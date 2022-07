Je tu boj o poslední zbytky naší suverenity! Bobošíková sleduje, co víří kolem Fialy. V Bruselu i doma

reklama

Hysterický tlak eurofederalistů a socialistů všech barev na zrušení tzv. práva veta pro jednotlivé země EU se stupňuje. V těchto dnech se pro jeho zrušení vyslovil německý kancléř Olaf Scholz, právo veta jednotlivých států nazval sobectvím. Evropská unie podle něj bude údajně silnější, pokud v ní jednotlivé státy nebudou mít žádné samostatné slovo.

Pokud by právo veta bylo zrušeno, znamená to pro Českou republiku velké nebezpečí. Například zrušení jádra jako možného energetického zdroje, což by mohlo znamenat, že bychom bez diskuse museli odstavit Temelín a Dukovany, upozorňuje Bobošíková. Nebo v případě, že bychom nesouhlasili se zavedením globální daně tak, jak ji nyní vetovalo Maďarsko, nebylo by nám to nic platné, jelikož by nás ostatní přehlasovali.

Spolu s tím přibude také bič na státy, které nebudou bruselské úředníky, eurofanatiky a socialisty všeho druhu poslouchat: „Pokud se jim nebude líbit, co se děje v té které zemi, prostě jí seberou dotace. Nikdo nebude mít možnost toto rozhodnutí zvrátit,“ pokračuje Bobošíková.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

„Zrušením práva veta lze také likvidovat konkurenční výhody jednotlivých ekonomik členských států Evropské unie, v našem případě jadernou energetiku. V případě jiných států zemědělství nebo víru založenou na tom, že manželství je svazek muže a ženy, a navíc trestat neposlušné,“ přibližuje Bobošíková úskalí nesoucí v sobě skoncování s právem veta.

Ke zrušení práva veta vyzývá šéfka Evropské komise Leyenová a většina poslanců Evropského parlamentu. U europoslanců ze čtyřech z pěti vládních stran má odevzdání veškerých národních zájmů do Bruselu podporovatele: „Z České republiky pro to, abychom neměli možnost v klíčovém momentu bránit sami sebe a své zájmy, hlasovali i někteří poslanci za TOP 09 a STAN a všichni poslanci KDU-ČSL a Pirátů. Poslanci ODS a SPD byli proti, většina poslanců hnutí ANO se hlasování zdržela,“ přibližuje moderátorka.

Vláda Petra Fialy i on osobně jsou ke zrušení práva veta v tuto chvíli zdrženliví. „Fialova vláda to nemá jednoduché, předsedá Evropské unii a podle Lisabonské smlouvy by měla požádat Evropskou radu o svolání tzv. konventu, který by změny navrhl,“ zmiňuje.

Se značnou agresivitou na půdě europarlamentu žádal premiéra Fialu o spuštění procesu změny smluv, které zbaví země posledních zbytků suverenity, europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt. Tvrdil, že kroky EU ve válce na Ukrajině brzdí právě samostatné rozhodování unijních států. Zaútočil také na Maďarsko, že si dovolilo využít svého zákonného práva veta při hlasování o zavedení globální daně, jde podle něj o vydírání.

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 19% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 79% hlasovalo: 2176 lidí

Slova na obhajobu české vlády z řad českých europoslanců prý nezazněla: „Nepodařilo se nám najít, že by někdo z českých europoslanců vystoupil vůči vystoupení neomaleného Belgičana na adresu české vlády,“ podotýká.

Slovní agresivitou a tlakem na českou vládu nic nekončí. „Vlivní eurofederalističtí lobbisté, kteří už roky bojují za zrušení práva veta, se nechali slyšet, že pokud rada dnes v čele s Českou republikou nebude konat, měli by ji poslanci Evropského parlamentu žalovat u Evropského soudu,“ dodává Bobošíková.

„Ustojí, nebo neustojí Fialova vláda tlak Evropského parlamentu, Evropské komise, eurounijních socialistických a zelených lobbistů, Německa, Francie a hlavně domácí páté kolony, tedy zástupců čtyř z pěti koaličních stran? Otevře debatu o odevzdání posledních zbytků pravomocí do Bruselu? Zatím je Fialův jindy prounijní kabinet překvapivě zdrženlivý,“ shrnuje Bobošíková závěrem.

Psali jsme: Vybíjení krav v Holandsku: Padla zlá věc o EU. Přirovnání Bude kšeft, radoval se zbrojař z USA z napětí na Ukrajině. A více „Ptal jsem se Gazdíka. A...“ Čunek rozstřelil kauzu STAN. Bude zle Pekarová Adamová v čele sněmovny... Hovoří diplomat a poradce Sechter

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.