a bude ho přebírat sám do svých rukou, až odejde z politiky. A ten člověk, který rozhoduje o rozpočtech a zároveň je v té definici toho, co jsem teď říkal, je prostě ve střetu zájmů,“ tvrdí bývalý ministr KDU-ČSL.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dle uniklé verze auditu má svěřenský fond za cíl správu skupiny Agrofert a ochranu zájmů Andreje Babiše. Babiš fond zřídil na dobu určitou, dokud bude ve vládě, a správce fondu může Andrej Babiš odvolat, např. pokud nebude hájit jeho zájmy. Železný tedy logiku, že Andrej Babiš má zájem na tom, aby se Agrofertu dařilo dobře, zkoušel i na ministra, ale Havlíček argumentoval, že vytvoření svěřenského fondu český právní řád povoloval a že Ministerstvo spravedlnosti 30. 11. 2018 potvrdilo, že čerpání fondu bylo v souladu se zákonem. Na to Železný dodal, že Ministerstvo spravedlnosti ovládalo hnutí ANO. „Jenom tak jako připomínám,“ dořekl. Havlíček se otázal, zda to má být zpochybnění nálezu, ale Železný znovu opakoval, že to jen připomenul. K Jurečkově připomínce, že v srpnu došlo ke zpřísnění zákona o střetu zájmů, dodal, že má sice pravdu, ale o této době se při řešení auditu nebaví.

Jurečka uvedl, že bude požadovat, aby jednání o auditu bylo zařazeno jako bod na schůzi Sněmovny a aby k němu byla rozprava a bylo k němu možné usnesení. „Já budu i zítra navrhovat, abychom do toho usnesení také dali to, aby tím konečným supervizorem a tím, kdo dá na tu odpověď České republiky do Bruselu tu konečnou tečku, aby byl NKÚ,“ řekl bývalý ministr a odůvodnil to tím, že si opravdu neumí představit, jak by Alena Schillerová či Klára Dostálová řekly Andreji Babišovi: „Pane premiére, vy jste ve střetu zájmů,“ když je premiér může odvolat. Prý nechce Andreje Babiše soudit, ale záležitostí by se podle něj prostě měl zabývat někdo, kdo není pod kuratelou ANO.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Havlíček vysvětloval i to, proč premiér prohlašoval, že se nic vracet nebude. Prý na to nahlížel z „prvních úhlů pohledu“ na předběžný audit, ve kterém je údajně celá řada faktických chyb. Komise se prý očividně spletla v jednom případě o 75 milionů, což svádí k závěru, že se mohla splést i v jiných. Železný namítal, že to ještě neznamená, že zbytek auditu v pořádku není, ale dle Havlíčka je chyba v hodnotě 75 milIonů víc než vypovídající. Ministr nebyl ani proti tomu, aby NKÚ na oponenturu dohlížel, ale zdůraznil, že tuto oponenturu chce Evropská komise po řídícím výboru a dodal, že dle jeho názoru by si ani žádný úředník nedovolil oponovat v rozporu se zákonem.

Jako konečnou otázku dal Havlíčkovi dotaz, zda si dovede představit, že Andrej Babiš zůstane premiérem, i kdyby se podezření prokázalo. Ministr nechtěl předbíhat, proces podle něj teprve začíná. Marian Jurečka uvedl, že Andrej Babiš rozšířil jeho představivost: „Já mám pocit, že pan Andrej Babiš překračuje a přepisuje všechny meze politické kultury, protože si nedovedu představit, že třeba já nebo některý z mých kolegů v KDU-ČSL s podobnými kauzami bychom byli stále v politice. Prostě to není obvyklé, není to normální. Nevím, já si už dnes dovedu představit leccos. Že i Andrej Babiš, který by byl odsouzen, by byl stále premiérem. Bohužel.“

Celý pořad ZDE:

Havlíčkův výkon v Událostech, komentářích zhodnotil bývalý poslanec František Laudát: „Babiš si najal vrchního okecávače: Babiš už asi není plně spokojen se svým mediálním guru Markem Prchalem, kterému po parlamentních volbách 2017 samým štěstím dal takovou pusu, že i milenci v máji by mohli závidět. Proto na scénu přichází Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu. Ten se k politice lísal dostatečně dlouho, takže ‚moudře‘ vyslechnout otázku, a potom na ni neodpovědět, mu nedělá potíže. To názorně předvedl ve večerních Událostech a komentářích ČT k tématu draftu auditní zprávy EU k čerpání dotací Agrofertem. Po včerejším Havlíčkově televizním vystoupení je jasné, kdo by zaujal místo šéfa politické divize Agrofertu, pokud by se někdo opravdu pochlapil a Andreje strčil do chládku.“

A Marian Jurečka o Babišově střetu zájmů natočil a sdílel i video na Facebooku.

Psali jsme: Lžou nám! Ewa Farna podpořila Milion chvilek: Nenechte vyhrát zlo Babiš dojí tenhle stát. Ale prohraje. Už mám signály, říká rázný aktivista Bábek Jiří Fajt napsal České televizi. Šetření, které objevilo chybějících 30 milionů, prý „splnilo zadání“ Chcete svrhnout vládu, ptal se Takáč. Zde je odpověď Jiřího Pospíšila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas