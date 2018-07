Je to celé jinak. Je to past a plán ANO. Občané, pozor, zní po nejnovějším postupu Andreje Babiše

Ozval se například novinář Ondřej Kundra. „Jak lze v takovém prostředí mocenské převahy vést nezávislé vyšetřování?“ píše na Twitteru. Tématu se věnuje časopis RESPEKT. „Premiér Andrej Babiš už dal totiž najevo, že dočasně úřad přebere sám, než vybere nástupce Taťány Malé. To je však podobné, jako kdyby chtěl na škodnou v lese dohlížet vrchní pytlák. Jestli nyní premiér spravedlnost nepustí, znamená to, že už hraje vabank – a že se svoji vlastní obranu v trestním stíhání rozhodl vzít pevně do kleští,“ píše se v něm.

Jak lze v takovém prostředí mocenské převahy vést nezávislé vyšetřování? Komentář k pádu ministryně Malé a nástupu Andreje Babiše na @RESPEKT_CZ https://t.co/rZ9QasYNf7 — Ondrej Kundra (@okundra) 9. července 2018

Přidal se i soudce Kamil Kydalka. Napsal: „Trestně stíhanou osobu v čele Ministerstva spravedlnosti nechci! Odmítám! Bohužel, podle zákona nesmím stávkovat.“

Dokonce podezírá Babiše, že celá akce byla naplánovaná. „Tak mě napadá, jestli to ten Bureš neudělal schválně,“ doplnil ve druhém příspěvku.

Z toho, že celá věc je připraveným plánem, nařkla Babiše i jeho „oblíbená“ investigativní novinářka Sabina Slonková. Podle ní je otázkou, zda se Babišovi „situace díky diplomové práci o králících jenom vymkla z ruky, nebo to celé byl od začátku plán. Do čela resortu spravedlnosti, který fakticky rozhodne o kauze Čapí hnízdo, totiž nyní usedne přímo Andrej Babiš. Tvrdí, že dočasně, než vymyslí, kdo nahradí Malou.“ Slonková ve svém textu dále připomíná, že v korupčním skandálu, který dozorují složky Ministerstva spravedlnosti, vězí kromě předsedy vlády i jeho rodina.

V komentáři pro týdeník Reflex se rozohnil český dramatik a novinář Karel Steigerwald. „Babiš má právo na spravedlivý proces, ale nemá a nesmí mít právo na to, aby v té kauze hrál roli ministra spravedlnosti. K takové nestoudnosti nezbývá než jako Francouzi zvolat, do zbraně, občané, do zbraně! Jsem moc zvědav, co českou politiku a potažmo i občanskou veřejnost napadne,“ burcuje českou společnost.

Advokátka Klára Samková má poněkud prozaičtější poselství: „Vlastičko, vrať se. Vrať se a zapěj.“ Myslí tím Vlastu Parkanovou.

A Petr Štěpánek, textař a člen ODS, jde ještě dál. Familiárním tónem oslovuje Babiše: „Andreji Andrejeviči, není to trochu málo být jen předsedou vlády, ministrem spravedlnosti, mediálním magnátem, oligarchou a největším pobíračem dotací? Chtělo by to ještě nechat se jmenovat policejním prezidentem, nejvyšším státním zástupcem a soudcem. A Čapák bude vyřešenej. Starej Kunda na Hradě to dozajista všechno posvětí a podepíše. Je to přece kámoš a prostý lid ho miluje.“

Jaroslav Poláček z think-tanku TOP 09 TOPAZ se také rozepsal: „Vrtěti psem. Víte, jak to bude? Zítra Babiš ještě řekne, že si gesta Malé váží, že svět politiky, kde vládne, je nespravedlivý a že to byla kampaň. Objeví se ale i komentáře, že bezpochyby to bylo gesto zralého politika a že bez vší pochybnosti paní Malá udělala hodně pro politickou kulturu (i pan Babiš) a že to dokazuje, že tu máme nový trend politiky, a že se odstupuje i za banality, čímž se oslabí takové to: To by se před pěti lety stát nemohlo. Následně se bude řešit tahle ptákovina a méně se do konce týdne bude mluvit o tom, že nám tu projde vláda s podporou těch, kteří týrali lidi, kterým vládli. Jo, myslím tím komunisty, což je většině lidí úplně jedno. Ale bohužel to bude hlavní argument opozice a jen pár hlasů řekne, že průser je někde úplně jinde (pozice naší země, neřešení rozvoje republiky, ztráta důvěry v Evropě). Prim bude hrát konflikt a lajky budou sbírat víc věci přímočaré a jednoduché. Babišův tým bude prezentovat premiéra jako moudrého báťušku, který teda nakonec vnímá hlas lidu. (Co ta opozice prudí?) Do toho by mohli zažádat socani s tím, že plní svou roli normalizátora Babice, což by byl slušný fór. V důsledku se pozornost před hlasováním o důvěře stočí k tomu, že tahle vláda nejde přes mrtvo..., chci říci většinu ve Sněmovně, ale naslouchá. Velké gesto na začátek vlády, která umrtví naši zem. Po stu letech existence státu. Díky moc,“ uvedl doslova.

K práci Taťány Malé se vyjádřila i Petra Procházková, novinářka a humanitární pracovnice. „To je můj konec. Po dnešku je mi jasné, že do politiky nemůžu. Moje diplomová práce o vývoji časopisu Čtyřlístek sice neobsahuje kompletně opsaný příběh – jde o pouhé citace z dílů Pinďa za nic nemůže a Racek volá SOS. Ale musím se přiznat – pár dílů jsem nedohledala a do rejstříku diplomky jsem si jejich názvy vymyslela. S tímhle kostlivcem v podobě Fifinky, Bobíka, Myšpulína a Pindi nemůžu do komunálu,“ píše ironicky.

Mezi politiky nemohl chybět Tomio Okamura, který si nenechal ujít možnost vytmavit Babišovi to, že není v koalici. „Sestavování vlády Andrejem Babišem je neuvěřitelná blamáž a je to obrovské selhání Andreje Babiše, který ani po rekordně dlouhých devíti měsících není schopen dojednat funkční vládu. Plnou odpovědnost za vládu a za její ministry nese Andrej Babiš, který hned na začátku selhal. Není schopen ani vybrat kvalitního ministra za hnutí ANO, ani řídit Českou republiku. V současné době už budou dva členové nové vlády, kteří budou zastávat několik funkcí najednou, aby vůbec tento slepenec mohl vzniknout. Odstoupení ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) po několika dnech ve funkci je jasný důkaz toho, že Andrej Babiš nevybírá ministry na základě kvality, ale na základě jiných mocenských zájmů. Je to absolutní ostuda. Vzniká vláda, kde trestně stíhaný Andrej Babiš musí skandálně zastávat dvě funkce najednou (premiéra a ministra spravedlnosti) a jiný člen vlády, Jan Hamáček z ČSSD, dokonce tři funkce najednou, aby tento paskvil bez pozitivního programu vůbec mohl vzniknout.

Hnutí SPD nabízelo konstruktivní dohodu na vládě na základě pozitivního programu, která by prosazovala více peněz pro slušné občany, více spravedlnosti a bezpečnosti. Andrej Babiš to odmítl a dal přednost tomu, aby vyhověl Bruselu a Angele Merkelové. Vytvořil mocenský pakt s ČSSD – a výsledek vidíme všichni. A země kvůli tomu stagnuje, nejde dopředu a občané jen zoufale sledují Babišovo trapné politické divadlo,“ hřímá Okamura na svém profilu.

Jana Černochová, starostka Prahy 2 za ODS, neopomněla zkritizovat kvóty pro ženy v politice. „V posledních letech se výběr žen do české vlády opravdu nedaří,“ je jedno z konstatování z její sžíravé kritiky hnutí ANO.

A Radim Valenčík, ekonom, politik a bývalý člen lidových milicí, varuje komunisty: „Je dost důvodů, aby se ÚV KSČM sešlo mimořádně znovu, než se celá strana dostane do pasti.“

