Ještě se mají hodně co učit! „Klimaděti“ dostaly přes prsty. S pomocí faktů

Prázdniny už skončily, což znamená, že se školáci vrátili do lavic. A s nimi i myšlenka školních stávek za klima. Tu další si aktivisté naplánovali na 20. září. Člen Svobodných Luboš Zálom stvořil seriál, který měl přes prázdniny informovat stávkaře o argumentech protistrany. Podle něj na demonstraci přijdou jen skalní dogmatici. A přidává výzvu: „A s těmi bychom si mohli promluvit přímo na místě – co říkáte? Ukázat jim, že jejich pozice není tak silná, a už vůbec ne morální. A že se mají ještě hodně co učit.“

Člen Svobodných Luboš Zálom přes prázdniny, při kterých si studenti stávkující za klima dali pauzu, stvořil seriál nazvaný Fridays for Reason, který by je měl poučit o argumentech protistrany. Nyní, když se studenti vrátili do škol, se rozhodl zopakovat hlavní body z něj. Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 4564 lidí

Zálom dává za příklad především knihu dánského ekonoma, bývalého člena Greenpeace Bjorna Lomborga. „Obáváte se zahlcení Země odpadem, ničení lesů, přelidnění, nedostatku vody nebo znečištění ovzduší? Lomborg ukazuje, že ne vše je tak, jak to líčí zelená propaganda,“ tvrdí Zálom. Jako další příklad knihy, která vyvrací argumenty ekologických alarmistů, dává Největší bohatství Juliana Simona. „Tím nejdůležitějším zdrojem je lidský rozum – a ten je nevyčerpatelný,“ cituje Zálom myšlenku, že lidé si zatím vždy dokázali poradit a zdroje, které docházely nebo byly neefektivní, nahradit.

Také se věnuje problematice fosilních paliv, která jsou trnem v oku aktivistům a hovoří o jejich úplném odstavení. Nicméně, Zálom píše, že fosilní paliva jsou nejlepší způsob, jak vymanit chudé země z bídy. „Filozof Alex Epstein namítá, že fosilní paliva jsou ta nejefektivnější varianta a nelze ji zatím ničím smysluplně nahradit,“ dodává. Upozorňuje také na to, že alarmismus je výnosný obchod, který přináší moc i peníze, a také na to, že klimatičtí aktivisté začali do vědy vnášet politické praktiky. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

„Je třeba brát v potaz technologický pokrok a správně hodnotit budoucnost. Pro bohaté příští generace budou náklady změn klimatu nicotné ve srovnání s tím, jak tyto náklady hodnotíme dnes. Pokud ovšem mezitím nezničíme náš ekonomický růst nesmyslnými projekty, jako byl Kjótský protokol. O tom píše Bjorn Lomborg v knize Zchlaďte hlavy,“ informuje dále Zálom. Podle něj je v celé debatě o změnách klimatu důležitý střízlivý ekonomický pohled na věc. „Pouze ekonomie dává ucelený obrázek o nákladech a přínosech změn klimatu, stejně jako o nákladech a přínosech různých navrhovaných řešení.“

„Pokud chtějí být klimatičtí záškoláci intelektuálně poctiví a otevření, a nikoliv dogmaticky zaslepení, měli by klimaskeptické postoje znát, seznámit se s nimi. Skeptici tady prostě jsou a budou. A jejich teze jsou vědecky podložené. A lze tvrdit, že jejich počty porostou s tím, jak se budou dále dostávat na světlo podvody a lži IPCC nebo různé nechutné praktiky zpolitizované klimatologie,“ míní Luboš Zálom v závěru.

Podle Záloma se na demonstracích sejde o poznání méně studentů a bude se jednat o skalní dogmatiky. „A s těmi bychom si mohli promluvit přímo na místě – co říkáte? Ukázat jim, že jejich pozice není tak silná, a už vůbec ne morální. A že se mají ještě hodně co učit. A že jako lidé máme prostě jen dvě volby: buď využívat planetu Zemi, nebo zemřít,“ vydává výzvu Luboš Zálom.

Celý seriál ZDE

autor: kas