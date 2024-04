Je to tady! Muži docházejí. Připraví se ženy. Na Ukrajině jde do tuhého

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 11492 lidí

„Podle naší ústavy je povinností každého Ukrajince chránit svou vlast, takže je správné, aby sloužily i ženy,“ uvedla Grigorievová pro britský deník The Times.

Podle vládních údajů aktuálně v ukrajinské armádě slouží 65 tisíc žen, což je nárůst přibližně o 40 procent oproti roku 2021. Z většiny se jedná o dobrovolnice vzhledem k tomu, že Ukrajina doposud nemá povinné odvody do armády pro ženy.

Zastávat v armádě bojové pozice přitom bylo ženám na Ukrajině dovoleno teprve v roce 2018. Přesto jich je v aktivních bojových funkcích méně než desetina. Zbytek pracuje jako zdravotnice, zpravodajské důstojnice a administrativní pracovnice.

V Izraeli, kde je od formálního založení země v roce 1948 ženská branná povinnost, tvoří ženy přibližně 40 % ozbrojených sil. Podle ukrajinské poradkyně pro otázky rovnosti a mužů by si z Izraele měla vzít Ukrajina příklad. „Náš severní soused jen tak nezmizí. Po stovky let na nás opakovaně útočili. Stejně jako Izrael na to musíme být připraveni, a to znamená vycvičit muže i ženy, aby byli připraveni na válku,“ dodala Grigorievová.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že neplánuje zavést ženskou brannou povinnost. Přesto se už teď ženy s lékařským vzděláním musejí registrovat na náborových úřadech.

Kromě nedostatku munice se Ukrajina pomalu začíná potýkat i s nedostatkem lidských sil. Velitelé armády tvrdí, že v letošním roce bude potřeba až 500 000 nových rekrutů. Minulý měsíc přitom prezident Zelenskyj už snížil věk branné způsobilosti mužů z 27 let na 25.

Vojenský analytik na síti X pod přezdívkou Trapped Ion sdílel statistiku z Nikolajevské oblasti na Ukrajině, podle které bylo k prosinci 2023 mobilizováno 33 tisíc mužů, z toho 21 tisíc do bojových pozic. „Což znamená, že na celé Ukrajině je milion mobilizovaných, 700 tisíc z toho v bojových pozicích,“ vyvozuje ze statistiky analytik.

Na tato čísla přišel pomocí jednoduchého výpočtu, kde vzal celkový počet oblastí na Ukrajině vzhledem k celkovému počtu obyvatel, zjistil procento z celkového počtu, vydělil vše procentem Nikolajeva a pak vynásobil 33 tisíci.

Na základě věkové kategorie pro odvody mužů – tedy 25 až 64 let, se dostal k číslu 265 tisíc. Toto číslo nicméně nebere v potaz udělené výjimky a muže, kteří již odešli. Číslo tak upřesnil na 200 tisíc, neboli 17 %.

Odkladem pro další mobilizace je tak podle jeho kalkulací skutečnost, že Ukrajina již pomalu dosahuje svého limitu v odvodech mužů. „Důvod, proč se mobilizace odkládá, je tento: čísla. Ano, ekonomika také, ale pokud už jste na 17 %, existuje limit, jak vysoko se můžete dostat,“ tvrdí analytik.

