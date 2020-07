Jermanová vysvětlovala trestní oznámení na záchranářku: Ten její dopis způsobil paniku. S odstupem se na to dívám jinak

reklama

„Máme nějaká ohniska, ale jsou navázaná na případ z Prahy, na bar z Techtle Mechtle, protože tam byli studenti z Prahy-východ a západ, byli velmi aktivní, navštívili několik zápasů, diskoték a tak dále. Nicméně máme to pod kontrolou,“ řekla k aktuální koronavirové situaci hejtmanka. Podle jejích slov jsou vytrasované kontakty. Neočekává, že by se vrátila plošná opatření, která jsme zažili v první vlně.

Následně se hovořilo o dopadech koronavirové krize na kraj. „Chceme se z krize proinvestovat. Je to logické – když jsou investice v kraji, podnikatelé mají zisky a odvádějí daně. A my potřebujeme peníze do rozpočtu,“ sdělila Pokorná Jermanová. Hovořila také o tom, že kraj má nyní miliardový propad v daňových příjmech.

Pokorná Jermanová zmínila i možnou pomoc podnikatelům a živnostníkům, kteří utrpěli kvůli koronavirové krizi ztráty. „My jsme z krajských peněz poskytli – a ještě poskytujeme – drobným živnostníkům a OSVČ půjčky. Ty půjčky jsou bezúročné do výše 50 tisíc korun. V tuhle chvíli máme žádosti skoro uspokojené, a pokud si oni k tomu přilepší tím státním příspěvkem, tak jim to pomůže překonat i to nejhorší krizové období,“ uvedla s tím, že uspokojili i 91letou žadatelku.

„Snažili jsme se také podpořit podnikatele v cestovním ruchu. Dali jsme dohromady vouchery, to znamená, že pokud k nám přijede turista, ubytuje se u nás na dva dny, stráví je ve středních Čechách, tak dostává voucher na 500 korun, které čerpá v našich zařízeních. To znamená muzea, galerie, památníky, začíná to být hojně využíváno,“ sdělila.

A jak vnímá Pokorná Jermanová schválení obřího evropského dluhu? Je jí to příjemné? „Mně to příjemné je. Mám spoustu oblastí, kde potřebuji jako komunální politik investovat a peníze z mého rozpočtu na to nemám a musím investice odkládat. A vím, že balík peněz, který sem jde, tak půjde i do regionů, což je velká výhoda a navíc ty peníze jsou nastaveny tak, že jde až o 100% dotaci,“ poznamenala Pokorná Jermanová a dodala, že si můžeme pomoct v oblasti zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti obecně. „To, že si bereme úvěr, znamená, že víme, že to utáhneme, že to zvládneme. Pokud ty peníze do ekonomiky v současné době nenasypeme, tak se může stát, že ty peníze prostě mít nebudeme ani na běžný provoz.“ Podle ní je dobře, že se Evropa dohodla a chce investovat do ekonomik. „Protože jinak bychom mohli být v recesi mnohem déle a ty dlouhodobé dopady by byly mnohem horší,“ sdělila. Podle ní se může stát, že když nebudeme mít peníze na investice, nebudeme je mít ani na běžný život.

Řeč se stočila i na kauzu kolem jedné ze středočeských záchranářek, kdy Pokorná Jermanová podala trestní oznámení. „Ten okamžik byl velmi složitý a ukázal v podstatě na to, že některé věci nemáme podchycené, pokud přijde takováhle vyhrocená nouzová situace, krizový stav, protože ten dopis, který byl předmětem článku, který byl lživý, způsobil obrovskou paniku v regionu. A bylo to jediné řešení, které jsem v tu chvíli mohla jakoby uchopit. Samozřejmě, kdybych se na to dívala s odstupem času, tak bych se na to dívala jinak,“ uvedla.

V nadcházejících krajských volbách chce Jermanová dále kandidovat. „Máme spoustu úkolů, které jsme rozdělovali a ráda bych je dotáhla,“ sdělila. Zároveň řekla, že i kdyby skončila v politice, tak věří, že se neztratí, protože pracovala v soukromém sektoru a umí se tam vrátit.

Závěrem se pak vyjádřila k ženám v politice. „Uměle zavádět opatření, že padesát procent žen má být na kandidátce, je vždycky špatně. Je to spíš o té výchově, příkladech, že ženy mají do politiky jít. Mají to složitější, mají to těžší, ale mají do toho jít. Politika je pořád mužský sport, žen je tam poměrně málo,“ uvedla závěrem.

